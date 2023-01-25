Коррупция как «внутренний враг». Зачем Зеленский проводит массовые чистки во власти

Зеленский повел войну на втором фронте, внутреннем? На фото: президент Украины во время посещения освобожденного Херсона. 14.11.2022

Во вторник, 24 января, в Украине случился день отставок и уходов по собственному желанию. Кадровые чистки коснулись областных администраций, генпрокуратуры, нескольких министерств и офиса президента. Уже сейчас известно, что многие из них связаны с коррупционными скандалами. О том, что именно произошло, есть ли за случившимся «рука Москвы», будет ли продолжение, и повлияют ли эти скандалы на отношение западных партнеров к Украине — в материале RFI.

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Сообщения об отставках заняли 24 января львиную долю места в лентах украинских информагентств, а политологи получили отличный повод порассуждать о причинах кадровых решений.

«Увольнение по собственному желанию» зама главы Офиса президента

Уже рано утром появилась первая громкая новость: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении «по собственному желанию». «Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!», — написал чиновник в своем-телеграм канале, сопроводив текст фотографией себя самого с заявлением об увольнении в руках. Заявление, подписанное 23 января, заканчивается словами «Честь имею! Слава ВСУ!» и пририсованным внизу сердечком.

Зеленский отставку принял: уже через полчаса появилась новость о том, что президент подписал указ об увольнении Тимошенко «согласно поданному заявлению».

Тимошенко в команде Зе уже давно. До прихода в политику работал телевизионным продюсером, основав в 2016-м одно из крупнейших в стране рекламных агентств. По данным издания «Бабель», именно эта компания ранее снимала предвыборные ролики кандидата в президенты Зеленского, включая самый известный из них — вызов Петра Порошенко на дебаты на стадион.

Кирилл Тимошенко «до последнего времени был одним из лиц Банковой (улица, где находится резиденция президента и здание президентского Офиса — Прим. RFI) и ее региональной политики: он ездил по пострадавшим регионам и был одним из первых чиновников из Киева, который приезжал на места крупных обстрелов или трагедий», — подчеркивает Би-би-си.

Тем не менее, решение об отставке Тимошенко было ожидаемым: СМИ («Украинская правда», «Бабель», а затем и Forbes) сообщали о желании президента заменить двух замов главы Офиса еще несколько дней назад. В статье, вышедшей в конце минувшей недели, говорилось: «Собеседники Forbes в ОП (Офисе президента — Прим. RFI) и президентской фракции подтверждают, что должность уже в ближайшее время может потерять заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко, отвечающий за „Большое строительство“ (президентская программа, начатая до начала полномасштабной войны — Прим. RFI). Под большим вопросом и позиции куратора правоохранительного сектора Олега Татарова. (…) Несмотря на то, что сам Тимошенко в комментарии „Детектору медиа“ назвал эту информацию „бредом из телеграмм-каналов“, вероятность его увольнения высока, говорит нардеп из руководства президентской фракции „Слуга народа“».

«У Тимошенко далеко не идеальные отношения с Ермаком (главой Офиса президента Украины. Тимошенко пришел в ОП вместе с Андреем Богданом, первым руководителем президентского Офиса, которого в феврале 2020-го на этой должности заменил Ермак. — Прим. RFI.) и вице-премьером по восстановлению Александром Кубраковым», — утверждали собеседники Forbes в ОП и президентской партии.

«Кроме того, он (Тимошенко) и Олег Татаров, который в ОП занимается вопросами правоохранительных органов, вызывают вопросы у международных партнеров Украины», — написал Forbes.

Отметив также, что Тимошенко «все труднее находить общий язык с Кубраковым, который недавно возглавил новосозданное министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и получил статус вице-премьера по восстановлению», чьи функции «начали пересекаться со сферой, в которой работал Тимошенко». (Имя Кубракова появилось еще в одном скандале с отставкой, см. ниже — Прим. RFI).

«Во власти также не удовлетворены темпами работы Тимошенко по ряду проектов, в частности по обустройству мест для переселенцев, восстановлению жилья и построению временного», «беспокоят ОП и репутационные риски из-за публичных скандалов, в которые попадает Тимошенко», — сообщали источники журнала.

Би-би-си подчеркивает, что чиновник критиковали еще за программу «Большая стройка», «на которую тратили огромные суммы денег; из-за чего под критику относительно их расходов попадал и сам Тимошенко».

Forbes также напоминает, что в сентябре внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обвинил Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и главу фракции «СН» Давида Арахамию в том, что они якобы причастны к перепродаже гуманитарной помощи в Запорожье (тогда в ОП опровергли это обвинение, назвав его «вбросом»).

«В октябре Тимошенко снова попал в скандал из-за внедорожника Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.

Тимошенко использовал авто для служебных целей. Лишь после того, как информация стала публичной, он передал транспортное средство в один из прифронтовых регионов», — напомнило издание. Наконец, в декабре, как сообщала «Украинская правда», Тимошенко был замечен за рулем автомобиля Porsche Taycan стоимостью 100 тыс. долларов. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку.

Увольнение «по собственному желанию» зама министра обороны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилось и во второй новости этого богатого на отставки дня. В десять утра агентство «Интерфакс-Украина» сообщило: «Министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны и обратился с соответствующим представлением в Кабинет Министров Украины».

«Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания»,

— говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны. В сообщении также подчеркивается, что «несмотря на то, что озвученные обвинения являются необоснованными и безосновательными,

заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

«С момента назначения Вячеслав Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы. Удалось реализовать ряд реформ», — также утверждается в сообщении.

Вместе с ним опубликована фотография рукописного заявления Шавовалова «по собственному желанию».

Днем на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилось сообщение о том, что «глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования в отношении руководителя департамента госзакупок, чтобы выяснить обстоятельства предоставления Агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушения сроков ответа».

«Кроме того, 16 января НАПК составило административный протокол о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении руководителя департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдана Хмельницкого»,

— заявило ведомство, которое в конце декабря завершило в минобороны «проверку наличия коррупционных рисков».

Вячеслав Шаповалов. AP

Би-би-си отмечает, что отставка Шаповалова случилась на фоне скандала, вспыхнувшего после вышедшей 21 января в издании «Зеркало недели» статьи о том, что министерство обороны якобы закупает продукты для военных по значительно завышенным ценам. «Тыловые крысы Минобороны во время войны „пилят“ на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни» — под таким заголовком вышла статья, в которой говорилось, в частности, о том, что минобороны заказало «яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 грн за штуку», картофель «по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8—9 грн» и т. д.

Позднее 24 января появилась новость о том, что

депутаты президентской фракции «Слуга народа» вместе с другими фракциями внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прозрачности оборонных закупок

— после того, как накануне комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провел заседание и заявил о намерении усилить парламентский контроль за закупками для ВСУ.

Увольнение «по собственному» желанию зама генпрокурора

Через несколько минут после сообщения об уходе Шаповалова появилась новость об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора. «Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко», — это все, что сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

СМИ отмечают, что

отставка Симоненко произошла «на фоне» публикации журналистом «Украинской правды» Михаилом Ткачом сообщения о том, что замгенпрокурора ездил в 10-дневный отпуск в Испанию на машине «Мерседес» (с «красивым» номером 0001), принадлежащей компании жены львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко охранник Козловского.

«Вопросов, собственно, несколько, — написал журналист:

— Как прошел десятидневный новогодний отпуск заместителя генпрокурора Симоненко в солнечной Испании?

— Что настолько связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора?

— Сколько или как Симоненко заплатил Козловскому за услугу „пересечение границы“ с водителем-охранником?

— Как охранники господина Козловского выезжают из страны?

— Что вообще происходит?».

Би-би-си отмечает, что накануне, 23 января очевидно, в связи с этим скандалом, в своем ночном обращении к согражданам президент

Зеленский сообщил: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял «принципиальное решение о выезде чиновников за границу». «За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся.

В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка», — заявил президент Украины.

Кроме того Зеленский анонсировал сегодняшние отставки.

«Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал украинский президент.

Уход «по собственному желанию» заместителей министра развития общин и территорий

24 января вслед за новостью об увольнении Симоненко появились сообщения — одно за другим — об уходе «по собственному желанию» заместителей министра развития общин и территорий Украины: Ивана Лукери и Вячеслава Негоды.

«Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, в силу политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю (так в оригинале — Прим. RFI) юридическое оформление. К сожалению», — написал в соцсетях Лукеря. А Негода подчеркнув, что у каждого дела есть «свой старт и финиш», и поблагодарил и перечислил «всех, с кем мы преодолевали преграды, чтобы изменить/улучшить жизнь в громадах и укрепить страну».

Издание «Телеграф» отметило, что увольнения Лукери и Негоды произошли после того, как в минувшее воскресенье (!), 22 января был отправлен в отставку бывший замглавы этого же министерства (который перед его расформированием успел побыть и исполняющим обязанности министра) — Василий Лозинский*.

21 января его «задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», — написал 22 января в своем фейсбуке глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украинские СМИ уточнили, что речь шла о контракте на поставку генераторов. Кубраков также напомнил, что «в конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации министерства развития общин и территорий и создание нового объединенного министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры».

После начала этой реформы Лозинский стал замом Кубракова, получившего посты министра развития общин, территорий и инфраструктуры, а также вице-премьера по вопросам восстановления Украины.

22 января Кубраков также заявил, что

дал поручение провести «проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе по бюджетным средства, средствам международных финансовых учреждений и проектов технической помощи».

И еще «пачка» увольнений…

Днем 24 января стало известно еще о нескольких увольнениях. В сообщении министра Кабмина Олега Немчинова говорилось о «ряде кадровых решений». Помимо уже известных к тому моменту увольнений Шаповалова, Лукери и Негоды, министр объявил об увольнении заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, а также глав сразу пяти областей. «Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко — Днепропетровская ОГА (областная госадминистрация — Прим. RFI); Александра Старуха — Запорожская ОГА; Алексея Кулебы** — Киевская ОВА (областная военная администрации — Прим. RFI); Дмитрия Живицкого — Сумская ОГА; Ярослава Янушевича — Херсонская ОВА», — уточнил министр. И сообщил о кадровом назначении: «В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев».

Позднее в тот же день — не все же увольнять — премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о назначении нового состава наблюдательного совета национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» (компания работала без наблюдательного совета с сентября 2021 года — Прим. RFI).

В новый совет вошли четыре независимых участника (иностранные топ-менеджеры), а также двое представителей украинского государства. К слову, один из назначенных иностранцев, Людо Ван дер Хейден, эксперт в области корпоративного управления, профессор и бывший декан INSEAD (одной из ведущих бизнес-школ мира), заявил в интервью изданию Finance.UA, которое вышло несколько месяцев назад:

«В Украине две войны. Одна — против России. Вторая — против коррупции и за верховенство права».

«Очень важно вести войну с коррупцией также во время войны –- ведь это время, когда люди объединены и требуют уверенности в том, что ресурсы страны используются оптимально для войны. И не направляются на другие цели», — подчеркнул эксперт, также заявив: «Везде царит коррупция. Одна из главных проблем в Украине заключается в том, что нет достаточной ясности относительно масштабов коррупции, а также усилий и прогресса, достигнутого в борьбе с этой раковой опухолью».

К слову о «Нафтогазе». Не далее как 19 января стало известно о том, что экс-главе этой компании Андрею Коболеву сообщили о подозрении в совершении преступления — из-за выписанной ему самому себе в 2018 году премии «за экстраординарные достижения» (победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже). Размер премии по тогдашнему курсу составил 10 млн долларов.

По предъявленной статье (ч. 5 ст. 191 УК Украины) — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» — Коболеву может грозить о 7 до 12 лет заключения.

«Решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил сегодняшние отставки еще в самом их начале, утром 24 января. «Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких „закрытых глаз“. Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос — справедливость для всех…», — написал Подоляк в твиттере на украинском и английском языках.

Zelenskyy’s personnel decisions testify to the key priorities of the state... No "blind eyes". During the war, everyone should understand their responsibility. The President sees and hears society. And he directly responds to a key public demand – justice for all... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 24, 2023

В эти трудные времена, когда весь цивилизованный мир собирает средства на гуманитарную и военную помощь отбивающей российскую вооруженную агрессию Украине, не только украинцы, но и «иностранные партнеры» должны знать: президент Владимир Зеленский борется с коррупцией самым серьезным образом.

И произошедшие увольнения, вероятно, не последние.

Вечером 24 января слухи о своей скорой отставке вынужден был комментировать министр энергетики Герман Галущенко. Министр увидел за распространением этих слухов российский след — «из-за активизации сотрудничества Украины в атомной энергетике с американской компанией Westinghousе».

«Ранее ряд СМИ сообщал о возможной отставке министра энергетики, увязывая это с недовольством западных партнеров работой министерства»,

— сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

«В команде президента продолжаются активные дискуссии по поводу ротаций в Кабмине. Первый кандидат на выход — министр энергетики Герман Галущенко», — заявил неназванный источник издания «Экономическая правда».

«ЭП» подчеркивает, что в своем обращении к согражданам поздно вечером 23 января Зеленский заявил о ряде «подготовленных решений, которые, среди прочего, касаются и энергетики». «Эта неделя будет временем соответствующих решений», — уточнил глава государства. Так что было понятно, что и после 24 января последуют новые кадровые чистки.

Издание «РБК-Украина»,

помимо Галущенко, назвало еще двух членов кабмина, которые «в ближайшее время» могут лишиться должностей — министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин.

И еще о российском следе…

К слову, о том, что за информационными атаками на представителей украинской власти может скрываться «рука Москвы» заявил не только министр энергетики Галущенко, но, похоже, и министр обороны Резников, опровергающий обвинения в коррупции в своем ведомстве.

«Вопрос, который мне в последние дни задавали чаще всего — почему это вынырнуло сейчас? Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до Рамштайна

(регулярная встреча союзников Украины, на которой обсуждаются новые поставки вооружений — Прим. RFI), именно когда шло уточнение договоренностей.

Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности», — написал министр обороны Украины в соцсетях.

С цифрами же в документах, отметил он, возникла путаница. Мол, те злосчастные «яйца по 17 за штуку» Минобороны не закупало и не планирует.

«Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. (…) Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего… В прошлом году эта сумма составляла 120 грн. на военнослужащего в сутки. В этом году (…) — 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма является завышенной?», — написал Резников в Facebook.

«То, что в публикации „Зеркала недели“ было посчитано как 0,2% стоимости контракта — это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А вовсе не доставка продуктов. Это еще одна грубая ошибка, которая вводит в заблуждение», — добавил министр, комментируя скандальную статью.

Алексея Резникова 24 января заслушали на комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Он признал ошибки в «позициях перечня продуктов», из-за которых якобы был уволен его зам Шаповалов. Министерство также думает над другой системой закупок, проект ожидается через 4-5 месяцев, добавил Резников.

Информация о завышенной стоимости продуктов питания, закупленных для ВСУ, не соответствует действительности, о чем свидетельствует и контракт министерства обороны, с копией которого ознакомились члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заверил позднее его председатель Александр Завитневич (президентская фракция «Слуга народа»).

Одновременно он отметил, что делать окончательные выводы можно будет после соответствующей экспертизы и расследования правоохранительных органов.

Как бы там ни было, заявил военный эксперт Валерий Рябых, которого цитирует украинская служба RFI, «эта информационная буря сыграла на руку россиянам».

«Этот скандал может и возник не на пустом месте, но он совпал во времени и пространстве с началом мощной информационной кампании Российской Федерации, направленной на украинское общество с целью подрыва доверия к власти. Это очень укладывается в концепцию ведения войны…»,

— подчеркнул эксперт.

По его мнению, для того, чтобы «эта информкампания РФ» не достигла цели, минобороны Украины должно продемонстрировать нулевую толерантность к любым проявлениям коррупции, то есть найти и наказать всех виновных, если преступное намерение действительно было.

Расшатать украинское общество «подобными информационными вбросами» не удастся, считает соучредитель аналитического центра «Объединенная Украина» Антон Кучухидзе: «Возможно, отдельные политики будут на этой теме паразитировать… Однако, опять же, это не пойдет на пользу их политическому рейтингу».

Этот скандал, а также скандал с закупками генераторов, вряд ли изменят и отношение западных партнеров, не приведя к уменьшению поддержки Украины, полагает эксперт.

Хорошим сигналом в этом отношении может служить новость, упавшая на ленты в конце дня 24 января: немецкие СМИ сообщили, что

власти Германии наконец-то приняли решение поставить Украине танки Leopard 2… А власти США рассматривают вариант направить Украине примерно 30 танков M1 Abrams, сообщило издание Politico. Почти одновременно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул о начале переговоров о передаче Украине американских истребителей F-16.

«Нейтральная Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину», — также сообщили СМИ.

«Все у нас будет. Все для возвращения наших территорий и контрнаступления. И танкисты будут довольны, и артиллеристы, а впоследствии и пилоты. Вся команда президента работает над этим с нашими партнерами»,

— написал Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

Поздно вечером 24 января, в новом обращении к согражданам Зеленский говорил не только о танках и других вооружениях, но и о кадровых перестановках:

«Сегодня общество увидело очередные кадровые решения… Я подчеркну: „очередные“. Соответствующие шаги будут и в дальнейшем. Каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит.

Какая бы то ни было внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться».

Зеленский назвал и причины кадровых перестановок: «Это справедливо. (Читай — президент удовлетворяет запрос общества на „справедливость“ в отношении коррупционеров — Прим. RFI). Это необходимо для нашей защиты. И это помогает нашему сближению с европейскими институтами». (Нельзя забывать, что Украина летом стала кандидатом в члены ЕС — Прим. RFI).

Зеленский также рассказал, что «сегодня своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО», «детали — позже».

«Нам нужна сильная держава. И Украина будет именно такой», — подчеркнул президент. Словно откликаясь на обнародованный 23 января призыв журналиста Ткача, после публикации которого вынужден был уволиться замгенпрокурора. Ткач обратился к Зеленскому со словами: «Вы можете возглавить борьбу с внутренним врагом».

«Внутренним врагом» журналист назвал коррупцию — тех «людей, и даже целые группировки, которые считают, что могут воровать тогда, когда страна истекает кровью».

P.S. «На контрасте» 24 января появилась и положительная новость об армии и деньгах: командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в январе получил миллион долларов в наследство от американского украинца и отдал их на нужды армии, сообщила газета New York Times.

* Ближе к вечеру 24 января пришла еще одна новость по этому делу. «Кроме бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского, уличенного в получении взятки в сумме $400 тыс., о подозрении сообщено еще четырем участникам преступной группировки, — передало агентство «Интерфакс-Украина»: доверенному лицу заместителя министра, предпринимателю и двум его сообщникам, сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)». По данным САП, суть «преступной схемы» заключалась в том, что указанный предприниматель «подготовил предложение для министерства (по закупке "передвижных котельных установок" — Прим. RFI) с ценами на 25-30% дороже рыночных». Прокуратура уточнила, что при получении взятки был задержан не сам Лозинский, а его «доверенное лицо».

«Вместе с заместителем министра и его доверенным лицом задержаны также предприниматель и два его сообщника, — также говорится в сообщении ведомства. — Досудебное расследование продолжается, устанавливают всех лиц, причастных к совершению этого преступления». Лозинского отправили под круглосуточный домашний арест.

** Кулеба по указу Зеленского был назначен заместителем главы офиса президента Украины — очевидно, вместо Тимошенко.

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