онлайн

Триста пятьдесят третий день войны России против Украины. Новая воздушная атака по инфраструктуре

Украинские силы ПВО сбили 20 «Шахедов» ночью © Vadim Sarakhan

RFI 1 мин

11 февраля — 353-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.