Зеленский в интервью Le Figaro: «Макрон изменился, между нами установилось подлинное доверие»

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на летном поле авиабазы ​​Велизи-Вилакубле перед посадкой в ​​Брюссель в этот четверг, 9 февраля 2023 года.

Накануне внезапного визита в Париж президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью французской Le Figaro и немецкой Der Spiegel. В нем он рассказал о том, как за последнее время изменился Эмманюэль Макрон, как Киев и Берлин пришли к взаимопониманию в вопросе о поставке вооружений, а также о том, почему Минские соглашения были, по его мнению, уступкой Запада России.

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Отвечая на вопрос об угрозе «эскалации» конфликта, о которой говорят некоторые европейские лидеры, Владимир Зеленский настаивает на том, что за эскалацию ответственны россияне. «Они пытали, убивали, закапывали людей живьем, — сказал украинский лидер. — Я читал в книгах, что такие ужасы и массовые убийства существуют, но я и представить не мог, что подобное может повториться сегодня».

Одновременно Зеленский подчеркнул, что влияние России в Европе ослабевает:

Все понимают, что никто не может гарантировать, что Владимир Путин остановится на Украине и не будет нападать на другие страны. Если Путин выиграет эту войну, он пойдет дальше.

На вопрос о том, изменился ли его французский коллега Эмманюэль Макрон, чьи заявления о том, что не стоит «унижать Россию», вызвали недоумение Киева, Зеленский ответил утвердительно. «Я думаю, что он изменился по-настоящему, — сказал он. — Ведь именно с него начались поставки танков. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Я думаю, что это было настоящим сигналом. Мы очень много разговаривали с Францией, Германией и другими странами. Мне кажется, что между нами установилось подлинное доверие».

Зеленский отметил, что между Францией и Россией исторически существовали крепкие связи, однако он выразил недоумение в связи с тем, что среди потомков белых эмигрантов есть те, кто поддерживают политику Кремля.

Русские, бежавшие из страны в 1917 году во время революции, обосновались в Европе. Однако я удивлен, что некоторые их потомки сегодня поддерживают Владимира Путина в то время, как он делает то же, что делал коммунистический режим в отношении их семей сто лет назад. Я не могу этого понять,

— сказал он.

Комментируя отношения между Киевом и Берлином, украинский лидер признался, что в начале они были «очень сложными». По его мнению, у первоначальной «сдержанности» Германии в вопросе поставок Украине вооружений есть исторические причины. «Культурно и по темпераменту мы — очень разные народы, — отметил он. — Наша разница не связана с нашими ценностями, но с нашим образом действий. Мы много работали над тем, чтобы снять напряжение в наших отношениях и постараться понять друг друга».

Что касается Минских соглашений, то, по мнению Владимира Зеленского, они были уступкой России. «Минские соглашения были написаны так, чтобы никто не мог их применить, и конфликт оставался заморожен. Читая их положения, я не увидел стремления сохранить независимость Украины, а видел в них лишь способ утолить аппетиты России за счет Украины и растянуть дипломатический процесс».

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