Поставки оружия и помощи, новые санкции против РФ: глава МИД Франции побывала с визитом в Украине

Глава французской дипломатии Катрин Колонна побывала в четверг, 26 января, в Одессе, чтобы продемонстрировать «поддержку Францией суверенитета Украины» и обсудить потребности Киева в первоочередной помощи на ближайшие месяцы для противостояния российской агрессии. Утром Одесса, как и ряд других украинских городов, вновь подверглась массированному ракетному удару РФ.

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«В Одессе! В знак поддержки Францией суверенитета Украины», — написала Катрин Колонна в четверг по прибытии в украинский город-порт, где ранее два ключевых энергетических объекта были повреждены в результате российских ударов.

«Спасибо за ваш мужественный визит», — ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встретивший свою французскую коллегу в Одессе. Он сообщил, что на переговорах намерен обсудить роль Франции в создании «международной танковой коалиции», которая формируется для передачи ВСУ основных боевых танков западного производства. В программе переговоров также — работа гуманитарной программы «Зерно из Украины» (Grain From Ukraine), в рамках которой украинские зерновые поставляются беднейшим странам. Обсуждают министры и «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения агрессии РФ.

Вечером на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Дмитрий Кулеба сообщил, что на переговорах в Одессе обсуждались новые поставки вооружений Киеву, 10-й санкционный пакет ЕС в отношении РФ, имплементацию украинской «формулы мира», а также создание Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. «Вместе с Францией будем двигаться по всем этим вопросам, и по всем этим темам будут решения в интересах Украины, Европы и мира», — цитирует слова Кулебы «Интерфакс-Украина».

Bienvenue à Odesa, @MinColonna. Thanks for your brave visit. Looking forward to discussing France’s role in the international tank coalition, Grain From Ukraine, and Peace Formula. The Ukrainian-French partnership remains crucial to ending Russian aggression and restoring peace. https://t.co/boWWqIiQe3 pic.twitter.com/xbE0vtz4zm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

По пути в Украину Катрин Колонна в среду вечером побывала в Молдове. В четверг ее приезд в Одессу задержался на некоторое время из-за нового российского ракетного удара по украинским городам, в котором погибли меньшей мере 11 человек, а в нескольких регионах повреждение инфраструктуры привело к отключениям электроэнергии.

Как сообщал утром агентству France-Presse дипломатический источник, в ходе встречи Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба, в частности, намеревались обсудить «неотложные насущные потребности украинцев в помощи в военных и гражданских вопросах».

The Catherine I’m pleased to see in Odesa. pic.twitter.com/7pbb7GsiDu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

4 января президент Эмманюэль Макрон объявил о решении передать Украине французские легкие колесные танки AMX-10. В минувшее воскресенье он также не исключил возможность поставки ВСУ основных боевых танков Leclerc армии Франции. Макрон отметил, что этот вопрос рассматривается в координации с союзниками, «коллективно и с учетом трех критериев»: с точки зрения риска эскалации конфликта, с учетом того, насколько помощь может быть «реальной и эффективной», а также с точки зрения «собственных оборонных возможностей» и потребностей Франции.

Как отметил источник AFP в МИД Франции в день визита Катрин Колонна в Одессу, речь на данный момент не идет о передаче Украине французских основных боевых танков Leclerc — «по очевидным» причинам, связанным с проблемами логистики, технического обслуживания, а также с запасами этой техники. «Для любой армии наличие в ее составе 10 различных типов танков создает практически неразрешимое логистическое уравнение», — указал источник AFP, настаивая на том, что украинцы «с самого начала просили» у союзников немецкие танки Leopard 2, которые Германия, наконец, в среду пообещала поставить Украине. Источник также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обращался к французским властям с формальной просьбой о поставках танков Leclerc.

В Париже отмечают, что в отличие от немецких танков Leopard 2, которых в европейских странах насчитывается более 2000, французский танк Leclerc стоит только на вооружении армии Франции (в количестве всего порядка 200 единиц). Также, в отличие от «Леопардов», танки «Леклер» уже много лет как сняты с производства. Отправка в Украину лишь небольшого количества французских машин рискует создать украинцам только дополнительные проблемы с их техническим обслуживанием. При этом вклад подобной поставки в дело повышения боевого потенциала ВСУ будет не очень значительным. «Я не говорю, что мы будем этого делать [поставлять танки Украине], но я не думаю, что такие поставки привели бы к изменению ситуации» на поле боя, цитирует Reuters объяснения французского дипломатического источника.

В день визита в Украину главы МИД Франции в ее окружении отметили, что гораздо более неотложными являются вопросы передачи Украине систем ПВО, радаров, а также боеприпасов. Так, СМИ сообщали, что Франция и Италия обсуждают вопрос передачи Киеву современного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Mamba. Эта европейская система ПВО/ПРО франко-итальянского производства, помимо самолетов, вертолётов, дронов и крылатых ракет, способна сбивать и баллистические ракеты.

Глава МИД Франции Катрин Колонна уже в четвертый раз посещает Украину с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля прошлого года.

В пятницу, 27 января, глава дипломатии Франции посетит Румынию, где в Бухаресте проведет переговоры с президентом и премьер-министром страны. Перед этим Катрин Колонна посетит военную базу в Чинку, где дислоцируется боевая группа передового присутствия НАТО в составе военных Франции, Бельгии и Нидерландов. Эта группа была сформирована в экстренном порядке прошлой весной, после вторжения РФ в Украину, для усиления безопасности на восточном фланге альянса.

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