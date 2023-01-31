Триста сорок второй день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

31 января — 342-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

15:37 Двух жителей Москвы проверяют на дискредитацию российской времени после того, как они снялись в стрит-токе Deutsche Welle про войну в Украине

Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости!». В стрит-токе интервьюер спрашивает у прохожих, как они относятся к усилению военной помощи, предоставляемой Украине Западом. Некоторые из опрошенных ответили, что выступают против, некоторые поддержали это решение.

Этот ролик увидели полицейские. Они нашли двух участников опроса, ответы которых расценили как одобрение поставок оружия Украине. Один из них заявил, что «желает победы Украине». В отношении обоих начата проверка.

Как показала практика, для того чтобы стать обвиняемым по статьям о «фейках» и «дискредитации», достаточно заявить о своей позиции в приватном разговоре. Так случилось с супружеской парой, задержанной в ресторане в Краснодаре. На них пожаловалась одна из посетительниц заведения, которая подслушала беседу. Мужа приговорили к 15 суткам ареста, жене был назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

15:00 Председатель Рады Украины Руслан Стефанчук выступает перед депутатами Национального собрания Франции

Прямая трансляция с сайта Национального собрания

14:45 Владимир Путин хочет создать с Беларусью совместные военные учебные центры

Президент России Владимир Путин поручил своим министрам обороны и иностранных дел провести переговоры о создании совместных центров военной подготовки с Беларусью, говорится в указе, опубликованном во вторник.

В середине октября власти двух стран объявили о создании совместных вооруженных сил, на которые, по словам Минска, возложена чисто «оборонительная» задача. Две армии постоянно проводят масштабные совместные маневры, что подогревает слухи об участии Беларуси в украинском конфликте.

14:25 Москва заявила о захвате села к северу от Бахмута

Во вторник Россия заявила о захвате села Благодатное к северу от Бахмута, где ее армия медленно продвигалась в течение нескольких недель. «Населенный пункт Благодатное освобожден» после наступления «добровольческих десантных отрядов» при поддержке авиации и артиллерии, говорится в сообщении Минобороны. Термин «добровольцы» обозначает группу Вагнера. Евгений Пригожин заявил в субботу о захвате Благодатного своими людьми, что Киев опроверг.

14:07 Координатор ООН в Украине: Миссия в Еленовку все еще возможна

Постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун считает, что с миссией в колонию в Еленовке, где погибли более полусотни украинских военнопленных, еще не все потеряно. Об этом сообщает Укринформ.

«Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. Мы имеем там специалистов из МАГАТЭ. Поэтому, это возможно», – сказал Дениз Браун.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что непонятной остается позиция ООН: вначале Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Но уже через 5 месяцев эту миссию расформировали, так как РФ не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование.

29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области, однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления.

13:45 Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России

Об этом сообщает Reuters. При этом официального решения об исключении Союза журналистов России из международной федерации пока нет. Также агентство сообщает, что журналистские профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии покидают Международную федерацию в знак протеста против «коррупционной деятельности», включая недавнее разрешение журналистам российских государственных СМИ в Украине оставаться его членами.

13:20 Польша и Украина не обсуждают поставки F-16

Официального обсуждения передачи Украине истребителей F-16 польской армии не ведется, заявил во вторник заместитель министра обороны Польши. «На данный момент официального обсуждения передачи польских F-16 Украине нет», — заявил Войцех Скуркевич Agence France-Presse, добавив: «темы не существует». Премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне объявил, что Польша может поставить Украине часть своих F-16, добавив, что она будет действовать «в полной координации с другими странами НАТО и США». Президент США Джо Байден исключил такую ​​передачу.

12:57 В России суд впервые вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата

В ХМАО Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Его признали виновным в совершении теракта по предварительному сговору. Обвинение просило для Борисенко 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2022 года Владислав Борисенко снимал на камеру, как его знакомый Василий Гаврилишен забросал здание военкомата коктейлями Молотова, пишет «Коммерсант».

Сначала мужчин обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, но в декабре суд переквалифицировал дело Борисенко и Гаврилишена на теракт. Их дела были разделены в производстве и рассматривались отдельно. Обвиняемые признали вину, но не согласились с изменением статьи. По их словам, в телеграме им предложили денежное вознаграждение за нападение на военкомат.

12:46 Во всех областях Украины 31 января повторно объявляли воздушную тревогу, она длилась около 15 минут

«Беларускі Гаюн» сообщил о взлете в Беларуси радиолокационного самолета и истребителя сопровождения. Примерно через 15 минут в областях пошли отбои.

Ранее по всей территории Украины уже объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31 с территории России.

12:15 МОК назвал «клеветой» заявление Михаила Подоляка об «олимпийском лицемерии» из-за возможного допуска российских спортсменов к Олимпиаде в 2024 году

В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение Олимпийского комитета Азии допустить спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что рассматривает такую возможность при соблюдении спортсменами некоторых условий.

Подоляк заявил, что таким образом МОК поощряет убийства и предлагает России трибуну для рекламы.

«МОК самым решительным образом отвергает это клеветническое заявление и ему подобные. Это не может служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — цитирует заявление комитета Reuters.

11:50 В Мелитополе российская администрация изменила украинские названия улиц на советские

Глава назначенной Россией администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила о «возвращении исторических названий» 86 городским объектам. По ее словам, решение было принято «в связи с многочисленными обращениями горожан» ради «восстановления исторической справедливости». Данильченко написала о предыдущем переименовании улиц украинскими властями в 2016 году в рамках закона о декоммунизации. Тогда, по мнению чиновницы, многие улицы Мелитополя были названы «в честь украинских нацистских идеологов».

Теперь советские названия получили 55 улиц, 30 переулков и одна площадь, сообщает телеграм-канал «Редакция». Так, улицы, названные в честь родившихся в Мелитополе Григория Чухрая и Александра Тышлера, стали улицами Артема и Котовского, вновь появились улицы Ленина, Войкова, Карла Маркса, Крупской и Дзержинского. Украинская улица и Украинский переулок стали Советскими, а Соборную площадь переименовали в площадь Революции

11:25 Президент Литвы призвал страны-члены НАТО поставить Украине истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны-члены НАТО безотлагательно поставить Украине истребители и ракеты большой дальности. «Я надеюсь, что эта красная черта — если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах — тоже будет пересечена», — сказал он в интервью общественному телеканалу LRT. «Потому что истребители и ракеты большой дальности являются важными военными средствами, и на этом решающем этапе войны, когда вот-вот наступит переломный момент, жизненно важно действовать без промедления», — добавляет он.

Президент Хорватии выступил против поставок оружия в Украину

Президент Хорватии обвинил страны Запада в поставке Украине тяжелого вооружения, в том числе боевых танков. «Я против отправки туда летального оружия. Это продлевает войну», — заявил в понедельник Зоран Миланович, чья страна является членом НАТО. «Какой смысл? Распад России, смена власти? Поговаривают и о разделе России. Это безумие !», – продолжил он во время пресс-конференции. Зоран Миланович, избранный в 2019 году, также заверил, что Крым, аннексированный Россией в 2014 году, никогда не будет возвращен Украине.

Хотя его функция, по существу, имеет только представительское значение, глава государства является главнокомандующим вооруженными силами. Его последние заявления ставят в неловкое положение правительство, которое полностью поддержало Украину в ее борьбе с российской агрессией. Премьер-министр Андрей Пленкович счел, что они «наносят ущерб внешней политике Хорватии».

Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину

Об этом заявили министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницки на встрече в Будапеште. Как пишет Euractiv, министры во время совместной пресс-конференции заявили, что позиция Австрии и Венгрии относительно войны в Украине четкая, и обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

11:00 Минобороны Великобритании: российские силы проводят диверсию к юго-западу от Бахмута

По оценкам министерства обороны Великобритании, во вторник, после непродолжительных наступлений в направлении Павловки и Угледара, к юго-западу от Донецка, российские силы в последние три дня перешли к более крупной операции по отвлечению украинской армии от Бахмутского сектора. Не исключено, что Россия продолжит локальные успехи в этом секторе. Однако маловероятно, что у него будет достаточное количество в резерве в регионе, чтобы добиться значительного оперативного прорыва», — пишет британское министерство обороны в своем ежедневном отчете о конфликте.

(4/5) Russian commanders are likely aiming to develop a new axis of advance into Ukrainian-held Donetsk Oblast, and to divert Ukrainian forces from the heavily contested Bakhmut sector. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 31, 2023

10:45 По всей Украине объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины 31 января объявлена воздушная тревога. Тревога начала распространяться по Украине примерно в 11.14. Сейчас вся Украина – под угрозой. Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило «двух стен». Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире 24 телеканала отметил, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами «Кинжал».

10:40 Борис Джонсон: Украина должна вступить в НАТО и получить все необходимое для прекращения этой войны

«Украинцы должны получить все необходимое, чтобы как можно быстрее положить конец этой войне», — написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке, опубликованной во вторник Washington Post. Он также считает необходимым уже сейчас начать процесс интеграции Украины в НАТО.

«Я знаю, что в некоторых европейских столицах такой исход покажется сложным для восприятия, но логика неумолима. В интересах стабильности и мира Украина сейчас нуждается в ясности относительно своей позиции в архитектуре евроатлантической безопасности. Все наши увертки и проволочки закончились массовыми убийствами», — заявил бывший глава правительства, покинувший свой пост в сентябре прошлого года.

«Мы годами говорили украинцам, что у нас в НАТО политика «открытых дверей», что они имеют право «выбирать свою судьбу» и что Россия не должна иметь права вето. И все это время мы открыто давали Москве понять, что Украина никогда не присоединится к альянсу просто потому, что многие члены НАТО будут использовать свое право вето самостоятельно. И каков результат всего этого противоречия? Результат — самая серьезная война в Европе за 80 лет», — продолжает Борис Джонсон.

«Путин не вторгся в Украину, потому что думал, что она собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это крайне маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал — на основании многочисленных доказательств — что мы не очень серьезно относимся к его защите. Он напал, потому что хотел восстановить бывшую советскую империю и потому, что по глупости верил, что победит. Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы ввести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что сказали, — то этой тотальной катастрофы можно было бы избежать», — добавляет он.

10:20 В Беларуси начались совместные с РФ штабные тренировки

Военные Беларуси объявили о начале двухнедельной совместной с россиянами штабной тренировки так называемого Объединенного командования региональной группировки войск. Как сообщает пресс-служба минобороны Беларуси, «В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".»

По данным белорусского оборонного ведомства, совместные тренировки направлены «на повышение совместимости органов военного управления двух государств». Они также являются очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза – 2023», которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.

В рамках совместных учений российских и белорусских военных в Беларуси 25 января отрабатывалась высадка десанта.

27 января в ЕС подчеркнули, что Беларусь должна прекратить оказывать военную поддержку России, а любое прямое участие белорусских военных в российской агрессивной войне против Украины будет встречено «новыми и сильными ограничительными мерами».

09:57 Human Rights Watch призывает Киев расследовать применение противопехотных мин

Во вторник Хьюман Райтс Вотч призвала украинские власти расследовать использование ее армией противопехотных наземных мин, установленных в Изюме и его окрестностях на востоке страны, когда российские войска оккупировали этот район.

«Похоже, что украинские силы широко использовали наземные мины в районе Изюма, что привело к жертвам среди гражданского населения и создало постоянный риск», — заявил Стив Гуз, директор отдела вооружений этой неправительственной организации. «Российские силы неоднократно применяли противопехотные мины и зверствовали по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия».

«Задокументированы» многочисленные случаи, когда ракеты, несущие противопехотные мины ПФМ, также известные как мины-бабочки или мины-лепестки, были выпущены по районам, оккупированным российскими войсками, вблизи российских военных объектов, подчеркивает общественная организация, напоминая, что Украина является участником Конвенции о запрещении противопехотных мин 1997 года, которая запрещает любое использование этого оружия.

09:40 За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 13 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. 30 января противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Осуществил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Высокой остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, вызывающие потери среди гражданского населения и разрушение частной собственности.

09:20 Франция рассмотрит возможность подготовки украинских пилотов истребителей

Об этом в комментарии Politico сказал помощник министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. По данным издания, министры обороны Франции и Украины должны обсудить этот запрос во время телефонного разговора на этой неделе, сообщил помощник министра.

Издание Le Figaro сообщает, что министр обороны Украины Алексей Резников во вторник посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой. Министры обсудят оборудование, которое Франция, вероятно, передаст Украине. В частности, речь пойдет о средствах противовоздушной обороны.

Резников также должен посетить компанию Thales, где ему будет представлен радар среднего радиуса действия GM 200. Он может быть интегрирован в систему противовоздушной обороны SAMP/T. Правительства Франции и Италии обсуждают возможность предоставления такого радара украинским войскам. Лекорню посетил Рим в прошлую пятницу, чтобы обсудить этот вопрос.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что «в принципе, ничего не исключено».

Эммануэль Макрон встречается с министром обороны Украины в Париже

Во вторник Эммануэль Макрон также должен встретиться с председателем Рады Русланом Стефанчуком, который затем должен выступить в Национальном собрании в 15:00, а в среду перед сенаторами.

Эммануэль Макрон примет Алексея Резникова около 18:30, говорят в его окружении. Цель этой встречи — «подтвердить свою полную поддержку Украины в ее борьбе против российского вторжения и напомнить о готовности Франции удовлетворить потребности украинских вооруженных сил», говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

09:10 Байден: США не будут передавать Украине истребители F-16

Американский президент Джо Байден, коротко ответил «Нет» на вопрос о том, будут ли осуществлены поставки авиации. При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки необходимого вооружения уже начались. «Я могу вам сказать, что в ближайшие недели и месяцы Украине будут направлены большие объемы помощи. Эта помощь, которая, как нам известно, сыграет критическую роль в боевых действиях зимой, а также в тех, которые Украина ожидает весной», — подчеркнул он.

Украина запросила истребители у стран Запада, и в частности, у США, после того, как они одобрили поставку танков. Об их важности говорили президент Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак писал, что работа по их приобретению уже идет. По его словам, «положительные сигналы» Украина получила от Польши, которая заявила, что готова передать F-16 по согласованию с НАТО.

09:00 Институт изучения войны (ISW): Россия готовится к наступлению

В Институте изучении войны (ISW) указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы, она усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению в ближайшие месяцы.

Аналитики напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Секретарь НАТО подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ, и Россия задействовала еще не все резервы для него.

Аналитики института указывают и на то, что Россия и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических связей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться