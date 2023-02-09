Триста пятьдесят первый день войны России против Украины. Зеленский и Макрон в Брюсселе: онлайн

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9 февраля — 351-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу(среднеевропейское время).

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13:37 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, и производителей ракет и дронов. «Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Есть шаги, которые еще должны быть сделаны. К примеру, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный террор будет угрозой, пока не будет уничтожен источник такой угрозы», – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что благодаря уже введенным санкциям российские энергоносители больше никогда не будут оружием против Европы. «Наконец все увидели, как Россия относится к европейцам и энергетическим рынкам. Спасибо за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Этот путь нужно пройти полностью, чтобы у них не было ни возможностей, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны Европы», – добавил он.

13:20 Укрэнерго: Отключения света продолжаются по всей Украине

Из-за дефицита электроэнергии в системе плановые отключения света продолжаются во всех областях, кроме Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, где в течение четверга продолжаются замеры фактического потребления. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго. Оператор отмечает, что потребление электроэнергии остается значительным из-за снижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, и является наиболее существенным в вечерние часы. При этом в Одессе и Одесском районе ситуация улучшается, постепенно подаются большие объемы электроэнергии.

12:55 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе

12:55 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе. 9 февраля 2023. AP - Virginia Mayo

12:45 Джорджия Мелони считает приглашение Макрона Владимиру Зеленскому «неуместным»

На вопрос о целесообразности поездки в Вашингтон в начале недели министров экономики Франции и Германии премьер-министр Италии по прибытии на саммит ЕС в Брюссель ответила: «Вчерашнее приглашение Зеленскому показалось более неуместным для меня, потому что я думаю, что наша сила в этой истории — в единстве».

«Я понимаю внутренние политические вопросы, отдавая предпочтение собственному внутреннему общественному мнению, но бывают случаи, когда предпочтение этим мнениям может быть неблагоприятным для дела, и мне кажется, что это было так», — сказала Джорджия Мелони.

По сообщениям итальянских СМИ, Мелони очень расстроилась из-за того, что ее не пригласили на этот ужин в среду вечером, на котором собрались Макрон, Зеленский и Шольц. У президента Франции и главы итальянского правительства довольно натянутые отношения, в частности, по вопросу о мигрантах, отмечает France-Presse.

На вопрос об этих заявлениях Мелони Эмманюэль Макрон ответил: «У меня нет комментариев». «Я хотел принять президента Зеленского, с канцлером Шольцем, я думаю, что мы полномочны в своей роли. Думаю, президент Зеленский также может оценить форматы, которые он выбирает», — добавил президент Франции.

12:35 Эммануэль Макрон примет решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 летом

Эммануэль Макрон заявил в четверг, что говорил с Владимиром Зеленским о возможном исключении российских спортсменов из Олимпийских игр 2024 года в Париже, которого требует украинский президент. При этом французский президент уточнил, что он лично примет решение летом. «Мы говорили об этом, я также объяснил, как обстоят дела», — сказал президент Франции по прибытии на европейский саммит в Брюссель.

Несмотря на неоднократные призывы из Киева, Международный олимпийский комитет (МОК) теперь настаивает на том, чтобы международные федерации рассматривали возможность их участия «под нейтральными знаменами». По словам президента Франции, позиция МОК «не распространяется на период Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во Франции». «Именно летом у нас будет пункт о пересмотре, и мы будем оценивать его в зависимости от обстоятельств и в зависимости от того, что проводится на местах», — добавил он.

12:25 В Запорожской области объявлена воздушная тревога

Жители Запорожья сообщают о звуках взрывов, пишет «Суспильне».

12:20 Японская разведка: с начала вторжения Украине были убиты более 20 генералов российской армии

Как пишет издание «Nikkei» со ссылкой на разведданные японских военных, общее количество погибших генералов оценивается в более 20, опираясь на разведывательные данные, собранные в сотрудничестве с США и Европой.

Британские СМИ сообщили в июне, что было убито более 10 российских генералов. Бывший начальник штаба наземных сил самообороны Японии Кийофуми Ивата объясняет большое количество убитых генералов преимуществом украинцев в кибернвойне, что позволяет узнавать о местонахождении военачальников, а также российской тактикой отправки генералов на фронт. Высокопоставленный чиновник японской разведки высказал еще одну версию: «В двух восточных регионах могут быть информаторы, которые передают информацию Украине».

11:55 Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией, сообщает Reuters.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне. Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками. «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это», – сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. Шотвелл отказался сообщить, какие меры приняла SpaceX. По ее словам, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, так как контракт был предназначен для гуманитарных целей (предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения).

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, – сказала она, – Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях».

С начала войны SpaceX частным образом доставила в Украину грузовики с терминалами Starlink. Правительства таких стран, как США и Франция, оплатили другие поставки терминалов Starlink в дополнение к тем, что были профинансированы SpaceX в частном порядке. Осенью стало известно, что компания Илона Маска SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Ранее представитель Министерства иностранных дел России Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.

11:27 Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом

Выступая перед депутатами, президент Украины он поблагодарил Европу за помощь в течение последних двенадцати месяцев. «Спасибо за все ваши усилия. Спасибо за вашу помощь. Спасибо за поддержку Европы на протяжении всего этого периода. Только так мы можем двигаться вперед», — сказал Владимир Зеленский, подтвердив стремление своей страны «получить членство в побеждающей Европе».

Украинский президент позже напомнил, что угроза, нависшая над его страной, нависла над всей Европой. «Если Украина падет, исчезнет ваш образ жизни», — предупредил он, прежде чем подтвердить свое желание взять на себя защиту континента. «Мы хотим защитить Европу от самых антиевропейских сил в мире», — сказал он.

Выступившая ранее спикер Европарламента Роберта Метсола подтвердила поддержку Европой Украины. «Мы будем поддерживать вас, мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо», — заявила она. «Ваше лидерство вдохновило каждый уголок мира. […] Будущее вашего народа — в ЕС», — сказала Роберта Метсола, обращаясь к главе украинского государства.

Председатель Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты. «Государства должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность», – отметила она.

Перед началом заседания депутаты Европарламента приветствовали украинского президента овациями.

Президент України Володимир Зеленський AP - Olivier Matthys

11:20 ISW: Россияне начали наступление на Луганщине

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали большую наступательную операцию в Луганской области. Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно выросли за последнюю неделю, и российские источники сообщают, что российские войска атакуют украинские оборонительные линии и делают незначительные продвижения вдоль границы Харьковской и Луганской областей, особенно к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.

Наступление еще не набрало полного темпа, предполагают в институте: российское командование еще не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая была развернута в Луганской области в январе после развертывания в Беларуси.

Хотя российские силы в Луганской области сейчас владеют инициативой (в том смысле, что российские силы устанавливают условия боя, заканчивая период украинской инициативы с августа 2022 года), боеспособность этих сил может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей, считают аналитики.

Как отмечает ISW, российские чиновники продолжают предлагать меры по подготовке российской военной промышленности к затяжной войне в Украине, а также, вероятно, создают новые условия для уклонения от санкций.

11:10 Британская разведка: Россия может развивать наступление несмотря на ухудшение погодных условий

Российские войска могут развивать наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели, говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

«Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные возможности могут преобладать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года», – сказано в сводке.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 February 2023.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xbcMPPZRLH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qmVIqtshQw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 9, 2023

10:55 «Вагнер» объявил о прекращении вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине

Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что организация больше не вербует в свои ряды заключенных. Об этом пресс-служба подконтрольной ему компании «Конкорд» написала в социальной сети «ВКонтакте». «Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил Пригожин.

Между тем накануне «Агентство» сообщало, что силовики используют новые методы давления при вербовке заключенных в ЧВК, угрожая им новыми уголовными делами. «Медиазона» писала, что вербовщики ЧВК Вагнера вновь объезжают колонии, где уже вербовали заключенных летом и осенью прошлого года. Отмечалось, что желающих отправиться на фронт стало гораздо меньше, поскольку заключенные узнали об огромных потерях на фронте.

По оценкам британских и американских властей, ЧВК Вагнера завербовала для участия в войне около 40 тысяч заключенных. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова оценивала их количество в 50 тысяч.

10:40 Владимира Зеленского встретил в Брюсселе Шарль Мишель

«Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС», — написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг прибыл в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.

Зеленский, прибывший из Парижа вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, должен выступить перед Европарламентом, провести пленарное заседание, а затем провести двусторонние переговоры с лидерами блока.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, и «двадцать семь», которые поддерживают Киев против России, считают, что страна в конечном итоге присоединится к блоку. Но этот процесс для страны, находящейся в состоянии войны, должен занять годы.

10:30 Мэр Парижа Анн Идальго в Киеве

Мэр Парижа Анн Идальго в четверг прибыла в Киев, чтобы встретиться с мэром украинской столицы Виталием Кличко, сообщает Agence France-Presse. Ранее об этом писало издание Le Parisien. Утром Идальго должна отправиться в горсовет украинской столицы, чтобы выступить с речью.

Этот визит — «возможность напомнить о крепких узах, которые объединяют два города» и «о том, что Париж и парижане всегда» на «стороне» украинцев, заявили в окружении мэра французской столицы.

Анн Идальго, которая побывала в Киеве в апреле, уже подтвердила свою позицию по поводу участия российских спортсменов в парижской Олимпиаде 2024 года: она выступает за полное их исключение «пока идет война» в Украине.

По словам окружающих, во время этого визита она также должна посетить школу, где будет установлен один из 20 генераторов, предоставленных Парижем.

10:20 Владимир Зеленский награжден орденом Почетного легиона

Глава Франции вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому Орден Почетного легиона, сообщает в четверг Елисейский дворец. Накануне Владимир Зеленский был приглашен в Елисейский дворец после своего визита в Лондон. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

► «Россия не может и не должна победить»: как прошла встреча Макрона, Зеленского и Шольца

«Президент республики возвел президента Зеленского в сан Большого креста ордена Почетного легиона, это высшая награда, которую президент может вручить своему коллеге», – говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

«Дань Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Эмманюэль Макрон в Twitter.

09:55 Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон прилетели в Брюссель

Зеленский должен выступить перед Европарламентом, провести пленарное заседание, а затем провести двусторонние переговоры с лидерами блока. AP - Olivier Matthys

09:30 Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский вылетели в Брюссель из Парижа

Политики отправились на саммит Евросоюза. Французский борт вылетел с военной авиабазы недалеко от Парижа около девяти утра в четверг, 9 февраля.

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky décollent en direction de Bruxelles depuis l'aéroport de Velizy-Villacoublay pic.twitter.com/FzqTSYdVb7 — BFMTV (@BFMTV) February 9, 2023

Ожидается, что Зеленский выступит на саммите в качестве почетного гостя и попросит страны ЕС поставить Украине боевые самолеты « как можно скорее ».

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