Украинские военные поехали учиться работать с франко-итальянскими ЗРК SAMP/T

Украинские военные уже отправились на обучение использованию франко-итальянских систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba, сообщил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Николай Олещук выразил благодарность правительствам Франции и Италии за решение о поставке Украине систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba.

«Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути», — цитирует украинского генерала пресс-служба воздушных сил ВСУ. О том, где именно будет проходить обучение, не сообщается.

«Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba», — отметил Олещук.

О том, что Париж и Рим весной поставят Киеву системы противовоздушной защиты SAMP/T-Mamba накануне объявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню. Этому предшествовали несколько недель дискуссий.

Франко-итальянские системы SAMP/T-Mamba называют аналогом американских комплексов Patriot. О передаче Украине ЗРК Patriot было объявлено в конце декабря 2023 г.

SAMP/T-Mamba — наземный комплекс противовоздушной защиты среднего радиуса действия. Он способен поражать крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты. Система использует ракеты-перехватчики «Астер».

В министерстве ВС Франции отметили, что передача Украине радара ПВО Thales GM200 усилит эффективность системы SAMP/T. О поставке этого радара было объявлено в ходе недавнего визита в Париж министра обороны Украины Алексея Резникова.

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