Триста пятидесятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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8 февраля — 350 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу(среднеевропейское время).

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10:51 Зеленский посетит Великобританию

Это вторая поездка Владимира Зеленского за пределы Украины с начала войны. В Лондоне он встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а также с украинскими военнослужащими которые проходят в стране боевую подготовку.

10:23 Писториус рассказал о поставках дополнительных танков Киеву

Во время визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус рассказал телеканалу ZDF, что сумел достичь договоренности с несколькими странами о поставках дополнительных 20-25 танков Leopard A1 к лету.

10:02 ISW: российские военные спешат начать наступление в Донецкой области

9:46 РБК: В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек

Число тех, кто отказался от российского гражданства в 2022 году, стало наибольшим за последние три года и приблизилось к показателям 2019 год (4356 отказов). Такие данные РБК озвучили в департаменте информации и печати МИД России на основании информации российских посольств и консульств. Внутри России, по данным МВД РФ, отказались 40 человек.

9:27 Украина вернула 128 детей из вывезенных в Россию

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главу департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлию Усенко.

По данным украинских властей, из Украины в Россию принудительно вывезли более 8500 детей.

9:05 Президент США Джо Байден может посетить Польшу

Американский президент может отправиться в Польшу накануне годовщины начала войны в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Окончательного решения о поездке пока нет.

8:55 The Bell: в России предложили увеличить налоги для бизнеса

Впервые с начала войны в России предложили повысить налоги для бизнеса. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил увеличить на 0,5 процентных пункта налог на прибыль российских компаний, который сейчас составляет 20%. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Bell.

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