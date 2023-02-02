Триста сорок четвертый день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Спасатели разбирают завалы после попадания российской ракеты в жилой дом в Краматорске, Донецкая область, в четверг, 2 февраля. В результате произошедшего накануне поздно вечером обстрела погибли по меньшей мере 3 человека и 18 получили ранения.

2 февраля — 344-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:50 Соединенные Штаты могут разрешить третьим странам отправку Украине самолетов F-16

Вашингтон может дать «зеленый свет» на отправку третьими странами Украине американских истребителей F-16. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на публикацию The New York Times. Скорее всего, ВСУ получат истребители F-16 от Дании или Нидерландов, заявили анонимные источники газеты из числа европейских и американских чиновников.

«Есть и другие страны, которые говорят об этом. Как только они выступят с предложением, думаю, мы проведем переговоры», — завил собеседник издания Politico в Пентагоне.

Но сейчас власти США в первую очередь сосредоточены на отправке в Украину средств ПВО для защиты городов и инфраструктуры, а также бронетехники и артиллерии для весеннего наступления ВСУ, пишет издание.

10:55 Два человека погибли в Херсоне в результате российских обстрелов

Как сообщает канал «Суспiльне», со ссылкой на местные власти, российские войска с утра 2 февраля обстреляли Херсон и пригороды. В результате один человек, 25-летний мужчина, погиб в центре Херсона, еще одна женщина — в поселке Камышаны, который входит в Херсонскую агломерацию.

Прокуратура Херсонской области сообщила не только о двух погибших, но и как минимум двух раненых в результате утренних обстрелов.

«Начато досудебное расследование (…) по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — сообщило ведомство.

«В ночь 2 февраля 2023 года вооруженные силы РФ, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, начали массированно обстреливать город Херсон и населенные пункты области. В результате утром погиб 25-летний мужчина и женщина, по меньшей мере двое гражданских получили травмы различной степени тяжести. Точное количество пострадавших уточняется», — также говорится в сообщении прокуратуры.

10:25 Австрия высылает четырех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Австрия объявила 4 российских дипломатов персонами нон грата. «Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях… Двое дипломатов постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики», — говорится в заявлении австрийского МИДа, которое цитирует издание «УП».

09:55 В Севастополе 8 человек погибли в результате пожара в бытовке для строителей трассы «Таврида», ведущей от Крымского моста

В Севастополе вспыхнул пожар в бытовке для строителей «федеральной» трассы «Таврида».

Возгорание произошло в ночь на 2 февраля в двухэтажном жилом строительном модуле, площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали в МЧС РФ. Погибли 8 человек. По предварительным данным, всего в загоревшемся модуле жили более 100 рабочих, приехавших, по данным оккупационных властей «из разных регионов» России.

253-километровая трасса «Таврида» соединяет города оккупированного Крыма, включая Керчь, Симферополь и Севастополь. Движение по трассе в 2020 году запустил президент РФ Путин, напоминает «Медуза».

09:35 Расследователь Христо Грозев покинул Австрию из-за угроз

Исполнительному директору расследовательской группы Bellingcat Христо Грозеву пришлось покинуть Австрию из-за предполагаемой угрозы со стороны российских спецслужб. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на газету Falter.

Как уточняет газета, об угрозе со стороны российских спецслужб Грозеву сообщили его источники в разведке. После этого он вынужден был отменить свое возвращение в Вену из США.

Грозев жил в Австрии почти 20 лет.

В конце октября 2022 года МВД России объявило Грозева в федеральный розыск, напоминает телеканал «Дождь». По данным источников российских гос-СМИ, против него возбудили уголовное дело о «фейках» про армию. Кроме того, в июле ФСБ заявила о попытке украинской разведки «угнать» российские самолеты, и было объявлено, что к этому якобы причастен Грозев. Журналист тогда заявил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала фильм о том, как ФСБ и украинские спецслужбы пытаются обмануть друг друга.

Грозев также известен расследованиями об отравлении политика Алексея Навального в 2020 году и крушении пассажирского самолета MH17, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом из российской системы «Бук».

09:05 Боррель и фон дер Ляйен прибыли в Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыли в Киев. Оба политика — не в первый раз в Украине после начала войны. «Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», — написала глава Еврокомиссии в твиттере.

«Прибыл в Киев, чтобы передать самое решительное послание ЕС о поддержке всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была едина с Украиной с первого дня. И по-прежнему будет стоять с вами, чтобы победить и отстроиться», — заявил, в свою очередь, Боррель.

Завтра, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС.

08:55 Три человека погибли в Краматорске в результате российского ракетного удара

Согласно последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате попадания российской ракеты по жилому дому в Краматорске (Донецкая область) погибли три человека, ранены 18. Два человека были спасены из-под завалов.

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