Триста сорок третий день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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1 февраля — 343-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:15 Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не исключает возможности военной помощи Украине

Премьер-министр Израиля в эксклюзивном интервью CNN заявил, что Иерусалим готов рассмотреть даже поставку новейшей системы ПВО «Железный купол».

Ранее Израиль ограничивался только гуманитарной помощью и отказывался поставлять ПВО, утверждая, что израильская система защиты неба не приспособлена для защиты таких обширных территорий, как Украина.

Глава израильского правительства напомнил, что действия Израиля, направленые против военной машины Ирана, косвенно помогают Украине. Израиль также с первых дней войны оказывает Украине гуманитарную и медицинскую помощь.

12:50 На Мюнхенскую конференцию по безопасности не пригласили представителей РФ

Как сообщает Deutsche Welle, организаторы конференции не хотят превращать ее в платформу для российской пропаганды.

Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины. Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген

Хойсген также сообщил, что на конференцию в Мюнхен, которая откроется 17 февраля, приглашены Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

Речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году стала поворотом и началом охлаждения в его отношениях с Западом.

12:30 Как сообщает издание Mash, ракета ВСУ повредила нефтепровод «Дружба» в Брянской области

В сообщении говорится, что ракета, выпущенная из ракетного комплекса «Точка-У», упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков» нефтепровода «Дружба». «Сама НПС повреждена незначительно, там временно нет электричества», — сообщает Mash.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что «ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа», но не упомянул нефтепровод.

По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в некоторые страны Евросоюза. Брянск является центром управления российской частью нефтепровода.

12:00 Испания предоставит Украине от 4 до 6 танков Leopard 2A4

Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на El Pais и на правительственные источники испанского издания.

В сообщении говорится, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет находятся на хранении.

Испанские военные также проведут для украинских танкистов ускоренный курс обучения. Планируется подготовить не менее 10 экипажей, а также механиков и другой персонал, обслуживающий технику.

11:30 В Украину приехал президент Австрии Александр Ван дер Беллен

Ван дер Беллен должен встретиться в Киеве с президентом Зеленским.

В рамках своего визита австрийский президент посетил Бучу и отдал дань памяти невинным жертвам массового убийства.

«Преступления против человечности, против всего, за что мы стоим, не должны быть забыты и не должны остаться безнаказанными», — заявил президент Австрии.

Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.



These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

О массовых убийствах, совершенных российскими военнослужащими в Буче, стало известно после отступления российских войск весной 2022 года.

Австрийская делегация предоставила украинским службам новые генераторы.

Да, Австрия является нейтральной в военном плане, но мы ни в коем случае не нейтральны в нашем отношении [к войне]. Украинки и украинцы борются за свою страну и за будущее своих детей. И мы им в этом помогаем. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен

11:00 В оккупированном российскими войсками Мелитополе (Запорожская область) возник крупный пожар

Пожар разгорелся в районе российской военной базы, размещенной на месте завода «Рефма». Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Горит-полыхает в районе вражеской базы. Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Мэр Мелитополя Иван Федоров

10:15 Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии РФ

Невзоров обвиняется в том, что в марте 2022 года Невзоров опубликовалв в соцсетях «заведомо ложную информацию» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Невзоров покинул Россию, приговор был объявлен заочно.

10:00 Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украину надо принять в состав НАТО сразу после окончания войны

Это заявление глава Чешской республики сделал в интервью радио BBС. «В своем первом интервью мировой прессе после избрания президентом Павел заявил, что у стран-союзников не должно быть никаких табу в вопросе поставок оружия Украине, включая истребители F-16, о которых просит Киев», — говорится на сайте радиостанции. Чешкский лидер призвал не медлить с решением этого вопроса.

По словам Павела, Украина будет готова к членству в альянсе как с моральной, так и с практической точки зрения.

Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран. Президент Чехии Петр Павел

09:15 Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил выслать российских послов из европейских стран

Глава литовской дипломатии заявил, что считает бессмысленным их пребывание в странах Евросоюза.

«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида», — приводит литовское издание Delfi слова Ландсбергиса

Министр напомнил, что Литва выслала российского посла весной 2022 года, после массового убийства мирных жителей в Буче. К подобной мере прибегли в январе 2023 Эстония и Латвия.

08: 45 США планируют передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии 150 километров

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Ракеты должны войти в новый пакет военной помощи Украине общей суммой 2,2 миллиарда долларов.

Речь о ракетах GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) производства компаний Boeing и Saab Group.

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