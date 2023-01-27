338-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI
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27 января — 338-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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09:00 Япония с 3 февраля расширит санкции против России
Как сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности, Токио с 3 февраля вводит запрет на экспорт в РФ:
- вакцин и медицинского оборудования,
- роботов,
- радиоактивных материалов и оборудования для атомных объектов, оборудования для разведки нефти и природного газа,
- различных химических веществ, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев, вещества для тестирования продуктов питания, медицинские смеси, содержащие вещества или сырье для химических препаратов военного назначения,
- дубинок, водометов, дозиметров, взрывчатых веществ,
- оборудования для рентген-досмотра.
Япония также вводит персональные санкции в отношении 22 физических лиц. Среди попавших в «черный список» — вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, министр юстиции Константин Чуйченко, замглавы минобороны Михаила Мизинцева, глава ЦИК Элла Памфилова, уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Под персональные японские санкции попал также публицист Александр Дугин и гендиректор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Расширен также отдельный санкционный список, в который власти Японии вносят представителей руководства аннексированных Россией Крыма, самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
08:45 Генштаб ВСУ уточнил число ракетных и авиаударов, нанесенных РФ по Украине за сутки
Украинский генштаб в утренней сводке 27 января сообщил, что за прошедшие сутки силы РФ выпустили по территории Украины 70 ракет и нанесли 44 авиаудара (в том числе 18 ударов дронами типа Shahed-136, все беспилотники были сбиты).
В четверг утром российские силы нанесли новый массированный ракетный удар по городам Украины и критической инфраструктуре. Сутки спустя генштаб ВСУ уточнил, что было выпущено 70 ракет, 47 из которых сбиты ПВО.
Вскоре после удара в четверг украинское командование сообщало о 55 ракетах. В вечерней сводке генштаб ВСУ уточнял, что ракет было 59. Число сбитых ракет во всех сообщениях осталось неизменным (47).
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