«Сердце европейской семьи»: Зеленский выступил в Брюсселе на саммите ЕС и перед депутатами Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в четверг, 9 февраля, в Брюссель на саммит Евросоюза. Он также выступил перед депутатами Европарламента. В Брюссель Зеленский прилетел на одном самолете вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном из Парижа, где у них накануне была встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Фото встречи президентов Украины и Франции в своем твиттере опубликовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу», — написала глава Еврокомиссии.

🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

Свое выступление Зеленский начал с благодарности лидерам стран Европы, оказывающих Украине поддержку. «Сегодня на заседании Европейского совета у меня будет возможность поблагодарить лично глав государств, правительств Европы, чьи решения за этот год позволили действительно нашему континенту сделать то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным», — сказал президент Украины.

Выступая перед европейскими парламентариями, Зеленский заявил, что, сражаясь с Россией, Украина защищает не только себя, но и всю Европу, европейский образ жизни. «Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира — мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», — сказал Зеленский депутатам Европарламента.

Зеленский отметил, что впервые в своей истории Евросоюз оказывает военную помощь такого масштаба. По его словам, только победа Украины станет гарантий сохранения общеевропейских ценностей. «Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина — членом побеждающего Евросоюза», — завершил свое выступление Зеленский, после этого прозвучали гимны Украины и ЕС.

«Исторический день для Европы», — написала про выступление Зеленского в Брюсселе президент Европарламента Роберта Метсола. На специальном заседании с участием президента Украины Метсола также призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

Позже Зеленский выступил на саммите ЕС, где призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов. «Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Есть шаги, которые еще должны быть сделаны. К примеру, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста», — сказал Зеленский.

Переговоры о новой военной помощи Киеву являются основной целью европейского турне Владимира Зеленского. За год полномасштабной войны это его вторая поездка за пределы Украины. Накануне он побывал в Лондоне и Париже. Одной из основных тем для Киева остается вопрос поставок Украине боевых самолетов.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Лондон готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей. Однако по словам министра обороны Бена Уоллеса, поставки самолетов могут занять месяцы. Ранее Польша заявила, что готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.

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