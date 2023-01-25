Германия объявила о поставке Украине 14 танков «Леопард 2»

война

Правительство Германии подтвердило, что отправит в Украину 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины. Об этом в среду, 25 января, объявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», — приводится заявление Шольца на сайте немецкого правительства. О решении Германии поставить в Украину свои танки сообщило накануне издание Der Spiegel.

Германия также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных и выдаст странам-союзникам лицензии, чтобы Украина получила танки Leopard, стоящие на вооружении у других европейских стран. Как заявляется, цель союзников — быстро собрать для Украины два танковых батальона «Леопардов».

О готовности передать Украине танки «Леопард» ранее объявила Польша и другие страны Евросоюза. Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может выкупить 18 танков Leopard 2, которые были взяты у Германии в аренду, и передать их Украине. О готовности поставок «Леопардов» заявляли также Финляндия и Португалия.

Власти Германии подверглись давлению из-за промедления с передачей танков. Немецкие СМИ писали, что канцлер Шольц готов предоставить Украине Leopard лишь при условии поставки американских танков Abrams. Однако Вашингтон отказывался их передавать.

Как написала накануне The Wall Street Journal, Белый дом все-таки решил отправить в Украину танки Abrams и таким образом добиться от Германии согласия на отправку Leopard. В Вашингтоне пока официально не объявили о поставках «Абрамсов» Украине.

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