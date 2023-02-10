«Литва задает тренды»: Украина получит от Вильнюса системы ПВО

РЕПОРТАЖ

Арвидас Анушаускас был первым иностранным министром обороны, посетившим Украину с начала российского вторжения. Тогда ВСУ получили от Литвы переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», хотя до войны это считалось невозможным. Во время нынешнего визита литовский министр пообещал усилить Украину еще более мощным оружием.

Реклама Читать далее

«Помню, когда я прибыл в Украину в марте прошлого года, тяжело было видеть последствия российской агрессии в Киеве, это было время самых сложных месяцев войны. Но я знал, что вы сможете остановить россиян. Сегодня, по прошествии года, я больше чем уверен, что вы сможете победить», — рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время визита в Одессу.

По его словам, Литва будет продолжать оказывать всю необходимую помощь, в частности, ту, которая необходима для борьбы с иранскими дронами, которые использует Россия.

Обломки иранского ударного беспилотника Shahed, который армия РФ называет "Герань-2", сбитого в районе Купянска в Украине. AP - Ukrainian military's Strategic Communications Directorate

Эта поддержка предполагает и обучение украинских военных.

Мы завершили обучение 15 инструкторов, которые будут работать на территории Украины и готовить украинских военных. Также мы передаем Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут эффективно противодействовать дронам,

— объясняет Анушаускас.

►►► Оригинал статьи — на сайте редакции RFI на украинском языке

Украина и Литва пошли своим путем тренировок — training of trainers. Вместо того чтобы каждый раз обучать солдат, подготавливают инструкторов. Это должно ускорить процесс овладения иностранным вооружением.

Тренды, закладываемые Литвой, подхватывают другие страны, говорит министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил о совместной декларации Польши и стран Балтии, в которой говорится о продолжении всесторонней поддержки Украины.

Слева направо: президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис на встрече в Киеве 13 апреля 2022. AP

Мы обговорили с господином министром следующие пакеты поддержки Украины. Сейчас уже закончили обучение по соответствующим программам наши военные и едут в Украину для выполнения боевых задач. Одним из приоритетов остается воздушная противоракетная оборона,

— отметил Резников.

По словам министра обороны Украины, самой сложной остается ситуация на Бахмутском направлении. ВСУ сдерживают ожесточенные российские атаки, нанося противнику значительный урон. Но это не мешает России планировать новое широкомасштабное наступление, отмечает Резников. Кроме Донбасса, обострение ожидается также на юго-востоке, в районе Запорожья.

Украинские военные на учениях в Запорожской области Украины. 24 января 2023. © Kateryna Klochko / AP

А вот югу Украины, несмотря на атаки дронов, ничто не угрожает, считает Резников, так как у РФ для этого недостаточно сил.

Для того, чтобы Одесса находилась в зоне риска, они (армия РФ — ред.) должны иметь подавляющее превосходство на Черном море, но мы их лишили этой возможности, когда отправили флагман „Москва“ по известному адресу. Сейчас на побережье дежурят и „Гарпуны“, и „Нептуны“, и береговая артиллерия. Поэтому с моря я не вижу угроз для Одессы и возможностей у россиян,

— объясняет Алексей Резников.

Его литовский коллега посетил юг Украины впервые. Арвидас Анушаускас отметил смелость людей, а также эффективность обороны ВСУ.

«Мы научились у Украины пониманию, что нужно покупать HIMARS», — говорит Анушаускас, размышляя о потенциальной опасности со стороны России.

В отличие от соседней Польши, которая увеличивает свою армию, Литва пока не планирует этого делать. Там надеются, что к НАТО скоро присоединится Финляндия, и это сделает ситуацию в Балтийском регионе более безопасной.

Очередной саммит Североатлантического альянса состоится летом этого года именно в Вильнюсе, и Украина на пути в НАТО имеет полную поддержку со стороны Литвы, говорит министр обороны Резников. Также, по его словам, есть сдвиги в решениях западных партнеров, которые касаются поставок Украине дальнобойного оружия.

«Конкретика есть, но сейчас я не могу об этом говорить. У нас договоренность с партнерами, когда конкретный вид оружия заходит на территорию Украины для использования нашими вооруженными силами, приоритетное право на такое объявление — у наших партнеров. Я не исключаю, что об этом официально будет объявлено уже во время Рамштайна», — прогнозирует Резников.

По данным министерства обороны США, девятое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате «Рамштайн») состоится на следующей неделе, в середине февраля. В ходе встречи партнеры должны сосредоточиться на обсуждении насущных потребностей армии Украины в преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ на ее территорию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться