Триста сорок девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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7 февраля — 349 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу(среднеевропейское время).
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13:15 Проекты холдинга «Газпром-Медиа» прекратили выкладывать контент на «Ютубе»
Издание Baza сообщает в своем телеграм-канале, что аккаунты телеканалов «Матч ТВ» и «Пятница» холдинга не обновляются уже 7 дней.
Контент проектов ГПМ на «Рутубе» продолжает обновляться, говорится в сообщении.
Так холдинг хочет сыграть на опережение перед тем, как площадку могут закрыть.
Baza
12:45 Мосгоруд отклонил жалобу на решение Басманного суда, который отобрал лицензию у «Новой рассказ-газеты»
Лицензия была аннулирована Басманным судом в сентябре 2022 года.
Изданию вменялось несоблюдение сроков выпусков.
11:40 Украина начала импортировать газ из Европы через Молдову
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Ранее правительство Молдовы одобрило закон, празблокировавший импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут.
11:00 В Украине еще на 90 дней продлила действие военного положения и срок общей мобилизации.
О оезультатах голосования в Верховной Раде сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
10:30 Верховная Рада Украины назначила на должность председателя Службы безопасности Василия Малюка, Игорь Клименко утвержден в должности главы МВД
Бригадный генерал Василий Малюк с июля 2022 годавременно исполнял обязанности руководителя спецслужбы.
На должность министра внутренних дел назначен Игорь Клименко, который до этого временно исполнял обязанности руководителя министерства.
10:00 Минобороны РФ предложило разрешить призывникам участвовать в миротворческих миссиях
Призывники подпадают под предложенную Минобороны РФ формулировку формирования личного состава для миротворческих миссий «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку», пишет «Медуза». В сообщении говорится, что предполагается внести поправки в закон о порядке предоставления военного и гражданского персонала для участия в миротворческой деятельности, и что «авторы законопроекта предлагают распространить его действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года».
09:30 Посол Эстонии в РФ покинул свою резиденцию в Москве
Дипломатические отношения между странами понижены до уровня временных поверенных. Об этом пишут российские информационные агентства.
11 января Эстония потребовала от Москвы сократить число работников российского посольства.
В начале войны Эстония закрыла российские консульства в Нарве и Тарту и выслала трех российских дипломатов. За этим последовал российский симметричный ответ.
09:11 Обвинение запросило девять лет лишения свободы журналистке RusNews Марии Пономаренко
Об этом пишет «ОВД-Инфо». В сообщении говорится, что обвинение также попросило запретить Пономаренко на пять лет администрировать интернет-ресурсы,
Пономаренко судят за якобы «ложную информацию». Она написала в своем телеграм-канале, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.
Журналистка была задержана в Петербурге в апреле 2022 года и в данное время находится в СИЗО-1 Алтайского края.
08: 37 В Брянской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство
Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA. В сообщении говоится, что в результате взрыва были ранены двле военнослужащих, солдат и его командир.
08:20 Из утренней сводки Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли шесть ракетных и 24 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданским объектам.
- Основные силы российская армия сосредотачивает на купянском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.
- В течение суток авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
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