Триста сорок пятый день войны РФ против Украины. Онлайн

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3 февраля — 345-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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09:26 Британская развека: масштабы вербовки осужденных в «ЧВК Вагнер», вероятно, значительно сократились

Масштабы вербовки осужденных в военизированную группировку «Вагнер», вероятно, значительно сократились по сравнению с пиком лета-осени 2022 года, отмечает минобороны Великобритании в сегодняшей краткой сводке.

Российская федеральная служба исполнения наказаний 31 января опубликовала данные о том, что численность заключенных в стране составляет 433 тысячи человек — на шесть тысяч меньше по сравнению с ноябрем 2022 года. А снижение с сентября по ноябрь 2022 года, как заявлялось, было на уровне 23 тысяч человек. Вербовка в ряды «Вагнера», вероятно, здесь оказалась основным фактором.

Сведения от украинских военных за последние 10 дней свидетельствуют о том, что Россия на ключевых направлениях стала реже прибегать к тактике атак «человеческими волнами» с участием выведенных из колоний осужденных.

Серьезная напряженность в отношениях между «Вагнером» и российским министерством обороны демонстрируется публично; конкуренция между группами российской элиты, вероятно, отчасти стала причиной сокращения поступления осужденных в ряды «вагнеровцев», говорится в сводке британской раведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lWT8kTolVn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8WJTfSaE0x — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 3, 2023

09:03 В США суд постановил конфисковать $5,4 млн у российского миллиардера Малофеева

Основателя ультраправого телеканала «Царьград» Константина Малофеева, находящегося под санкциями США с 2014 года, обвинили в нарушении санкционного режима в 2022 году.

Это решение суда открывает путь для возможного использования конфискованных средств для восстановления Украины, отмечает «Голос Америки».

08:48 В оккупационной «администрации» сообщили, что в результате взрыва машины в Энергодаре погиб «сотрудник внутренних дел»

В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, сообщил член назначенной РФ «администарции» в Запорожской области Вдадимир Рогов. По предварительным данным, в результате погиб «сотрудник внутренних дел», написал Рогов, не назвав его имени.

«Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто», — написал Рогов в телеграме.

Законный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в свою очередь сообщил, что машина, по предварительным данным, принадлежала бывшему украинскому правоохранителю, перешедшему на службу к оккупационным властям.

Несмотря на то, что Москва заявила о своих претензиях на аннексию Запорожской области Украины, российские войска оккупировали только часть региона. В оккупации остаются Энергодар, Мелитополь, Бердянск, ряд других населеных пунктов. Административный центр, город Запорожье, — под контролем Украины.

08:25 Генштаб ВСУ: силы обороны Украины отбили атаки в районе Николаевки Донецкой области. О захвате одноименного населенного пункта накануне заявила пресс-служба Пригожина

В утренней сводке генштаба ВСУ говорится, что силы обороны Украины отбили атаки российских сил в ряде населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в том числе в Николаевке.

Накануне пресс-служба основателя группировки «Вагнер» Евгения Пригожина заявила, что поздразделения «ЧВК Вагнер» захватили населенный пункт Николаевка.

В Донецкой области несколько населенных пунктов с таким названием. Один из них находится к северу от Соледара, рядом с селом Сакко и Ванцетти, о захвате которого пресс-служба Пригожина заявила накануне.

08:17 В результате российского обстрела в Барвенкове Харьковской области погибли двое человек — глава ОВА

Сегодня около 4:30 утра российские войска обстреляли город Барвенково в Изюмском районе. В результате удара по частному жилому дому погибли два брата 49 и 42 лет. Их 70-летний отец был ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрции Олег Синегубов.

Глава ОВА добавил том, что российские войска продолжили обстреливать населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. В Волчанске пострадала 51-летняя женщина.

07:55 ISW: Путин может снова переоценивать возможности армии РФ перед предполагаемой новой попыткой российского широкого наступления

Американский Институт изучения войны (ISW) не зафиксировал никаких доказательств того, что российские войска восстановили боевую мощь, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить до марта более 42% Донецкой области, остающиеся неоккупированными. О приказе Путина полностью захватить Донбасс к марту 2023 года заявил представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк в недавнем интервью Kyiv Post.

По оценке ISW, широкое российское наступление, вероятно, преждевременно «достигнет кульминации» во время апрельского сезона дождей (если не раньше), еще до того, как удастся достичь операционно значимых результатов. «Кульминация» российского наступления может создать благоприятные условия для контрнаступления украинских сил в конце весны или летом 2023 года после интеграции в украинскую армию западных танков.

07:39 NYT: Число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек

Потери среди российских военнослужащих в Украине убитыми и ранеными приближаются к 200 тысячам человек, считают официальные лица в США и других западных странах, на которых ссылается New York Times.

Российские потери значительно возросли в ходе боев за Бахмут и Соледар, отмечает издание.

Поскольку Москва отчаянно нуждается в крупной военной победе и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всей Донецкой области, российские военные отправили плохо обученных новобранцев и выведенных из колоний осужденных на линию фронта, прямо под украинские пулеметы. По оценке американских чиновников, в результате этого сотни российских комбатантов погибают или получают ранения каждый день.

Украинские потери в районе Бахмута также составляли сотни убитых и раненых военнослужащих ежедневно, указывают источники New York Times. Более подготовленные пехотные соединения держат в резерве, тогда как менее подготовленные войска, в том числе подразделения теробороны, находятся на линии фронта.

Оценки потерь с обеих сторон основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и публикациях в местных СМИ, а также на официальных сообщениях властей. Установить точные цифры чрезвычайно сложно, и оценки варьируются, даже внутри правительства США.

07:21 Число погибших от российского обстрела Краматорска выросло до четырех человек — мэр

Число погибших от недавнего российского обстрела Краматорска Донецкой области выросло до четырех человек. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. «Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины», — написал он в фейсбуке.

Чуть ранее он сообщил, что в результате обстрелов Краматорска в среду и четверг 14 человек получили ранения, среди которых есть тяжело раненые. Еще 13 человек обратились в терапевтическое отделение ночью.

В городе разрушено 51 высотное здание (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы, сообщил Гончаренко.

Краматорск упоминается во вчерашней официальной сводке минобороны РФ. Там утверждается, что в районе Краматорска российские войска уничтожили установки HIMARS и M-270. О жертвах среди мирных граждан и разрушениях в городе минобороны РФ ничего не сообщает.

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