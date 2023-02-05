Изъятые в США деньги основателя «Царьград ТВ» Константина Малофеева передадут Украине

В США впервые объявили о передаче Украине изъятых средств попавшего под санкции российского бизнесмена. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что санкционировал передачу Украине конфискованных активов основателя ультраправого российского телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщает CNN.

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3 февраля Меррик Гарланд встретился со своим украинским коллегой Андреем Костиным. «Сегодня я объявляю, что санкционировал первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине (…) Конфискованные средства далее будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины», — заявил Гарланд.

Андрей Костин в свою очередь поблагодарил США за поддержку и добавил, что обе страны посылают сигнал, что «никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет».

На этой неделе суд в США постановил конфисковать 5,4 млн долларов у российского бизнесмена Константина Малофеева, обвиненного в попытках нарушения санкционного режима в 2022 году. Эти средства были заморожены на его банковском счете в США в июне 2022 года. Сам Малофеев заявил в интервью российскому Forbes, что это деньги был заморожены еще в 2014 году.

Под санкции США Малофеев попал еще в 2014 году. Власти США обвинили его в финансировании сепаратизма в Украине. Малофеев также фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и других государств.

Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий передавать некоторые конфискованные средства Госдепартаменту для дальнейшей их передачи Украине.

Канада первой из мировых держав в конце декабря инициировала процедуру изъятия имущества российского бизнесмена, попавшего под санкции. Правительство Канады, используя новые полномочия, обратится в суд с иском об аресте и конфискации $26 миллионов активов компании, принадлежащей Роману Абрамовичу, сообщили тогда в МИД Канады. Подчеркивалось, что в случае положительного судебного решения эти денежные средства могут быть направлены на восстановление Украины.

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