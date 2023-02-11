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Триста пятьдесят третий день войны России против Украины. Новая воздушная атака по инфраструктуре
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11 февраля — 353-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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09:30 Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки противник осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре, применил 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых сбита ВСУ. Кроме того, Россия нанесла 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа «Шахед-136». 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Угроза нанесения ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
- Несмотря на большие потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.
- В Мелитополе, коллаборантам, работающим в оккупационной администрации, предложено отречься от гражданства Украины, написав соответствующее заявление.
- В отдельных населенных пунктах временно занятой Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей, вводят комендантские часы, проводят проверки помещений.
- В оккупированном Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под военный госпиталь в связи с большим количеством раненых.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.
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