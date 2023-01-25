Триста тридцать шестой день войны России против Украины

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25 января — 336-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:12 «Tanke shön» — западные лидеры отреагировали на решение Германии передать Украине танки Leopard

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарив канцлера Олафа Шольца и назвал решение о передаче танков «большим шагом к тому, чтобы остановить Россию».

«Вместе мы сильнее», — написал он в своем твиттере

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также приветствовал решение Германиии заявил, что это укрепит оборонительную огневую мощь Украины.

«Вместе мы наращиваем усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир», — написал он в твиттере.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал поздоавление в виде картинки с изображением украинского флага и словами Tanke Shön (игра слов от Danke shön).

12:10 Правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам танков Leopard-2

Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, о принятиирешения о предоставлении украинским вооруженным силам боевых танков Leopard-2.

Германия также одобрит реэкспорт танков Leopard третьими странами.

12:05 Португалия также намерена передать Украине танки Leopard.

Португалия передаст Украине четыре танка Leopard 2, сообщает португальское издание Correio da Manha со ссылкой на близкий к правительству источник.

На вооружении в Португалии стоят 37 таких бронемашин, 12 из которых готовы к эксплуатации.

12:00 ВСУ подтвердило отсутпление из Соледара

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил отступление украинских войск из Соледара

«После месяцев ожесточенных боев, в том числе в течение последних недель, ВСУ покинули [Соледар] и отступили по окраинам на заранее подготовленные позиции», — заявил он AFP.

В сообщении не говорится, когда именно отступили украинские военные.

11:40 Испания намерена передать украине танки Leopard

После того, как Германия согласилась поставить Украине танки Leopard, Испания намерена присоединиться к этим поставкам. Об этом пишет центральная испанская пресса.

На вооружении у испанской армии имеется 347 танков Leopard, из них 108 — Leopard 2 A4, а 239 — Leopard 2E.

Ранее Испания отказывалась от передачи танков, ссылаясь на их неудовлетворительное техническое состояние. Однако в сообщениях говорится, что теперь танки могут быть отремонтированы и модернизированы «за месяц».

Танк Leopard 2. AP - Michael Sohn

11:15 Генеральный секретарь НАТО: «Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt призвал членов Альянса усилить поддержку Киева танками и другой тяжелой техникой. Он отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру. По словам Столтенберга, Путин «готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой абсолютно неоправданной войне. Он мобилизовал более 200 тысяч военных, планирует мобилизовать еще больше и активно работает над тем, чтобы получить больше оружия от других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея».

Если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо. Вот почему я приветствую любое объявление о поставках основных боевых танков в Украину. Йенс Столтенберг

10:34 «Агентство. Новости»: Число захоронений на кладбище ЧВК «Вагнер» выросло в семь раз за два месяца

Об этом, как сообщает издание, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные The New York Times.

10:00 Британская разведка: новые российские танки «Армата» небоеспособны

Россия подготовила небольшое количество своих основных боевых танков Т-14 «Армата» к первому оперативному развертыванию этого типа вооружения в Украине. Однако военные не решаются их использовать из-за сомнений в их техническом состоянии.

На протяжениие последних трех лет российские официальные лица открыто говорили о проблемах с двигателями Т-14 и тепловизорными системами.

В 2021 году российский министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный на 2022 год серийный выпуск экспериментальной партией.

Неизвестно, что именно вызвало такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с мотором и тепловизионными системами у Т-14. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как "экспериментальную" партию. Поэтому маловероятно, что какой-то из примененных Т-14 будет соответствовать стандартам для нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению. Обзор разведки Великобритании

09:40 В России начали мобилизовать депортированных украинцев

Луганская областная военная администрация сообщает, что , что в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с оккупированных украинских территорий.

На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства. Луганская ОВА

Кроме того, Россия вербует украинских заключенных, вывезенных в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит вербовка в состав ЧВК «Вагнер». По данным ОВА, наиболее активно вербуют людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.

09:15 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В Беларуси с аэропортов Мачулищи и Барановичи взлетели три истребителя, в том числе носители ракет «Кинжал», а также истребитель сопровождения и самолет дальнего радиолокационного слежения. Об этом соообщает белорусская мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

08:50 Залужный получил в наследство миллион долларов и полностью передал их на нужды ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии. Об этом сообщает The New York Times.

В сообщении говорится, что Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца, что подтвердила семья Степанца.

Залужный пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не имел ни малейшего сомнения, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание. Валерий Залужный

Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец — ветеран Второй мировой войны, был убит немцами в октябре 1941 года.

Степанец окончил Московский государственный университет, получил степени магистра по математике и по химии, а также степень кандидата наук по физической химии. Подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен. Выехал из СССР в 1989 году в США, работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Вместе с коллегой запатентировал изобретение на декодирование кодов данных переменной длины.

08:30 В Макеевке погибло больше мобилизованных россиян, чем сообщало минобороны России

ВВС опубликовало списки российских военнослужащих, погибших во время обстрела Макеевки в новогоднюю ночь. В списке значатся 92 человека, что на три человека больше, чем ранее сообщало минобороны России.

Еще 16 военных не значатся ни в списках погибших, ни среди выживших. Семьи не имеют о них никаких сведений.

Данные приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который ВВС ведет вместе с изданием «Медиазона» и командой волонтеров на основании открытых источников.

Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших. Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей. Большая часть погибших и раненных — это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться все равно не будут. BBC

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