Триста сорок восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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6 февраля — 347-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:20 Financial Times написала о готовящемся российском наступлении в течение 10 дней

Цель масштабного наступления — захватить Донбасс, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

Киев «получил очень надежные разведданные» о намерениях России начать наступление, сообщил собеседник издания.

Бои могут начаться в районе Кременной на Луганщине и Лимана в Донецкой области: именно там Россия концентрирует большие силы, пишет Financial Times.

Россия также перекидывает войска в населенные пункты вблизи Мариуполя, усиливая группировку на юге Донецкой области.

Российские войска намерены начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружения. Это может произойти в течение следующих десяти дней, отмечает издание. Наступление в такие сроки связывают с тем, что Путин отдал приказ командованию захватить Донетчину и Луганщину до марта.

О подготовке полномасштабного наступления РФ после 15 февраля заявил также глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на нашем направлении, фиксируем, что больше техники привозится, которую частично прячут в лесопосадках, частично - зарывают, больше строят укрепительных рубежей, откуда и будут пытаться делать полномасштабное наступление, и подвозят боекомплект, который не так расходуют как раньше - то есть, это не круглосуточные обстрелы территорий. Понимаем, что они начинают экономить, опять же, готовясь к полномасштабному наступлению,

— сказал он в эфире телеканала БелСат.

По мнению Гайдая, противнику поднабится как минимум 10 дней для сбора резервов.

«Обучение новомобилизированных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно 2 недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля можно ожидать в любое время», — отметил он.

09:05 Польша построит на границе с Россией 200-километровый барьер

Речь идет об электронном барьере, оборудованном камерами видеонаблюдения. Сооружение позволит круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий и без необходимости пешего патрулирования границы. Строительство заграждения на участке сухопутной границы с калининградской областью начнется в марте.

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