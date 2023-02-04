Париж и Рим весной поставят Киеву систему ПВО SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты

ПВО для Украины

Система противовоздушной защиты SAMP/T на международной выставке в Польше, 2014 г.

Франция и Италия поставят Украине систему противовоздушной защиты SAMP/T-Mamba весной этого года, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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Он отметил, что поставка согласована с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Сообщается, что в ходе телефонных переговоров 3 февраля министры обороны Франции и Италии «финализировали технические дискуссии (…) для поставки Украине весной 2023 года системы ПВО SAMP/T-Mamba».

Франко-итальянская система SAMP/T-Mamba — наземный комплекс противовоздушной защиты среднего радиуса действия. Он способен поражать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты. Эта система использует ракеты-перехватчики Aster 30.

SAMP/T называют аналогом американских систем Patriot. Она была развернута в Румынии для защиты стратегически важного региона черноморского порта Констанца.

С помощью этой системы, ее радара и ее пусковых установок, оснащенных ракетами «Астер» с дальностью примерно 100 км, «можно противостоять широкому спектру воздушных угроз: баллистическим ракетам малой дальности, истребителям, вертолетам, беспилотникам и даже залпам крылатых ракет с множеством пусков», — отметил в комментарии AFP французский военнослужащий в Румынии.

Эта система «позволит Украине защищаться от атак дронов, ракет и российских самолетов, покрывая значительную часть украинской территории», — говорится в коммюнике министерства ВС Франции.

Там отмечается, что передача Украине радара ПВО Thales GM200 усилит эффективность системы SAMP/T. О поставке этого радара было объявлено в ходе недавнего визита в Париж министра обороны Украины Алексея Резникова. Тогда же было объявлено о поставке Украине 12 дополнительных 155-мм артиллерийских установок Caesar.

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