Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время одного из обысков. 23.01.2023

В Украине продолжается показательно масштабная операция по борьбе с коррупцией. Начатые на минувшей неделе массовые отставки продолжились на этой, и уже сопровождались арестами. Следователи и прокуроры работают с энтузиазмом, вдохновляясь решительными заявлениями президента Зеленского, генпрокурора, главы президентской партии… «Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — бодро пообещал глава правящей парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Посадки» начались аккурат перед саммитом Украина-ЕС, что означало: украинской власти невероятно важно показать европейским партнерам, что борьба с коррупцией в стране действительно ведется. Сейчас, когда буквально жизнь и спасение Украины во многом зависят от поддержки западных союзников, эта борьба имеет экзистенциальное значение.

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«Коррупция во время войны — это мародерство! Будем напоминать об этом каждый раз! Никакие должности не позволят избежать ответственности», — пообещал 1 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин.

1 февраля, прямо накануне приезда в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и 16 еврокомиссаров, в стране устроили «день обысков». Генпрокурор в своем посте в соцсетях перечислил первых крупных фигурантов: «Сообщено о подозрении четырем должностным лицам — экс-заместителю министра обороны Украины и экс-министру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностным лицам Минобороны. Также по результатам следственных действий сообщено о подозрениях топ-менеджменту ПАО „Укртатнафта“».

Минобороны под ударами следователей

Указанный заместитель министра обороны — это Вячеслав Шаповалов, который уволился с этой должности 24 января — «по собственному желанию».

В сообщении минобороны говорилось, что этот замминистра, «который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания». «Кампания обвинений» началась после расследования, вышедшего под заголовком «Тыловые крысы Минобороны во время войны „пилят“ на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни», которое 21 января опубликовало издание «Зеркало недели».

В нем говорилось о том, что министерство обороны якобы закупает продукты для военных по значительно завышенным ценам, — например, «яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 грн за штуку», картофель «по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8—9 грн» и т. д. «Причем сравниваем мы с розничными ценами, в которые уже заложена и прибыль производителя, и наценка магазина, они априори выше оптовых», — подчеркнул автор расследования, журналист Юрий Николов.

Вскоре после того, как вышла статья, 23 февраля, в защиту имиджа своего ведомства выступил министр обороны Алексей Резников. Он намекнул, что скандал — вероятно, результат происков российской пропаганды накануне очередного заседания «Рамштайна», и заявил, что публикация «Зеркала недели» «вводит в заблуждение», потому что в ней «сравниваются несопоставимые вещи» («Цены за литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто, и др.».) и допущены другие «грубые ошибки» — в частности, цена на яйца «17 евро за штуку», «на чем построили теорию заговора» — это «обычная техническая ошибка, которую сделал поставщик». По версии Резникова, «поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы (…) в другую».

Имя Шаповалова в расследовании «Зеркала недели» не упоминалось, тем не менее, уже 2 февраля было объявлено, что по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР), Печерский районный суд Киева арестовал бывшего зама министра обороны на 2 месяца — с альтернативой залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен (примерно 10 млн евро). ГБР опубликовало и фотографию бывшего замминистра — в трениках и спортивной толстовке, с подписью «Вручение подозрения Шаповалову». Из поста в соцсетях, размещенного 1 апреля генпрокурором, следовало, что обвинения, предъявленные Шаповалову, серьезнее, чем одно лишь завышение цен на покупку яиц и картошки:

«по данным следствия, он лоббировал» не только «заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам», но и закупки «бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества».

2 февраля был арестован и бывший директор департамента государственных закупок Минобороны со звучным именем Богдан Хмельницкий — главный «фигурант» статьи «Зеркала недели», уволенный с должности (и даже не «по собственному желанию») 25 января.

Издание «Украинская правда» напомнило, что Хмельницкий был замешан в другом коррупционном скандале еще в августе 2022 года, когда «фигурировал (…) в деле о хищении 580 тысяч долларов средств министерства обороны при закупке военной амуниции». Тогда минобороны назвало информацию «УП» «не соответствующей действительности». Сейчас, в дни объявленной самим президентом Зеленским большой борьбы с коррупцией, лично Хмельницкого, в отличие от Шаповалова, в ведомстве защищать не стали.

«Бывшему и. о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины

сообщено о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины — организовывал закупку некачественных бронежилетов», — заявил генпрокурор Костин, вопреки презумпции невиновности, хотя суда над Богданом Хмельницким еще не было.

(По данным источников «УП», экс-чиновнику объявлено подозрение по факту растраты государственных средств на сумму почти 107,8 млн гривен (около 2,67 млн евро) и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.)

О презумпции невиновности всего Минобороны утром 3 февраля вспомнил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, который за пару дней до того анонсировал кампанию «весенних посадок» и опубликовал пост с игривым заголовком «ДБР взяло группу за яйца»*.

Арахамия написал: «За последние недели в сети разгорелось много скандалов вокруг Министерства обороны Украины. Часть из них абсолютно оправданы и по ним уже есть судебные решения. А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом. (…)

Мы должны максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции накануне вероятного контрнаступления РФ».

И добавил: «Как член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

знаю много профессиональных, патриотических и преданных Украине людей, которые работают в Министерстве обороны. Многие из них имеют боевой опыт с 2014 года. У многих из них прямо в кабинетах стоят кровати, потому что они живут и работают в министерстве почти круглосуточно. Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то подонки решили наживаться на войне».

В связи с этим глава фракции Зеленского обратился с призывом к СБУ: «внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая при этом нормальную работу учреждения во время войны».

В тот же день сам Арахамия объявил о новых фигурантах из военного ведомства. Сначала о том, что «СБУ разоблачила еще одну группу, которая наживалась на продовольствии для ВСУ. Сумма убытков — 119,5 млн грн», а вечером — о «разоблачении» высокопоставленного военного медика:

«В завершение сегодняшнего дня в антикоррупционном марафоне (…). Поздравляю СБУ и ГБР с разоблачением заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы»

(из пресс-релиза Государственного бюро расследований следует, что задержанный чиновник взял аванс за оформление справки для выезда за границу человеку призывного возраста; полная стоимость «услуги» составила 5 тысяч долларов; теперь задержанному, у которого нашли еще и большую сумму наличных, грозит до 10 лет тюрьмы — Прим. RFI).

***

В связи со скандалами неизбежно возникает вопрос, будет ли отправлен в отставку министр обороны. По данным источников авторитетного издания «Украинская правда», Алексея Резникова оставят на должности, несмотря на все последние истории.

Самому министру обороны Алексею Резникову, по данным источников «УП», пока ничего не грозит. AP - Michael Probst

Сам министр пообещал «на полях» саммита Евросоюз-Украина, что в ближайшее воскресенье, 5 февраля, подробно ответит на вопросы по поводу скандалов на специально созванной пресс-конференции, передала корреспондент НГЕ Ольга Мусафирова. От ответа на прямой вопрос о своей возможной отставке Резников ушел, но намекнул, что у него большие планы на продолжение работы с союзниками: «Хотите инсайд? Сейчас в моем офисе находится Мариуш Блащак, министр обороны Польши, и двенадцать его коллег. У нас есть интересные перспективы».

«Гражданская» оборона от коррупции

Под каток борьбы с коррупцией попали, естественно, не только военные, хотя сообщения об их арестах — на фоне мужественной борьбы, которую ведут против российских захватчиков воины ВСУ — звучат громче и скандальнее. Утром 2 февраля тот же «главинформатор о посадках» Арахамия сообщил: «Скоро весна. За последние сутки:

Провели обыски:

➖у руководства киевской налоговой

➖у Игоря Коломойского по делам „Укрнафты“ (Коломойский — олигарх, который способствовал организации президентской кампании кандидата Зеленского, а потом был удален от власти. Сейчас СБУ разместила его фотографии во время обыска: уставший олигарх стоит в растянутом спортивном костюме в своем загородном доме — Прим. RFI)

➖у Арсена Авакова (экс-главы МВД — Прим. RFI) по закупке вертолетов (обыски связаны с расследованием недавнего крушения вертолета, на котором летело руководство министерства внутренних дел — погибло 14 человек — Прим. RFI)

➖у Вадима Столара (депутата Верховной Рады от прокремлевской партии „ОПЗЖ“, бизнесмена-застройщика — Прим. RFI) относительно информации об отмывании денег Медведчука. (1 февраля СБУ провела обыски в строительных компаниях, „подконтрольных ОПЗЖ“. По данным следствия, они были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и Республики Беларусь, к которым были применены санкции СНБО, Евросоюза и США, сообщило издание Korrespondent.net — Прим. RFI).

Объявили подозрение:

✔️(Экс-президенту „Мотор-Сич“) Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию „ДНР“

✔️топ-менеджменту „Укртатнафты“ за махинации на 40 млрд гривен (чуть меньше 1 млрд евро. Одним из основных хозяев компании является Коломойский — Прим. RFI)

✔️министру энергетики (в правительстве Гройсмана) Игорю Насалику за убытки государству на 1,5 млрд гривен (Как сообщил генпрокурор, Насалику объявили „о подозрении в служебной халатности — заключал убыточные для государства сделки в пользу известного олигарха“ — Прим. RFI).

✔️бывшему заместителю министра культуры (2014–2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану (так в тексте — Прим. RFI) имущества „Национальной кинотеки Украины“

✔️ менеджеру компании Константина Жеваго (миллиардера, чьей экстрадиции из Франции сейчас пытаются добиться украинские власти — Прим. RFI) за сделки на 2 млрд гривен

Задержали:

➕ чиновника Одесской областной администрации по подозрению во взяточничестве

➕шпиона из „Укроборонпрома“, который работал на российскую военную разведку

➕ банду „Лешего“, которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве (…)

Уволили:

✖️заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе

✖️первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника

✖️и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя — Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского — отстранили

✖️Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление об увольнени».**

«Хищение средств на восстановление инфраструктуры: СБУ разоблачила руководство Сумской областной военной администрации, — поступила еще одна новость 2 февраля. — Подозрения получили заместитель председателя Сумской ОВА, а также и. о. начальника департамента капитального строительства ОВА».

«Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял — жить придется или по закону, или в тюрьме», — подытожил в сообщении глава фракции Зеленского в Верховной Раде. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал: «Это только начало» «большого пути очищения» от чиновников и бизнесменов, которые «забыли, что такое честь, государство, страна».

Продолжение последовало: утром 3 февраля в СМИ появилась информация о предъявлении подозрения советнику замминистра обороны Константину Слюсарю. Как заявил позднее начальник департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель,

советник является основным фигурантом по делу о завладении 1,7 млрд гривен государственных средств при закупке критически важных товаров для нужд ВСУ. «Просто для понимания: Пенсионный фонд Украины в этом месяце направил на выплаты пенсий по почте столько же — 1,7 млрд грн»,

— написал Рубель.

Вечером 3 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины «объявила о подозрении экс-главе Херсонской областной госадминистрации» Геннадию Лагуте, который занимал эту должность по июля 2022-го. Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков); ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Статьи предусматривают «лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества», — сообщила СБУ. Уточнив: экс-глава области подозревается в том, что незаконно оформил на себя чужой автомобиль; «досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается»).

«Антикоррупционный марафон» продолжился и в субботу, 4 февраля, когда сначала появилось сообщение о том, что «СБУ разоблачила чиновников Администрации морских портов Украины на хищении более 90 млн гривен», а затем — о том, что «Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по делу о „крышевании“ борделей в Киеве».

И если так пойдет дальше, редакции RFI, пожалуй, придется открывать отдельную онлайн-трансляцию по отставкам и посадкам в Украине.

Убрать коррупционеров с европейского пути

«Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возврата к прошлым временам не будет. Украина идет европейским путем и не свернет с него. (…) Если вы не согласны жить по Закону — будет уголовная ответственность», — объяснил по итогам «дня обысков» 1 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин. Про «европейский путь» сказано неслучайно. Ведь самые пока масштабные «чистки» во власти, начатые президентом Зеленским на прошлой неделе, произошли накануне и во время проведения саммита ЕС-Украина.

Коррупция -- одна из помех по сближению Украины с Европой. На фото: президент Зеленский с председательницей Еврокомиссии фон дер Ляйен во время саммита. 03.02.2023 AFP - SERGEI SUPINSKY

На саммите европейские руководители заявили о всесторонней поддержке реформ, которые проводит Украина для того, чтобы добиться начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз. В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены ЕС — вместе со списком из семи условий, которые необходимо выполнить, чтобы перейти на следующий этап процедуры. Среди условий — борьба с коррупцией и деолигархизация.

Вопрос об антикоррупционной борьбе, которая является ключевым заданием для страны в разгар войны и для ее будущего членства в ЕС***, был задан и на совместной пресс-конференции президента Зеленского с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 2 февраля. Фон дер Ляйен, наряду с Зеленским, приветствовала «быструю реакцию на политическом уровне», и выразила пожелание, чтобы эта борьба принесла «ощутимые результаты».

«Меня успокаивает то, что антикоррупционные органы находятся начеку и быстро выявляют случаи коррупции», — сказала глава Еврокомиссии.

Брюссель, который уже почти год предоставляет Киеву значительную финансовую помощь, сделал борьбу с коррупцией одним из главных критериев, если Украина надеется на вступление в европейский блок. Более того, Соединенные Штаты**** и европейцы очень негативно отнесутся к случаям растраты военной или финансовой помощи Украине, отметило агентство AFP.

Впрочем, прямо в разгар коррупционных скандалов Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи — на 2,2 млрд долларов. А руководство ЕС в своем заявлении по итогам саммита высоко оценило «значительные усилия», предпринятые Украиной в борьбе с коррупцией, несмотря на войну.

И отметило «прогресс» в создании соответствующих «независимых и эффективных институтов».

Война побеждает коррупцию?

Глава одного из этих «институтов», 42-летний

председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью агентству France-Presse заявил, что полномасштабная война резко снизила уровень коррупции в Украине и привела к «необратимым» изменениям в менталитете страны.

Добавив, что недавние аресты и отставки подтверждают эту тенденцию.

«В первые месяцы войны мы увидели, что коррупция практически исчезла», но после первого шока от конфликта «некоторые люди вернулись к старым порядкам», — уточнил бывший прокурор, который возглавляет НАПК уже три года.

Александр Новиков, председатель НАПК. AFP - DIMITAR DILKOFF

«Уровень коррупции в последние годы в целом снизился», — сказал он, ссылаясь на опрос, профинансированный Агентством США по развитию (USAID) и проведенный летом 2022 года.

Согласно этому исследованию, 29% украинцев считают, что уровень коррупции в их стране снижается, в то время как годом ранее таких было всего 4%. Более того, 64% опрошенных заявили, что не сталкивались с этим злом в течение последних 12 месяцев (по сравнению с 43% годом ранее).

Кроме того, Новиков подчеркнул, то в 2021 году его ведомство получило 1300 жалоб на предполагаемую коррупцию (по сравнению с 4500 годом ранее).

Число украинцев, считающих, что взятки «никогда не оправданы», выросло с 40% в 2021 году до 64% в 2022-м. А доля населения, готового сообщить о коррупции, выросла почти вдвое — с 44% до 84%.

«Произошло колоссальное изменение в общественном сознании», — сказал Новиков. По его словам, это связано с беспрецедентной солидарностью, проявленной украинцами с начала войны, и беспрецедентным ростом доверия к своим властям за этот период.

По словам Новикова, его агентство «не обнаружило никаких серьезных нарушений в использовании западной помощи». Если нарушения, касающиеся гуманитарной помощи, и были обнаружены, то они не были «значительными или системными», уверяет Новиков.

Борьба за доверие

Президент Зеленский в ходе традиционного вечернего обращения к согражданам 3 февраля поблагодарил органы следствия, прокуратуры и разведки за работу «по восстановлению справедливости».

«Есть очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны (…) в отношении тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о введении в действие решений СНБО уже подготовлены.

И отдельно благодарю работников СБУ, ГБР, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора за новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только в интересах государства. Слава Украине!», — завершил свое выступление Зеленский.

Президент, который, видимо, наконец, по-настоящему понял, что в условиях отечественной войны против иностранных захватчиков коррупция убийственно действует не только и не столько на энтузиазм западных партнеров, сколько на доверие миллионов украинцев, переживающих тяжелейшие времена в тылу и ад на фронте.

Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, «государство, прикрываясь войной, не может игнорировать, что страну разъедает коррупция... Это деморализует общество. Общество не будет доверять своему государству. Во время войны нельзя позволять обществу сомневаться в государстве».

* «В схеме по закупке яиц по 17 гривен работали поставщики и ответственные за материальное обеспечение части. Всего 5 человек. Им готовят подозрения и ходатайство о взятии под стражу. Все, кто хотели нажиться на войне, обязательно наживут себе неприятности. И это только начало. Конец для мародеров будет намного страшнее», — говорилось в посте Арахамии.

** Как уточнило агентство УНИАН, врио руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Александр Лиев стал «фигурантом» скандала: всплыло его интервью 2014-года, в котором он призывал «услышать Крым» и легализовать проведенный на полуострове «референдум». «Это вызвало особый резонанс в обществе, поскольку в рамках своей должности именно от Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина», — подчеркнуло агентство. Сам чиновник заявил, что это «сфабрикованный вброс», направленный против министра обороны Резникова — Прим. RFI.

*** Можно, конечно, упомянуть о российской пропаганде (хоть она после начала полномасштабной войны и не имеет никакого влияния на украинское общество). Пропаганда радуется по поводу «запредельного уровня» коррупции в Украине, забывая при этом отметить, что в России воруют, вероятно, в разы больше. К слову, в свежем рейтинге восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), составленном Transparency International, результаты Украины значительно лучше, чем России — 116-е и 137-е места соответственно.

**** США создали институт мониторинга и расследования действий коррупционеров, которые могут незаконно использовать американскую помощь Украине, стало известно 18 января из публикации Агентства по международному развитию США (USAID). Орган получил название Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, и состоит из офисов генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и USAID, а также других генеральных инспекторов надзорных организаций во всем правительстве США.

Эта работа ведется с помощью уголовных следователей, — как американцев, так и привлеченных специалистов из Европы. Обязанность собирать информацию также возложена на 17 организаций, входящих в Разведывательное сообщество США. Работа началась в июне 2022 года.

«У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы в Украине не по назначению», — заявила в конце января представитель американского министерства финансов Меган Аппер в ответ на запрос Reuters. Она добавила, что приветствует усилия украинских властей по сотрудничеству для обеспечения надлежащих гарантий того, что помощь США доходит до тех, кому она предназначена.

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