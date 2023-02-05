Резников: У Киева есть резервы, чтобы сдержать новое широкое наступление РФ, которое может начаться в феврале

война

В Украине ожидают новое широкое наступление РФ в феврале, при этом у Киева есть резервы, чтобы сдержать силы Москвы, даже несмотря на то, что не все западные военные поставки прибудут вовремя. Об этом в воскресенье, 5 февраля, на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова приводит Reuters.

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В ходе пресс-конференции Резников сказал, что Россия может приурочить новое широкое наступление к символической дате годовщины своего полномасштабного вторжения несмотря на то, что с военной точки зрения ресурсы Москвы для этого не готовы.

По словам Резникова, новое российское наступление, вероятно, начнется на востоке, где Россия стремится захватить Донбасс, или на юге, где Москва хотела бы расширить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

По оценке министра обороны Украины, на белорусских военных базах Россия имела 12 тысяч военнослужащих, что недостаточно для повторного открытия фронта на севере.

«Не все западное вооружение прибудет вовремя. Но мы готовы. Мы создали свои ресурсы и резервы, которые мы можем развернуть и которыми мы можем сдержать атаку», — сказал Резников.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что силы обороны Украины не собираются использовать дальнобойные боеприпасы, обещанные Соединенными Штатами, для ударов по российской территории, но только для ударов по российским позициям на оккупированной территории Украины.

«Мы всегда официально заявляем нашим союзникам, что не будем использовать оружие, поставленное иностранными партнерами, для ударов по территории России. Мы ведем огонь только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины», — заявил Резников журналистам.

В пятницу США подтвердили, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов войдут боеприпасы GLSDB с радиусом действия порядка 150 км. Они выпускаются из наземных установок и смогут удвоить дальность украинских ударов.

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