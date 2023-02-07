Триста сорок девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

Украинские саперы разминируют дорогу неподалеку от Херсона, 3 февраля 2023 года.

7 февраля — 349 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:15 Проекты холдинга «Газпром-Медиа» прекратили выкладывать контент на «Ютубе»

Издание Baza сообщает в своем телеграм-канале, что аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница» холдинга не обновляются уже 7 дней.

Контент проектов ГПМ на «Рутубе» продолжает обновляться, говорится в сообщении.

Так холдинг хочет сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть. Baza

12:45 Мосгоруд отклонил жалобу на решение Басманного суда, который отобрал лицензию у «Новой рассказ-газеты»

Лицензия была аннулирована Басманным судом в сентябре 2022 года.

Изданию вменялось несоблюдение сроков выпусков.

11:40 Украина начала импортировать газ из Европы через Молдову

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Ранее правительство Молдовы одобрило закон, празблокировавший импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут.

11:00 В Украине еще на 90 дней продлила действие военного положения и срок общей мобилизации.

О оезультатах голосования в Верховной Раде сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

10:30 Верховная Рада Украины назначила на должность председателя Службы безопасности Василия Малюка, Игорь Клименко утвержден в должности главы МВД

Бригадный генерал Василий Малюк с июля 2022 годавременно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.

На должность министра внутренних дел назначен Игорь Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.

10:00 Минобороны РФ предложило разрешить призывникам участвовать в миротворческих миссиях

Призывники подпадают под предложенную Минобороны РФ формулировку формирования личного состава для миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», пишет «Медуза». В сообщении говорится, что предполагается внести поправки в закон о порядке предоставления военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности, и что «авторы законопроекта предлагают распространить его действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года».

09:30 Посол Эстонии в РФ покинул свою резиденцию в Москве

Дипломатические отношения между странами понижены до уровня временных поверенных. Об этом пишут российские информационные агентства.

11 января Эстония потребовала от Москвы сократить число работников российского посольства.

В начале войны Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту и выслала трех российских дипломатов. За этим последовал российский симметричный ответ.

09:11 Обвинение запросило девять лет лишения свободы журналистке RusNews Марии Пономаренко

Об этом пишет «ОВД-Инфо». В сообщении говорится, что обвинение также попросило запретить Пономаренко на пять лет администрировать интернет-ресурсы,

Пономаренко судят за якобы «ложную информацию». Она написала в своем телеграм-канале, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

Журналистка была задержана в Петербурге в апреле 2022 года и в данное время находится в СИЗО-1 Алтайского края.

08: 37 В Брянской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство

Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA. В сообщении говоится, что в результате взрыва были ранены двле военнослужащих, солдат и его командир.

08:20 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 24 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам.

Основные силы российская армия сосредотачивает на купянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

В течение суток авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

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