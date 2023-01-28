Глава МИД Франции: По суду возможно преследовать не только исполнителей, но и отдавшего приказ о вторжении в Украину

Интервью

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ответила на вопросы служб RFI на украинском и румынском

Прочный мир невозможен без отправления правосудия по преступлениям российской агрессии в Украине, подчеркнула министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью службам RFI на украинском и румынском в Бухаресте. Она подчеркнула, что преследовать по суду возможно не только исполнителей, но и отдавшего приказ о вторжении в Украину.

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«Мы знаем, что не будет устойчивого мира без отправления правосудия», — подчеркнула Катрин Колонна, отвечая на вопрос о том, считает ли она реальной возможность того, что российкие руководители предстанут перед трибуналом.

Она напомнила, что сейчас группа стран обсуждает возможность создания специального трибунала, который мог бы судить преступление агрессии против Украины. Французская министр при этом отметила, что уже существуют органы правосудия, имеющие компетентность: украинская система юстиции, национальные суды в разных странах, куда уже были поданы иски, Международный уголовный суд в Гааге.

Нужно, чтобы каждый помнил, что возможно преследовать того, кто стрелял и убивал, но также того, кто отдавал приказы, и даже того, кто отдал приказ начать вторжение,

— подчеркнула министр иностранных дел Франции. Она напомнила, что в истории уже были случаи, когда главам государств предъявляли обвинения международные трибуналы.

В интервью RFI Катрин Колонна напомнила, что у Франции и у всех, кто стоит на стороне Украины и помогает ей в легитимной самозащите, есть общая цель — восстановление независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Если мы на стороне Украины, то еще и потому, что мы защищаем наше видение мира, ценности, принципы международного права, но так же и просто наши интересы» — недопущение мира, где «никто не будет уважать порядок, основанный на правилах, и сможет вторгаться к соседям без последствий», — добавила она.

Глава МИД Франции также отметила, что союзники оказывают Украине военную поддержку, чтобы изменить баланс сил, но только Украине решать на своих условиях, будет ли она готова перейти к переговорам.

Президент Зеленский напомнил, представляя свой мирный план из десяти пунктов, что для этого Украине нужен добросовестный партнер. Другая сторона — Россия — до сих пор не подала ни одного сигнала готовности начать продуктивный диалог, диалог доброй воли. А наоборот — методично нарушала все свои обязательства: как международные обязательства, так и собственные, взятые после распада Советского Союза,

— сказала глава МИД Франции.

«Нужно сначала установить новое соотношение сил, помогать Украине отвоевать то, что она должна отвоевать. И надеяться, что на этом основании сможет начаться новый этап», — заключила она.

Катрин Колонна на днях побывала с визитом в Украине. В четверг, 26 января, она прибыла в Одессу, где она встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. После этого глава МИД Франции отправилась в Кишинев, где провела встречу с президентом Молдовы Майей Санду, а затем — в Румынию, где встретилась с президентом Клаусом Йоханнисом.

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