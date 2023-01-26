Массированный удар РФ по городам Украины и критической инфраструктуре: 11 погибших

Не менее 11 погибших и столько же раненых. Такие данные о жертвах нового массированного удара РФ по городам Украины в четверг, 26 января, сообщила украинская служба по чрезвычайным ситуациям. Генштаб ВСУ сообщил, что по критической инфраструктуре страны российские силы выпустили 59 ракет, 47 из них были сбиты украинской ПВО.

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11 мирных жителей погибли и столько же получили ранения вследствие ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов, выпущенных силами РФ по украинской территории. Об этом в четверг днем сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире национального телемарафона.

По его словам, ударами ракет и беспилотников было повреждено 35 зданий, в том числе жилых. Удары ракетами и дронами были нанесены по инфраструктурным объектам в 11 областях страны. «Больше всего повреждено зданий — в особенности, частных и многоквартирных жилых домов — в Киевской области», — рассказал Хорунжий.

В четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «очередная попытка» РФ «запугать» украинцев «массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро потерпит и вся Россия». Он сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждались «меры еще более надежного противодействия будущим ракетным угрозам».

В вечерней сводке в четверг генеральный штаб ВСУ сообщил: «В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них — с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все эти беспилотники были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей».

Украинское командование также днем уточняло, что российские удары 26 января были нанесены «высокоточными ракетами воздушного и морского базирования». В том числе:

ракетами Х-47 «Кинжал» — с двух самолетов МиГ-31К;

крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 — с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» — с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря;

управляемыми авиационными ракетами Х-59 — с самолетов Су-35.

По оценке, командования ВСУ, российские силы выпустили в этот четверг по украинским городам порядка 40 ракет Х-101 и Х-555, около десяти «Калибров», четыре ракеты Х-59 и две ракеты «Кинжал».

Главком ВСУ Валерий Залужный также уточнял, что из 47 сбитых российских ракет 20 были уничтожены украинской ПВО в районе Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о попадании российской ракеты в нежилую гражданскую постройку, пункт приема металлолома, в Голосеевском районе. В ударе один человек погиб, двое ранены.

Кличко также сообщал, что перед утренними ракетными ударами ночью на Киев российские силы провели атаку ударными беспилотниками. По информации сил ПВО, на Киев летели 24 дрона, часть была сбита на подлете, 15 – под Киевом и в Киеве.

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