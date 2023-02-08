Зеленский 8 февраля приедет в Лондон. Это вторая поездка президента за пределы Украины с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала войны приедет в Лондон.

В Лондоне Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с украинскими военнослужащими которые проходят в стране боевую подготовку.

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Украинский лидер также выступит перед британским парламентом.

Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между нашими двумя странами. С 2014 года Великобритания обеспечивает критически важную подготовку украинских сил, позволяя им защищать свою страну, охранять свой суверенитет и сражаться за свою территорию

— сказал глава правительства Великобритании Риши Сунак.

Ожидается, что в ходе визита Владимира Зеленского Великобритания объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия. Об этом пишет в среду, 8 февраля, The Guardian.

Как сообщили на Даунинг-стрит, за последние полгода Великобритания обучила 10 000 украинских военнослужащих. В этом году боевую подготовку пройдут еще 20 000 солдат.

Ожидается также, что в день визита Зеленского Великобритания сделает объявление о новых санкциях в отношении России — в том числе против тех, кто «помогал Путину наращивать личное состояние, и компаний, которые наживаются на военной машине Кремля».

Визит в Лондон — всего лишь вторая поездка украинского лидера за пределы страны с момента начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. В декабре 2022 года Владимир Зеленский посещал Вашингтон.

В четверг, 9 февраля, Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза. Об этом визите стало известно еще в понедельник, тогда как о поездке в Лондон было объявлено в последний момент.

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