Одесса и пригород остались без электричества из-за масштабной аварии на электроподстанции

Украина

Одесса во время отключения электроэнергии. 28 января 2023 г. Фото для иллюстрации.

Одесса и часть Одесского района остались в субботу, 4 февраля, без электричества из-за аварии на подстанции «Укрэнерго», уже второй за сутки. Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК. Премьер-министр Украины распорядился отправить в город электрогенераторы.

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По заявлению главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко, без электроэнергии остались 500 тысяч человек. «Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры», — написал Марченко. Он также отметил, что повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому делать прогнозы по срокам завершения ремонта он не стал.

Это уже вторая масштабная авария на подстанции за прошедшие сутки. Накануне, 3 февраля на подстанции Укрэнерго в Одессе также произошла масштабная авария в результате чего некоторые районы города и часть Одесского района оказались обесточены.

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго. Об этом он написал в своем телеграме. Министр энергетики также уже прибыл в Одессу.

Генераторы должны прибыть в Одессу в течение суток. Также в город направили газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, которую Киев получил от США. МИД Украины также намерен обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

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