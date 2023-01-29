Триста сороковой день войны России против Украины. Онлайн RFI

29 января начался 340-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:09 Верховный лама Калмыкии решил покинуть этот пост после того, как минюст РФ объявил его «иноагентом»

Гражданин США Эрдни Омбадыков (Тэло Тулку Ринпоче), являющийся представителем Далай-ламы XIV в России, других странах СНГ и Монголии, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии после того, как минюст РФ объявил его «иностранным агентом». Об этом говорится в его обращении на сайте Центрального хурула республики.

Свои полномочия он передал настоятелю Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору Йонтену Лодою (Сергею Киришову).

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами учение Будды», — говорится в обращении Эрдни Омбадыкова.

В начале октября Омбадыков напрямую осудил нападение РФ на Украину и заявил о правоте украинской стороны в этом конфликте. «Украинская сторона, конечно, права. Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ», — сказал он в эфире ютьюб-канала «Алхимия души». Он также сказал, что уехал из России весной 2022 года.

10:01 Британская разведка о планах ввести военную подготовку в российских школах и вузах:

«Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России военного времени, а также являются (вероятно, намеренной) отсылкой к Советскому Союзу: похожие занятия были обязательными в школах до 1993 года», — отмечает британская военная разведка в новой краткой сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Uq5hma9yKs



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FD9fqU8Yiz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023

09:43 Генштаб ВСУ сообщил, что силы обороны Украины отбили российские атаки в районе Благодатного. О взятии этого села к северу от Бахмута заявлял Пригожин

Силы обороны Украины отбили атаки российских войск в районах ряда населенных пунктов, среди прочего — в районе села Благодатное к северу от Бахмута. Об этом говорится в утренней сводке украинского генштаба.

Накануне вечером «пресс-служба» главаря группировки «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала в телеграме комментарий от его имени, где говорится, что наемники «Вагнера» «взяли» село Благодатное.

Село находится на трассе, ведущей к Северску. Потеря этого населенного пункта создала бы значительные проблемы для сил обороны Украины, защищающих Бахмут.

09:05 ISW: Пригожин теряет влияние, под Бахмутом силы «ЧВК Вагнер» заменяют на кадровые российские части

Регулярные российские армейские части, вероятно, заменяют истощенные силы группировки «Вагнер» для продолжения наступления под Бахмутом. С тех пор как в районе 12 января силы «ЧВК Вагнер» захватили Соледар, им не удалось добиться каких-либо новых значительных успехов, говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

На опубликованных 20 января видеокадрах с места боев у Бахмута видны боевые машины десанта БМД-4 М, которые используют только российские воздушно-десантные войска, указывают аналитики. Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские ВДВ воюют в районе Бахмута с начала января 2023 года.

Украинские официальные лица заявляют, что российское наступление на Бахмут еще не достигло своей кульминации. Ранее в ISW оценил наступление сил РФ на Бахмут как кульминацию. «Мы продолжаем считать, что группа „Вагнер“ вела атаки на пределе своих сил, но теперь, по нашей оценке, российские войска направляют туда регулярные подразделения для продолжения сражения», — пишут эксперты.

Снижение зависимости российских сил от группировки «Вагнер» в районе Бахмута, вероятно, снижает влияние группировки Евгения Пригожина, полагают в ISW. Глава российского генштаба Валерий Герасимов и министерство обороны РФ предприняли новые усилия про профессионализации армии, которые — в случае успеха — маргинализуют параллельные вооруженные формирования, такие как «Вагнер», считают аналитики.

По их мнению, Пригожин, чтобы компенсировать снижение своего влияния, начинает нападки на националистическую «фракцию ветеранов» и персонально на бывшего полевого командира самопровозглашенной «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), который критикует российское военное командование. Пригожин также сталкивается с обвинениями во взяточничестве, которые могут еще больше снизить его репутацию независимо от их обоснованности, указывают в ISW.

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