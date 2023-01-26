Триста тридцать седьмой день войны России против Украины

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Во время воздушной тревоги в метро в Киеве, 25 января 2023.

26 января — 337-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:38 Ночью российская ракета попала в объект энергетики на Запорожье

В результате ракетной атаки в ночь со среды на четверг российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram. 2 ракетных удара были нанесены по Павловской общине Запорожского района. По предварительным данным, применялись ракеты С-300. «Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры», – отметили в ОВА.

09:20 В Украине экстренно отключают электричество, это связано с ракетной атакой

Энергетическая компания ДТЭК предупредила об экстренных отключениях электричества в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. «Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — говорится в сообщении компании.

09:00 Воздушная тревога в Украине, выпущено более 30 ракет

Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки. Всего, по данным Воздушных сил, было запущено более 30 ракет.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил Юрия Игната в эфире национального марафона, «Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях». По его словам, враг сейчас сосредоточился на центральной части Украины, но все может измениться. Также он напомнил, что в Черном море стоят российские носители крылатых ракет «Калибр», поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки оккупантов.

Киевская областная военная администрация в Telegram сообщила, что в области работает ПВО.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram сообщил, что «идет воздушный бой» (работают ПВО – ред.) и что воздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

По меньшей мере две российские ракеты были замечены над Николаевской административной областью на юге страны, сообщил ее губернатор Виталий Ким в Telegram-сообщении. «Ракеты летят в пределах территории Украины. Минимум два [головы] на северо-запад через Николаевскую область», — написал он.

Ранее украинские военные заявили, что за ночь средства ПВО сбили 24 российских беспилотника. Пятнадцать таких дронов были уничтожены в районе Киева. О повреждениях не сообщалось.

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