Новый массированный воздушный налет на Украину. 352-й день войны РФ против Украины

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10 февраля — 352-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу(среднеевропейское время).

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12:06 Минобороны Румынии: воздушное пространство Румынии не было нарушено

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала 10 февраля воздушную цель (скорее всего крылатую ракету), запущенную из акватории Черного моря с российского корабля. Она вошла в воздушное пространство Молдовы, а затем вновь в воздушное пространство Украины без вхождения в воздушное пространство Румынии, заявили в министерстве обороны страны-члена НАТО.

Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована примерно в 35 км к северо-востоку от границы, утверждается в сообщении.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты сегодня заходили в воздушное пространство Молдовы и Румынии перед тем, как вернуться в воздушное пространство Украины.

В минобороны Молдовы заявили, что одна ракета нарушила сегодня утром воздушное пространство страны. Российский посол в связи с этим был вызван в МИД Молдовы.

11:55 Кремль: лишение Путина ордена Почетного легиона не стало бы для него проблемой

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если президент Франции лишит Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, то это не станет проблемой для российского лидера.

У Путина имеются «другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — заявил Песков в ответ на вопрос, как Путин отнесется к возможному лишению ордена Почетного легиона.

Эмманюэль Макрон накануне не исключил такую возможность, отметив, что для такого символически значимого жеста следует найти подходящий момент.

Эмманюэль Макрон в четверг наградил Большим крестом ордена Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о наивысшей награде, которую президент Французской Республики может вручить главе другого государства. Такая же награда есть у Путина. Президент РФ получил ее в 2006 году от Жака Ширака.

11:46 Министр энергетики Украины о последствиях нового массированного воздушного налета:

В результате очередного массированного воздушного налета со стороын РФ повреждены несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести регионах Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

11:32 «Можем объяснить» о том, как пытаются набрать массовку для пропагандисткого митинга в Москве к первой годовщине вторжения в Украину

О том, что в Лужниках собираются провести еще один пропагандисткий митинг 22 февраля, сообщило «РИА Новости». Ожидается, что в митинге примет участие президент РФ Путин, который за день до этого должен обратиться с посланием к федеральному собранию.

По данным телеграм-канала «Можем объяснить», за участие в пропагандистском действии в Лужниках массовке предлагают от 500 рублей. Это втрое меньше, чем предлагали на митинге в поддержку заявлений Путина об аннексии новых регионов Украины осенью прошлого года, пишет телеграм-канал.

Сообщается, что студентов московского Политеха и бюджетников просят и вовсе прийти бесплатно. Их просят взять с собой родственников и знакомых. На митинг собираются сгонять и волонтеров.

11:25 Макрон не исключил лишение Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил лишение ордена Почетного легиона президента РФ Владимира Путина.

Путин был возведен в кавалеры Большого креста ордена Почетного легиона в 2006 году президентом Франции Жаком Шираком. Это высшая награда, которую глава Французской Республики может вручить другому главе государства.

Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе отметил, что этот вопрос «символический, но важный», и что ничего не исключено. «Подобные решения всегда нагружены смыслом, и нужно оценить подходящий момент, чтобы это сделать», — сказал он (цитата по AFP).

В ходе недавнего визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского президент Франции наградил его Большим крестом ордена Почетного легиона.

11:05 Минобороны Молдовы подтвердило нарушение воздушного пространства страны

В министерстве обороны Молдовы зафиксировали в 10:18 утра ракету, которая пересекла воздушное пространство страны над населенным пунктом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над селом Косоуцы Сорокского района, направляясь в сторону Украины.

«Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами в стране внимательно следит за ситуацией в регионе, и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в заявлении.

10:56 В Чечне Кадырова официально наделили титулом «отец народа»

Парламент Чечни изменил Конститутцию республики, наделив главу региона титулом «Мекх-Да», заявил спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

«Кавказ. Реалии» указывает, что дословно это переводится с чеченского как «отец края», но используется в именно значении «отец народа». «Кавказский узел» переводит этот термин как «отец страны».

Даудов утверждает, что цель этой поправки — «установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР».

10:40 Две российские ракеты сегодня зашли в воздушное пространство Молдовы и Румынии — Залужный

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли границу Украины с Молдовой в 10:18. Ориентировочно в 10:33 утра эти ракеты вошли в воздушное пространство страны-члена НАТО Румынии, после чего вновь вошли в воздушное прострснвто Украины в пункте пересечения границ трех государств, пишет Залужный.

Эти ракеты были выпущены из акватории Черного моря, добавил он.

10:29 ISW: группировка «Вагнер», вероятно, продолжит вербовать осужденных из колоний, хотя и в меньших масштабах

Несмотря на заявление Евгения Пригожина о «полном прекращении» вербовки российских осужденных, набор в ряды группировки «Вагнер» из колоний, вероятно, продолжится, полагают в американском Институте изучения войны (ISW). Впрочем, вербовка наемников среди осужденных продолжится в гораздо более скромных масштабах, указывают эксперты ISW.

Американские аналитики ранее отмечали, что вербовка осужденных в ряды группировки «Вагнер» в последние месяцы замедлилась, что подтверждается статистикой российской службы исполнения наказаний (ФСИН).

Это согласуется с общей тенденцией по замене наемников «Вагнера» в районе Бахмута на регулярные российские войска. Это «указывает на то, что российское военное командование, возможно, отходит от своей зависимости от „Вагнера“ и, следовательно, от использования заключенных в качестве пушечного мяса», — говорится в новом докладе ISW.

10:14 В Хмельницком раздался взрыв, часть города без электричества — глава ОВА

По словам главы региональной администрации Сергея Гамалия, перебои возможны в водоснабжении.

10:07 В Харьковском районе пострадали 7 человек в результате последнего удара — глава ОВА

По предварительным данным, в результате последнего удара российский войск, который произошел примерно в 10:30 утра по местному времени, в Харьковском районе пострадали семь человек. Двое их них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются, — написал в телеграме глава областной администрации Олег Синегубов.

10:04 Сообщается о работе ПВО в том числе на западе Украины

Власти сообщают о работе ПВО во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях Украины.

09:59 Обломки ракеты упали на Киев: повреждены дом и две машины

В Голосеевском районе Киева обломками ракеты повреждено два автомобиля, жилой дом и электросети. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в городской администрации.

09:35 Британская разведка о тактических успехах сил РФ в районе Бахмута и Угледара

С 7 февраля российские войска, вероятно, добились тактические успехов на ключевых участках, пишет британская военная разведка в новой сводке.

К северу от Бахмута силы группировки «Вагнер» продвинулись на 2–3 км дальше на запад, взяв под контроль местность возле трассы М-03, ведущей в город. Российские войска также все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту, отмечеат минобороны Великобритании.

Южнее российские подразделения продвинулись в районе западной окраины Угледара, где они возобновили наступательные действия в конце января.

Тем не менее, российские подразделения, вероятно, понесли особенно тяжелеы потери в районе Угледара, куда были брошены неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, бежали и бросили как минимум 30 неповрежденных бронемашин после одной из попыток штурма.

09:12 Макрон: поставки истребителей Украине не исключены, но не в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает поставок Украине истребителей, но такая поставка, по его словам, не может быть осуществлена в ближайшие недели. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украине Владимиром Зеленским в Брюсселе минувшей ночью, передает AFP.

Приоритет, как заявил Макрон, нужно отдать «более быстрым» и «более полезным» видам вооружений. К ним он отнес самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и системы ПВО/ПРО SAMP/T. Эмманюэль Макрон отметил необходимость усилить поставки артиллерии Украине, что позволит ей защищаться от российской агрессии и самой переходить в контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.

Поставки же боевых самолетов на сегодняшний день «не соответствуют нуждам Украины», заявил французский президент.

Владимир Зеленский неоднократно повторял, что вооруженным силам Украины требуется боевая авиация, чтобы изгнать с территории Украины российские оккупационные войска.

09:54 Сообщается о пуске второй волны ракет по Украине

Поступают сообщения о пуске второй волны ракет по территории Украины, работе ПВО и звуках взрывов в разных городах Украины. Взрывы слышали в частности в Киеве и Харькове, передает УНИАН.

В «Укрэнерго» сообщили, что есть попадания по нескольким энергообъетам в восточном, западном и южном регионах Украины, что привело к перебоям в энергоснабжении.

Для минимизации рисков серьезных последствий атаки задействованы аварийные отключения.

08:56 Этой ночью украинская ПВО сбила 5 «Калибров» и 5 дронов-камикадзе — военные

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что этой ночью российские войска выпустили по Украине семь дронов-камикадзе «Шахед» с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море.

Воздушные силы Украины сбили 5 «Калибров» и 5 «Шахедов», заявили военные.

Сообщается, что по Харьковской и Запорожской области российские войска выпустили до 35 зенитных ракет С-300, которые невозможно уничтожить в воздухе средствами ПВО.

08:34 Серия ракетных ударов по Харькову и Запорожью ранним утром

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в четыре утра российские войска нанесли ракетные удары по Харькову и области. По предварительным данным, были выпущены ракеты С-300.

Российские силы целились в критически важные объекты инфраструктуры. Синегубов пишет, что обошлось без жертв, но в результате обстрелов начались пожары, которые спасателям удалось быстро потушить. Некоторые районы Харькова остаются без электричества, идут восстановительные работы.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев написал, что этой ночью за один час в городе было зафиксировано 17 ракетных попаданий, что является самой массированной атакой Запорожья с начала полномасштабного российского вторжения.

Атакованы также были объекты инфраструктуры. Позднее он сообщил, что есть повреждения на объектаъ энергетической и промышленной инфраструктуры, где-то возникли пожары. Никто из людей не пострадал. Часть Запорожья без электричества, в некоторых районах проблемы с подачей тепла. Идут аварийно-восстановительные работы.

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