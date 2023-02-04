Триста сорок шестой день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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4 февраля — 346-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

9:52 Минфин США: G7 и Австралия согласовали два потолка цен на российские нефтепродукты

Сообщается, что потолок цен на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой по отношению к сырой нефти, составит 45 долларов за баррель, а для нефтепродуктов по более высокой цене, к примеру, дизельного топлива — 100 долларов за баррель.

9:33 В министерстве обороны России заявили о возвращении 63 российских военных из плена

Отмечается, что обмен был произведен при посредничестве ОАЭ. Украинская сторона обмен не комментировала.

9:06 Bloomberg: Германия просит Швецию передать Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты для них

Об этом агентство сообщает со ссылкой на собственный анонимный источник. В министерствах обороны двух стран не прокомментировали эту информацию. Как пишет Bloomberg, сейчас у Киева есть лишь одна система немецкого производства IRIS-T, Берлин планирует поставить всего четыре.

8:55 Власти Канады расширили список российских граждан и организаций, попавших под санкции страны за «распространение дезинформации и пропаганды»

В министерстве иностранных дел Канады заявили, что под санкции попали еще 38 человек и 16 юридических лиц, в их числе депутат Госдумы Александр Хинштейн, телеведущие Сергей Брилев и Титьяна Миткова, актеры Максим Аверин и Дмитрий Дюжев, музыкальные исполнители Олег Газманов, Дима Билан, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и другие.

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