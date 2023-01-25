Триста тридцать шестой день войны России против Украины
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25 января — 336-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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13:12 «Tanke shön» — западные лидеры отреагировали на решение Германии передать Украине танки Leopard
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарив канцлера Олафа Шольца и назвал решение о передаче танков «большим шагом к тому, чтобы остановить Россию».
«Вместе мы сильнее», — написал он в своем твиттере
Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также приветствовал решение Германиии заявил, что это укрепит оборонительную огневую мощь Украины.
«Вместе мы наращиваем усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир», — написал он в твиттере.
The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023
Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал поздоавление в виде картинки с изображением украинского флага и словами Tanke Shön (игра слов от Danke shön).
It’s official 👍 pic.twitter.com/hEfb3eHJuf— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 25, 2023
12:10 Правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам танков Leopard-2
Канцлер Олаф Шольц объявил в среду на заседании правительства, о принятиирешения о предоставлении украинским вооруженным силам боевых танков Leopard-2.
Германия также одобрит реэкспорт танков Leopard третьими странами.
12:05 Португалия также намерена передать Украине танки Leopard.
Португалия передаст Украине четыре танка Leopard 2, сообщает португальское издание Correio da Manha со ссылкой на близкий к правительству источник.
На вооружении в Португалии стоят 37 таких бронемашин, 12 из которых готовы к эксплуатации.
12:00 ВСУ подтвердило отсутпление из Соледара
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил отступление украинских войск из Соледара
«После месяцев ожесточенных боев, в том числе в течение последних недель, ВСУ покинули [Соледар] и отступили по окраинам на заранее подготовленные позиции», — заявил он AFP.
В сообщении не говорится, когда именно отступили украинские военные.
11:40 Испания намерена передать украине танки Leopard
После того, как Германия согласилась поставить Украине танки Leopard, Испания намерена присоединиться к этим поставкам. Об этом пишет центральная испанская пресса.
На вооружении у испанской армии имеется 347 танков Leopard, из них 108 — Leopard 2 A4, а 239 — Leopard 2E.
Ранее Испания отказывалась от передачи танков, ссылаясь на их неудовлетворительное техническое состояние. Однако в сообщениях говорится, что теперь танки могут быть отремонтированы и модернизированы «за месяц».
11:15 Генеральный секретарь НАТО: «Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt призвал членов Альянса усилить поддержку Киева танками и другой тяжелой техникой. Он отметил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру. По словам Столтенберга, Путин «готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой абсолютно неоправданной войне. Он мобилизовал более 200 тысяч военных, планирует мобилизовать еще больше и активно работает над тем, чтобы получить больше оружия от других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея».
Если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо. Вот почему я приветствую любое объявление о поставках основных боевых танков в Украину.
Йенс Столтенберг
10:34 «Агентство. Новости»: Число захоронений на кладбище ЧВК «Вагнер» выросло в семь раз за два месяца
Об этом, как сообщает издание, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные The New York Times.
10:00 Британская разведка: новые российские танки «Армата» небоеспособны
Россия подготовила небольшое количество своих основных боевых танков Т-14 «Армата» к первому оперативному развертыванию этого типа вооружения в Украине. Однако военные не решаются их использовать из-за сомнений в их техническом состоянии.
На протяжениие последних трех лет российские официальные лица открыто говорили о проблемах с двигателями Т-14 и тепловизорными системами.
В 2021 году российский министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированный на 2022 год серийный выпуск экспериментальной партией.
Неизвестно, что именно вызвало такую реакцию, но в последние три года российские чиновники публично упоминали о проблемах с мотором и тепловизионными системами у Т-14. В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу описывал запланированное на 2022 год производство как "экспериментальную" партию. Поэтому маловероятно, что какой-то из примененных Т-14 будет соответствовать стандартам для нового вооружения, которое можно считать полностью готовым к применению.
Обзор разведки Великобритании
09:40 В России начали мобилизовать депортированных украинцев
Луганская областная военная администрация сообщает, что , что в России начали мобилизовать украинских мужчин, ранее депортированных с оккупированных украинских территорий.
На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства.
Луганская ОВА
Кроме того, Россия вербует украинских заключенных, вывезенных в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит вербовка в состав ЧВК «Вагнер». По данным ОВА, наиболее активно вербуют людей, отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.
09:15 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
В Беларуси с аэропортов Мачулищи и Барановичи взлетели три истребителя, в том числе носители ракет «Кинжал», а также истребитель сопровождения и самолет дальнего радиолокационного слежения. Об этом соообщает белорусская мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
08:50 Залужный получил в наследство миллион долларов и полностью передал их на нужды ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии. Об этом сообщает The New York Times.
В сообщении говорится, что Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца, что подтвердила семья Степанца.
Залужный пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.
Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не имел ни малейшего сомнения, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание.
Валерий Залужный
Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец — ветеран Второй мировой войны, был убит немцами в октябре 1941 года.
Степанец окончил Московский государственный университет, получил степени магистра по математике и по химии, а также степень кандидата наук по физической химии. Подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен. Выехал из СССР в 1989 году в США, работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Вместе с коллегой запатентировал изобретение на декодирование кодов данных переменной длины.
08:30 В Макеевке погибло больше мобилизованных россиян, чем сообщало минобороны России
ВВС опубликовало списки российских военнослужащих, погибших во время обстрела Макеевки в новогоднюю ночь. В списке значатся 92 человека, что на три человека больше, чем ранее сообщало минобороны России.
Еще 16 военных не значатся ни в списках погибших, ни среди выживших. Семьи не имеют о них никаких сведений.
Данные приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который ВВС ведет вместе с изданием «Медиазона» и командой волонтеров на основании открытых источников.
Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.
Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших набрала уже почти 55 тысяч подписей. Большая часть погибших и раненных — это мобилизованные из Самарской области. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться все равно не будут.
BBC
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