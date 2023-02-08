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«У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить». Зеленский в британском парламенте
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«Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет. Соединенное Королевство идет вместе с нами, я думаю, к самой важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны». С такими словами украинский президент Владимир Зеленский выступил в среду, 8 февраля, перед британским парламентом. Он также призвал Лондон поставить в Украину боевые самолеты и подарил спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу авиационный шлем с надписью «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить».