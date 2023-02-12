Триста пятьдесят четвертый день войны России против Украины

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Бойцы украинской 3-й армейской штурмовой бригады Сил специальных операций «Азов» отдыхают в блиндаже после ночного боя под Бахмутом. 11.02.2023

Воскресенье, 12 февраля — 354-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:45 Пакистан отправил Украине более 10 тысяч ракет для «Градов»

Пакистан через порт в Германии отправил Украине более 10 000 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники индийского издания The Economic Times.

По данным источников, ракеты передают в Украину через немецкий порт Эмден, а затем через Польшу. Сообщается, что контейнеры отправили в начале февраля.

15:10 В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, инцидент произошел сегодня утром около села Новорайск Бериславского района.

В результате погибли двое мужчин 45 и 48 лет, которые «ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин».

Власти Херсонской области призвали местных жителей к бдительности.

«Жители Херсонщины, в который раз напоминаем, что МИННАЯ ОПАСНОСТЬ в области остается Чрезвычайно ВИСОКОЙ! Передвигаться можно только теми маршрутами, которые уже обследовали взрывотехники. НЕ НУЖНО сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! ЭТО КРАЙНЕ ОПАСНО, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о такой находке правоохранителям или спасателям», — говорится в сообщении.

14:35 Зеленский ввел санкции против 199 россиян и одного украинца, сотрудника оккупированной ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против 200 человек. Как отмечает «Украинская правда», только один из них — украинец. Это Юрий Черничук, 1971 года рождения, «предатель, заместитель главного инженера Запорожской АЭС, который перешел на сторону россиян» (после согласия сотрудничать с россиянами Черничук был назначен, в ноябре 2022 г., директором оккупированной ЗАЭС — Прим. RFI).

Среди попавших под украинские санкции граждан РФ — помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, помощник президента ПФ, начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, глава Росэнергоатома Андрей Петров и другие.

14:10 Европейские оружейники рассматривают возможность производства в Украине — The Telegraph

По данным газеты The Telegraph, главы британских обороно-промышленных предприятий ездили в Киев, чтобы обсудить возможность создания в Украине совместных предприятий для производства оружия и военных автомобилей.

Как пишет газета, другие европейские оборонно-промышленные предприятия ведут аналогичные переговоры с украинской стороной.

13:40 В России суд отклонил требование протестующего против войны офицера лишить его звания

Офицер запаса Фархад Джаббаров из Владимирской области требовал снять его с воинского учёта и лишить звания офицера запаса из-за несогласия с военным вторжением в Украину.

Как указал офицер в своем иске в суд к военному комиссариату Владимирской области и министерству обороны РФ,

«защита отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, но никакой защиты отечества в происходящих событиях нет». «Поэтому с моральной точки зрения, истец не желает быть частью вооруженных сил», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Владимирского областного суда,

отказавшего Джаббарову в его требовании. Таким образом вторая судебная инстанция подтвердила решение, принятое судом Ленинского районного суда города Владимира.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на информацию издания «Довод».

В ноябре суд первой инстанции отказал офицеру, сославшись на то, что лишить звания можно только за совершение преступлений, а снять с воинского учета — лишь по возрасту.

12:15 Обладминистрация: россияне обстреливают центр Херсона

«Центр города Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию областной государственной администрации», — сообщила сама Херсонская ОГА. «К счастью, пострадавших среди мирных херсонцев нет», — добавили в ведомстве.

Но обстрелы города еще продолжаются, сообщает канал «Суспiльне».

11:50 За последние две недели российские войска понесли самые высокие потери с начала войны — разведка минобороны Великобритании

В последние две недели российская армия, понесла, вероятно, самые большие потери после после первой недели полномасштабного вторжения в Украину, сообщает разведка минобороны Великобритании. Ведомство подчеркивает, что не может проверить украинскую методологию подсчета потерь российской армии, но тенденции, на которые указывают данные Генштаба ВСУ, скорее всего, точны.

По данным украинского Генштаба, в течение последней недели потери российских захватчиков составляют в среднем 824 человека в сутки, пишет The Insider. Это более чем в четыре раза превышает потери, которые российская армия несла в июне–июле. По статистике Генштаба ВСУ, опубликованной 12 февраля, общие потери сил РФ с начала полномасштабного вторжения составили «около 137 780 человек».

11:00 В Никополе в результате российского обстрела погибла женщина

В городе Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела утром 12 февраля погибла 53-летняя женщина. Осколочное ранение также получила 87-летняя пенсионерка. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

10:05 Найден человек, разместивший на сайте пропагандистского издания «Комсомольская правда» антивоенные публикации

Как сообщает канал «Продолжение следует», в субботу, 11 февраля, после семи часов вечера по московскому времени на сайте «Комсомольской правды» появились антивоенные материалы.

В них говорилось о том, что «маньяк-Путин сливает деньги на убийство мирного народа Украины» и что война кончится тогда, когда «диктатор Путин потеряет власть».

Публикации были посвящены не только «преступлениям кремлевского режима», но и второй волне мобилизации в РФ, числу погибших в рядах российской армии и издевательствам над политическими заключенными — Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой, Ильей Яшиным…

Как сообщает «Продолжение следует», публикации не успели продержаться на сайте «КП» и десяти минут. Материалы опубликовал 24-летний Владимир Романенко, журналист из Армавира, который в сентябре 2022 года устроился на работу в московской редакции «Комсомольской правды» «новостником на федеральной ленте». После объявления в РФ первой волны мобилизации Романенко уехал из страны и работал на сайте «КП» удаленно.

Редакция «ПС» нашла Романенко и поговорила с ним о том, почему он решился на антивоенную акцию, и почему именно сейчас.

09:45 В Омске арестовали мужчину за попытку поджога военкомата коктейлями Молотова

Куйбышевский районный суд Омска арестовал местного жителя, обвиняемого в попытке поджога военкомата. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на омский провластный интернет-ресурс «БК 55».

По данным издания, под арест в СИЗО до 8 апреля отправили 32-летнего Антона П.

«Медиазона» обратила внимание на то, что фотографию этого человека ранее размещали в паблике по поиску пропавших людей «Доброспас-Омск». Там указывали, что пропавшего мужчину 1990 года рождения зовут Антон Платов, он найден живым.

По версии следствия, мужчина причастен к попытке поджога военкомата в Омске на улице Магистральной утром 9 февраля. По информации телеграм-канала SHOT, в окно второго этажа военкомата закинули несколько бутылок с зажигательной смесью, однако не все из них попали в цель и не все загорелись, поэтому поджечь помещение не удалось.

Канал сообщал, что «партизана задержали в тот же день» и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

09:15 В Харькове погасили крупный пожар, вызванный российским ракетным ударом

Более 5 часов понадобилось спасателям, чтобы потушить крупный пожар, возникший в Харькове на складе частного предприятия в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками около 23:00 в субботу, 11 февраля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Произошел пожар в складском здании частного предприятия на площади 800 кв. м. Один человек получил травмы и ранения, его госпитализировали в областную клиническую больницу. Силами пожарно-спасательных подразделений ГСЧС огонь был (…) ликвидирован в 04:26», — сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) по Харьковской области.

Ранее из сообщения главы областной администрации Олега Синегубова стало известно, что в результате российских ночных ракетных ударов по Харькову пострадал 35-летний мирный житель, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Синегубов также сообщал, что в результате обстрелов было повреждено одно из предприятий города, там произошел пожар. Кроме того, ракета попала в депо «Новой почты».

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