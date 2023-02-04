Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

война

Министерство обороны России заявило в субботу, 4 февраля, о возвращении 63 российских военных из плена. В офисе президента Украины сообщили, в свою очередь, о возвращении из российского плена 116 человек.

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В российском военном ведомстве уточнили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. «В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица „чувствительной категории“, обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в заявлени.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видеозапись с вернувшимися военнопленными.

По сообщению главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В Украину вернулись 116 военнопленных — двое офицеров и 114 рядовых и сержантов, помимо бойцов ВСУ, также участники Теробороны, сотрудники полиции и спасатели. «Среди освобожденных — защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы с Бахмутского направления и другие герои», — пишет «Украинская правда».

Кроме того, по словам Ермака, в Украину удалось вернуть тела погибших иностранцев-волонтеров — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского добровольца, служившего во Французском иностранном легионе. Его имя не называется.

Предыдущий обмен пленными состоялся 8 января. Тогда стороны вернули по 50 военнослужащих. В декабре Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть более 1,3 тысячи украинцев. В конце года уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщала, что в российском плену еще находятся около 3,4 тысяч человек.

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