Французский архитектор собрал команду, составляющую карты разрушений в Украине

Истории

Французский архитектор Мартен Дюплантье в марте 2022 года инициировал программу по составлению карт военных разрушений в Украине. Небольшая команда, базирующаяся во Львове, ведет этот учет в перспективе послевоенного восстановления страны. Мартен Дюплантье считает, что Украина по итогам реконструкции может встать в авангарде европейского градостроительства.

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Мартен Дюплантье — архитектор и урбанист, президент французской архитектурной ассоциации AMO. В марте 2022 года он собрал небольшую команду, которая ведет перепись военных разрушений в Украине и наносит эту информацию на карты. Группа из шести человек — в основном из украинских специалистов — базируется во Львове.

«Я познакомился с ними, когда выступал с лекциями и вел ателье в украинских университетах и школах архитектуры в последние годы», — рассказывает Мартен Дюплантье в интервью RFI.

Группа опирается на данные своих корреспондентов в разных украинских населенных пунктах. С самого начала они решили уделить особое внимание положению в пяти украинских городах: Чернигове, Сумах, Харькове, Николаеве и Мариуполе.

Разрушенная Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса в Николаеве © из архива Мартена Дюплантье

«В Мариуполе у нас давно нет корреспондентов, мы следим за происходящим там по прессе, следим за сообщениями пропаганды о российской реконструкции», — отмечает Мартен Дюплантье.

Содержащаяся в их картах информация неполная. Точное число разрушенных зданий в Украине пока невозможно сосчитать. Большинство разрушений приходится на населенные пункты в прифронтовых районах, откуда сложно получать оперативную информацию.

Основная масса разрушений приходится на жилой фонд, хотя бы потому что жилые дома составляют примерно 90% всех зданий. «Но мы видим стремление российской армии наносить удары по важным с точки зрения идентичности объектам, как музеи, по историческим центрам городов. Но также по таким важным объектам, как школы и больницы. Города, где невозможно получить лечение и отправить детей в школу, становятся непригодны для проживания», — продолжает Мартен Дюплантье.

Последствия российского обстрела центра Харькова, 5 февраля 2023 г. © REUTERS/Vitalii Hnidyi

Его команде известно о примерно 1500 особо ценных с точки зрения архитектуры зданиях, полностью разрушенных в Украине, и тысячах поврежденных.

Карты разрушений пока не опубликованы — специалисты ждут «зеленого света» от министерства обороны Украины. По словам Мартена Дюплантье, в украинском оборонном ведомстве сомневаются в безопасности публикации карт, на которых может быть чувствительная с военной точки зрения информация относительно тех или иных зданий. При этом в правительстве Украины понимают, что «коммуникация относительно разрушений наследия — это еще и способ привлечь средства для его защиты и восстановления», — отмечает архитектор.

Сложности с планами и архивами

Мартен Дюплантье с начала российского вторжения каждый месяц ездит в Украину. За прошлый год кроме Львова он побывал в Киеве, Чернигове, Николаеве, Одессе, Харькове, Изюме и других городах, куда российское вторжение принесло гибель и разрушения.

Вмести с коллегами французский архитектор пытается искать архивы, планы, историческую информацию об украинском наследии — там, где это возможно. Однако энтузиасты сталкиваются с тем, что во многих местах такая документация отсутствует. «В Изюме мы ходили искать планы непосредственно в кабинеты администрации, и особенно ничего не нашли», — рассказывает Мартен Дюплантье.

Часть архивов могла сгореть в годы Второй мировой войны, а затем в годы советской реконструкции не было сделано усилий по их сохранению, объясняет он. По словам архитектора, ситуация с сохранностью архивов на западе Украины значительно отличается в положительную сторону от положения дел на востоке.

Подготовка реконструкции — уже сейчас

Программу переписи разрушений французский архитектор запустил в перспективе реконструкции Украины. По последним оценкам Всемирного банка, восстановление обойдется минимум в 500 млрд евро.

Архитектор подчеркивает, что реконструкцию нужно готовить уже сейчас. Во-первых, потому что есть срочные нужды украинцев, проживающих в разрушенных войной городах: людям нужен свет, тепло и крыша над головой. «В более долгосрочной перспективе можно задаться вопросом об украинском городе, его идентичности, его качествах, которые хотелось бы развить. Такое не делается второпях», — подчеркивает он.

Многоэтажное жилое здание в Днепре, разрушенное российским ракетным ударом, 18 января 2023 г. © REUTERS/Clodagh Kilcoyne

По словам Дюплантье, украинские города в ходе реконструкции могут «встать в авангарде» Европы с точки зрения экологии и энергосбережения. «Все страны мира должны ответить на этот вызов. Украина имеет возможность и должна сразу воплотить это в жизнь — построить устойчивые города с низким энергопотреблением, независимые с точки зрения энергетики, с применением новых техник, новых методов, более локальных, „умных“ с точки зрения тех или иных территорий. Речь идет о геотермальной энергетике, строительстве не из традиционного цемента и стали, а из других материалов, возможно, дерева, глиняного бетона, бетона с переработанными обломками», — поясняет архитектор.

Мартен Дюплантье открыл в Украине архитектурное агентство. Вместе с коллегами он разрабатывает проекты восстановления: в Изюме, Чернигове, Нежине, Буче. В Буче, ставшей символом жестокости российских войск к украинским мирным жителям, его команда работает над проектом франко-украинского культурного центра.

Агентство работает и над проектами бомбоубежищ двойного назначения для школ по всей Украине. Речь идет об укрытиях с возможностью альтернативного использования в мирное время.

В скором времени вторая команда по переписи разрушений и разработке проектов реконструкции под началом Мартена Дюплантье появится в Киеве.

«Я пытаюсь прийти с технологиями на уровне западноевропейского стартапа и делиться этими технологиями с Украиной, чтобы отстроенные украинские города встали в авангарде европейских городов, и стали бы рычагом развития страны. С другой стороны, я думаю, что украинцы сами покажут Европе, как вести умное и экологичное строительство», — говорит Мартен Дюплантье.

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