338-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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27 января — 338-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:00 Япония с 3 февраля расширит санкции против России

Как сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности, Токио с 3 февраля вводит запрет на экспорт в РФ:

вакцин и медицинского оборудования,

роботов,

радиоактивных материалов и оборудования для атомных объектов, оборудования для разведки нефти и природного газа,

различных химических веществ, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев, вещества для тестирования продуктов питания, медицинские смеси, содержащие вещества или сырье для химических препаратов военного назначения,

дубинок, водометов, дозиметров, взрывчатых веществ,

оборудования для рентген-досмотра.

Япония также вводит персональные санкции в отношении 22 физических лиц. Среди попавших в «черный список» — вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, министр юстиции Константин Чуйченко, замглавы минобороны Михаила Мизинцева, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Под персональные японские санкции попал также публицист Александр Дугин и гендиректор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Расширен также отдельный санкционный список, в который власти Японии вносят представителей руководства аннексированных Россией Крыма, самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

08:45 Генштаб ВСУ уточнил число ракетных и авиаударов, нанесенных РФ по Украине за сутки

Украинский генштаб в утренней сводке 27 января сообщил, что за прошедшие сутки силы РФ выпустили по территории Украины 70 ракет и нанесли 44 авиаудара (в том числе 18 ударов дронами типа Shahed-136, все беспилотники были сбиты).

В четверг утром российские силы нанесли новый массированный ракетный удар по городам Украины и критической инфраструктуре. Сутки спустя генштаб ВСУ уточнил, что было выпущено 70 ракет, 47 из которых сбиты ПВО.

Вскоре после удара в четверг украинское командование сообщало о 55 ракетах. В вечерней сводке генштаб ВСУ уточнял, что ракет было 59. Число сбитых ракет во всех сообщениях осталось неизменным (47).

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