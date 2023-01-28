Триста тридцать девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Воронка после попадания российской ракеты в Запорожской области. 26 января 2023 г.

28 января наступил 339-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

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13:39 Олаф Шольц: Германия помогает Киеву, чтобы война не приблизилась к ее границам

Об том канцлер Германии заявил в своем еженедельном обращении к немцам, комментируя решение начать поставки танков Украине.

Приоритетом властей, по словам Шольца, остается безопасность Германии. «Наша цель ясна — у России не должно получиться расширить границы за счет применения силы», — сказал Шольц.

Внешнеполитический курс Германии строится на трех принципах: гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины; предотвращение эскалации конфликта в войну между Россией и НАТО; тесная координация всех действий с союзниками и партнерами во главе с США.

По данным Wall Street Journal, Олаф Шольц, которого критиковали за нерешительность в вопросе поставок немецких танков Украине, на самом деле сам убедил президента США Джо Байдена в необходимости поставок танков, а не наоборот, как это иногда преподносилось в СМИ.

12:30 Посол Израиля в Германии: Мы помогаем Киеву больше, чем известно

Израиль помогает Украине, «но за кулисами и гораздо больше, чем известно». Об этом, как пишет в субботу DW, израильский посол Рон Просор рассказал в интервью немецкому изданию Funke Mediengruppe.

На официальном уровне Израиль решительно отвергает поставки оружия Киеву. Посол призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает его страна в этом вопросе. «У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них — иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине», — указал Просор.

Вторым обстоятельством, в силу которого Израиль вынужден действовать тихо, он назвал наличие в России большой еврейской общины.

11:44 Трое мирных жителей погибли, еще двое ранены в результате ракетного удара по Константиновке в Донецкой области

Об этом в субботу утром сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

«На месте трагедии работают спасатели и правоохранительные органы», — написал Кириленко в фейсбуке. В результате обстрела были повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские автомобили.

11:20 Италия и Франция договорились о закупке 700 ракет для зенитно-ракетных комплексов Mamba SAMP/T для Украины

Италия и Франция договорились о совместном заказе 700 ракет Aster-30 стоимостью два миллиарда евро для франко-итальянского зенитно-ракетного комплекса Mamba SAMP/T, который планируют передать Украине. Об этом пишет французское издание l’Opinion.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню посетил Рим 27 января, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. На встрече и была достигнута договоренность о закупке ракет Aster-30.

«Сегодня в Риме мы разделили общую волю продолжать поддерживать Украину, обезопасить Средиземное море перед лицом новых угроз и наращивать наши совместные производственные возможности, в частности в области противовоздушной обороны», — сообщил Лекорню в своем твиттере.

Mamba SAMP/T может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 ракет одновременно. Она является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

10:52 Глава Международного олимпийского комитета высказался за участие российских и беларусских спортсменов в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом

Об этом Томас Бах заявил в интервью Der Spiegel. По его словам, отстранение спортсменов от соревнований только из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Он добавил, что вопрос участия российских и белорусских атлетов в Олимпиаде в Париже все еще находится в стадии обсуждения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал международную кампанию по недопущению российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. А министр спорта Украины не исключил бойкота Игр, если в них примут участие российские и беларусские спортсмены.

10:18 Британская разведка: в результате удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь потери российской армии превысили 300 человек

В ежедневной сводке британской разведки в субботу утверждается, что погибших военных при обстреле ПТУ в Макеевке было гораздо больше, чем признали российские власти.

По данным британской разведки, потери среди военнослужащих, скорее может превышать 300 человек, большинство из них были убиты или пропали без вести, а не получили ранения.

Российское Минобороны официально признало 89 убитых.

Ранее Би-би-си установила имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. Семьи еще по меньшей мере 16 военных считают своих близких пропавшими без вести.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rQI3IVrDMH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QA2OBo1rpk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2023

09:48 ISW: Россия готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года

Об этом говорится в очередном докладе американского Института изучения войны (ISW). Таким образом президент Путин надеется перехватить инициативу. «Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи».

По прогнозам ISW, Кремль готовится к проведению крупных стратегических операций — скорее всего, в Луганской области — в ближайшие полгода. Также возможно наступление в районе Угледара Донецкой области. А недавние атаки в Запорожской области, скорее всего, имеют целью отвлечь внимание ВСУ.

В своих предположениях эксперты опираются на сообщения агентства Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на источники в Кремле.

09:31 Ежедневная утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных ударов, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, а также 26 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняется.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбит российский самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в сутки поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника и пять районов сосредоточения его живой силы.

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