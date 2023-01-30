Триста сорок первый день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

онлайн

Спасатели разбирают завалы на месте попадания ракеты в жилой дом в Харькове, 30 января 2023.

30 января — 341-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

ОБНОВИТЬ

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:50 Китай отверг обвинения США в поддержке России

Китай «никогда не будет подливать масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы использовать кризис [в своих целях]», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин. По его словам, «за украинским кризисом стоят США». «Мы отвергаем этот беспочвенный шантаж и не будем сидеть сложа руки, когда США подрывают законные права и интересы китайских компаний», — подчеркнул он.

Несколько дней назад власти США обвинили некоторые китайские компании в предоставлении России нелетальной помощи для использования в войне в Украине. «Мы будем продолжать доводить до сведения Китая последствия оказания материальной поддержки войне России против Украины», – заявила 24 января пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

15:25 Франция и Италия подписали контракт на производство до 700 зенитных ракет Aster

Франция и Италия договорились произвести дополнительно 700 зенитных ракет средней дальности Aster с целью «модернизировать и поддерживать возможности противовоздушной обороны на суше и на море», говорится в пресс-релизе Минобороны Франции, на которое ссылается AFP.

Контракт был подписан еще в конце декабря, однако решение о производстве дополнительных ракет Aster было официально обнародовано лишь в понедельник, 30 января.

«Это один из крупнейших заказов на эту зенитную ракету, единственная европейская система, предлагающая такие боевые возможности», — отмечается в пресс-релизе. В документе не указывается будет ли часть из этих ракет поставлена Украине.

14:30 Власти Забайкалья выплатят до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление правительства региона о выплатах за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams, которые Германия и США обещали поставить Украине.

За захват одного танка Leopard любой модификации власти обещают выплатить «непосредственному захватчику» три миллиона рублей.

За захват танка Abrams обещают вдвое меньше — полтора миллиона рублей.

14:20 Санкции против России нанесли ущерб экономике Монголии

14:00 Владимир Зеленский и премьер-министр Дании посетили раненых бойцов в одном из госпиталей Николаева

«Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию», — написал президент Украины и опубликовал видео посещения военных.

Дания взяла шефство над восстановлением Николаева.

13:30 Украина намерена вступить в ЕС в ближайшие два года

Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «У нас очень амбициозный план по вступлению в Европейский Союз в ближайшие два года. Поэтому мы ожидаем, что в этом году мы уже сможем провести этот этап переговоров перед вступлением в ЕС. С четверга около 15 комиссаров ЕС будут находиться в Киеве, чтобы встретиться с членами украинского правительства», — сказал он.

В ходе визита представителей ЕС в Киев будет затронута актуальная тема борьбы Украины с коррупцией. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Зеленского крайне серьезно относится к проблеме коррупции. «У нас нетерпимое отношение к коррупции», — отметил он, напомнив о «молниеносной скорости», с которой были уволены несколько чиновников. «К сожалению, коррупция не нова, но мы уверены, что избавимся от нее», — сказал он, добавив, что преодоление коррупции является ключевым фактором на пути страны к членству в ЕС.

Денис Шмыгаль AP - Petr David Josek

12:45 IPHR опубликовала новый доклад о казнях и пытках в Киевской области в начале войны

Новое расследование (.pdf) Международного партнерства по правам человека (IPHR) рассказывает об убийствах мирных жителей в Мотыжине, Копылове и Севериновке в период с конца февраля по начало апреля 2022 года.

По мнению бельгийской НКО, документирующей военные преступления в Украине, существует «достаточно доказательств», позволяющих «сделать вывод», что российские войска «умышленно убивали», а также «пытали» мирных жителей в этих населенных пунктах. В докладе отмечается, что подобные действия российских военных могут быть квалифицированы как «преступления против человечности».

Расследование, основанное на показаниях родственников жертв и других свидетелей, также подробно описывает условия российской оккупации в этой части Киевской области. В Копылове, например, «российские солдаты не позволили гражданским лицам, пытавшимся эвакуировать своих детей, покинуть деревню. Они отказались помочь им найти детское питание и не разрешили похоронить убитого ими жителя», — указывается в докладе.

11:45 The New York Times: Завербованный в «ЧВК Вагнера» заключенный бежал с фронта, чтобы вернуться в тюрьму

11:35 В Кремле назвали ложью слова Джонсона об угрозе «ракетой» во время разговора с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Владимир Путин провел с ним телефонный разговор, в ходе которого угрожал ракетным ударом. Об этом Джонсон рассказал в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на BBC.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу тебя травмировать, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — процитировал Борис Джонсон слова, якобы сказанные ему президентом Путиным.

То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно , с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента (цитата по «Интерфаксу»)

— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-премьера Великобритании.

11:05 Британская разведка: российские власти не исключают второй волны мобилизации

В своей ежедневной сводке британская военная разведка сообщает о том, что российские власти, вероятно, рассматривают возможность второго призыва в рамках «частичной мобилизации».

По мнению британских военных экспертов, российское руководство «скорее всего, продолжает искать способы увеличить количество личного состава, необходимого для проведения будущего крупного наступления в Украине, и при этом минимизировать внутреннее инакомыслие» в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что второй волны мобилизации в России не планируется.

10:45 Михаил Подоляк назвал МОК «пропагандистом войны»

«Международный Олимпийский комитет с удовольствием наблюдает, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью, не так ли, господин Бах?», — написал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере, обращаясь к главе МОК Томасу Баху.

#МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує 🇺🇦, а потім пропонує 🇷🇺 трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.

Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть 🇺🇦 кров’ю. Так, пане #Бах? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

Ранее в Олимпийском комитете сообщили, что рассматривают возможность для спортсменов из РФ участвовать в дальнейших Олимпиадах.

Накануне президент Украины Зеленский написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом не допускать российских и беларусских участников на Олимпиаду в Париже-2024.

«Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры — это попытка сказать всему миру, будто террор может быть чем-то приемлемым. Будто можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, с Харьковом, с Бахмутом и Авдеевкой», — сказал Зеленский.

09:55 Washington Post: Украина получит танки Abrams только через год

США передадут Украине 31 танк Abrams, но Киев получит их только к концу 2023 года или в начале 2024 года. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Такие сроки связаны с тем, что США должны специально закупить танки для поставок в Украину. Танки будут произведены без секретной брони из обедненного урана.

09:35 Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине и предложил ей пересмотреть свою политику отказа от поставок вооружений воюющим странам.

«Если мы верим в свободу, в демократию, если мы не хотим, чтобы победы автократий и тоталитаризма, необходимо дать им [Украине] оружие», — заявил Столтенберг, выступая в понедельник в Институте Чея в Сеуле.

Накануне глава Североатлантического альянса встретился с членами правительства Южной Кореи, в том числе с министром иностранных дел Пак Джином — в рамках поездки по укреплению связей между НАТО и ее союзниками в Азии.

Южная Корея становится все более важным экспортером оружия во всем мире и недавно подписала контракты на продажу нескольких сотен танков европейским странам, включая Польшу, отмечает AFP.

Однако законы страны не позволяют продажу оружия воюющим странам, что затрудняет поставки вооружений Украине. Сегодня Сеул поставляет Киеву нелетальное оборудование и гуманитарную помощь.

09:15 В результате попадания ракетой по жилому дому в Харькове погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали

Об этом сообщил поздно вечером 29 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал», — написал Синегубов в своем телеграм-канале. Еще три человека получили легкие ранения. Жители дома были эвакуированы.

«Ракета попала в 4-х этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома, произошел масштабный пожар», — уточнил он.

На месте удара работают спасатели.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться