11 месяцев войны России против Украины: что известно о человеческих потерях?

Война

Ни Москва, ни Киев официально на регулярной основе не отчитываются о собственных солдатских потерях в войне. Что известно о потерях среди комбатантов с обеих сторон за 11 месяцев российского вторжения, а также о жертвах среди мирных жителей?

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Потери с российской стороны

22 января командующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью норвежскому телеканалу TV 2 заявил, что потери России в ходе полномасштабной интервенции в Украину приближаются к 180 тысячам солдат убитыми и ранеными.

Близкую оценку дают в США. По оценке американской разведки, потери России в Украине к концу января превысили 188 тысяч человек убитыми и ранеными.

Власти России в последний раз официально называли число погибших в Украине российских солдат в день объявления мобилизации в РФ, 21 сентября 2022 года. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе вторжения в Украину погибли 5937 российских военных.

Русская служба «Би-би-си», «Медиазона» и команда волонтеров с начала российского вторжения в Украину ведут поименный список российских военнослужащих, погибших на войне против Украины. Они опираются только на публичные подтвержденные сообщения о гибели того или иного военного: публикации в соцсетях от родственников, сообщения СМИ и местных властей, мемориальные доски в школах и тому подобное.

На 21 сентября 2022 года (когда Шойгу заявил о 5937 погибших российских солдатах) им по открытым источникам были известны имена уже более 6600 погибших в Украине российских военных.

На 23 января 2023 года команде удалось установить имена 12 223 российских военных, погибших в Украине с 24 февраля. Почти 15% из них — офицеры. Эти данные и близко не отражают реальный уровень российских потерь.

Как указывают авторы, в списке на 40–60% меньше имен погибших, чем уже захороненных в России солдат, погибших на войне против Украины. К такому выводу журналисты и волонтеры пришли, изучив ситуацию на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах. Таким образом, наиболее консервативная оценка российских потерь в Украине с 24 февраля (убитыми) может составлять около 24 тысяч военных.

На основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, журналисты и волонтеры делают вывод, что общие безвозвратные потери РФ (число выбывших из строя по причине смерти, ранения, а также пропавшие без вести) могут составлять как минимум 110 тысяч человек.

Приведенные выше данные не включают потери среди комбатантов из Луганской и Донецкой областей Украины, воевавших на стороне РФ. На основе открытых источников журналисты и волонтеры подтверждают гибель как минимум 5800 комбатантов из т.н. «народных милиций» Донецка и Луганска. Кроме того, в соцсетях обнаружены тысячи постов от людей, разыскивающих своих родственников-мужчин, оказавшихся в рядах «милиций» Донецка и Луганска и давно не выходивших на связь.

Участники мемориальной церемонии, в том числе члены движения «Молодая армия», принимают участие в похоронах 38 пророссийских солдат, погибших в ходе конфликта с украинскими вооруженными силами, на кладбище в Луганске, оккупированная Россией Украина, 11 ноября 2022 г. © REUTERS/Александр Ермоченко

Если говорить об оценке общих потерь российских и пророссийских сил (убитыми и ранеными) на войне против Украины, они могут превышать 164 тысячи человек, делает вывод «Би-би-си».

Авторы исследования потерь с российской стороны пишут, что основная доля убитых сейчас приходится на добровольцев, завербованных в группировку «Вагнер» заключенных и мобилизованных.

Курсанты военной академии на похоронах Дмитрия Меньшикова, наемника ЧВК «Вагнер», погибшего на территории Украины, на кладбище в Санкт-Петербурге, Россия 24 декабря 2022 года. REUTERS - IGOR RUSSAK

Генеральный штаб ВСУ к 24 января оценивает российские потери среди военнослужащих в 122 170 человек. Из формулировки генштаба ВСУ невозможно сделать однозначный вывод, идет ли речь только об убитых или об общих безвозвратных потерях, включающих убитых, раненых, пропавших без вести.

Что известно об украинских потерях среди военных?

Командующий вооруженными силами Норвегии, одновременно с российскими, 22 января назвал и оценку украинских потерь. По его словам, потери среди украинских солдат и офицеров превысили 100 тысяч человек убитыми и ранеными к концу января 2023 года.

В декабре 2022 года в офисе президента Украины заявили, что с начала полномасштабного российского вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских военнослужащих.

Два нацгвардейца посещают могилу погибшего товарища на кладбище в Харькове. 22 мая 2022 года. AP - Bernat Armangue

До этого, в августе 2022 года, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о почти девяти тысячах погибших украинских защитниках. Он не уточнил, идет ли речь только о военных или о представителях и других силовых структур.

В ноябре 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, давая оценку потерь украинской и российской сторон, заявил, что с российской стороны «речь идет о числе убитых и раненых на уровне значительно больше 100 тысяч». По его словам, «вероятно, то же самое — с украинской стороны».

Жертвы среди мирных жителей

К 23 января Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало гибель как минимум 7068 мирных жителей в Украине в ходе боевых действий. Среди установленных погибших 438 детей.

По последним данным офиса генпрокурора Украины к 24 января, по меньшей мере 459 детей погибли в результате российского вторжения.

Еще по меньшей мере 11 415 гражданских в Украине получили ранения, сообщают в ООН.

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, потому что информация из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, приходит с опозданием, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

По данным ООН, что подавляющее большинство известных случаев гибели и ранений гражданских пришлись на подконтрольные украинским властям территории. Что касается Донбасса, ООН подтверждает гибель 499 гражданских на подконтрольных РФ территориях и гибель 3622 человек — на территориях, подконтрольных Украине.

Согласно отчету на сайте «уполномоченной по правам человека» т.н. «ДНР» Дарьи Морозовой, за 2022 год (с 1 января по 28 декабря) от боевых действий на территории «Донецкой народной республики» погиб 1091 мирный житель, и еще 47 гражданских погибли в январе (по ее данным, к 19 января).

Из сводок Морозовой неясно, о каких территориях Донецкой области Украины идет речь: только лишь о подконтрольных РФ или обо всей области целиком. В конце сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии так называемой «ДНР», под которой, как ранее заявлял российский руководитель, Москва понимает всю Донецкую область Украины в ее административных границах. Ни на конец сентября, ни сейчас российские войска не контролируют Донецкую область полностью.

По последним данным главы украинской военной администрации Донецкой области Павла Кириленко на 24 января, в результате российской военной агрессии с 24 февраля в регионе погибли 1319 мирных жителей. В его сводке отмечается, что эти данные не учитывают жертвы среди гражданского населения в оккупированных Мариуполе и Волновахе, число погибших там на данный момент установить невозможно. По некоторым данным, речь может идти о десятках тысяч погибших.

На этом кадре из видеозаписи от 16 ноября 2022 года показаны некоторые из новых могил, которые были вырыты с начала российской осады, на кладбище «Старый Крым» на окраине оккупированного украинского города Мариуполь. Большинство из них обозначены только номерами. © AP

В ООН отмечают, что большинство ныне зафиксированных случаев гибели и ранений среди мирных жителей в Украине вызваны применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения: обстрелами из тяжелой артиллерии, РСЗО и авиаударами.

Губернаторы приграничных с Украиной российских регионов (Белгородской, Брянской, Курской) с 24 февраля сообщали о нескольких случаях гибели гражданских с российской стороны после, как утверждают губернаторы, украинских обстрелов. В Киеве, как правило, не комментируют заявления российских губернаторов о регулярных обстрелах приграничных территорий России.

Так, 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в его регионе «с начала обстрелов ВСУ погибли 25 жителей, 96 ранены».

Сообщалось также о нескольких случаях, когда люди в РФ погибали и получали ранения, подрвавшись на взрывоопасных предметах. К примеру, 18 ноября в Белгородской области супружеская пара погибла, подорвавшись на неустановленном боеприпасе, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

Из-за войны России против Украины мирные граждане погибли и в Польше. У границы с Украиной двое гражданских погибли в середине ноября из-за ракетного попадания по польской территории.

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