Триста сорок седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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5 февраля начался 347-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:20 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

Российская Федерация сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. Остается высокая угроза нанесения ударов по гражданским объектам на всей территории Украины.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали. Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию РФ возвращено около 600 «отказников».

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

09:55 Глава Северной Осетии вместе с сотрудниками ТАСС и Первого канала попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области, когда посещал «позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с чиновником находились съемочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. По данным агентства, «обошлось без жертв и пострадавших». Меняйло уже попадал под обстрел в Запорожской области в июле 2022 года.

Уроженец Северной Осетии и бывший заместитель командующего Черноморским флотом России Сергей Меняйло с октября 2014 по июль 2016 года был губернатором аннексированного Севастополя.

09:31 По центру Харькова ударили две ракеты С-300. Пострадал жилой дом и здание одного из вузов

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар пришелся по Киевскому району Харькова. По последним данным, пострадали четыре человека, написал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Одна ракета попала в фундамент четырехэтажного жилого дома. Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что угрозы обрушения дома нет. Пострадали три человека: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет. «Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте», — написал глава области Олег Синегубов.

Другая ракета попала в одно из высших учебных заведений Харькова. Здание полностью разрушено. Об этом сообщает ICTV со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям. На месте возник пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадал охранник заведения.

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