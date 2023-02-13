На крыльях «Рамштайна-9»: получит ли Украина самолеты после новых саммитов с союзниками

Главными действующими лицами очередного «Рамштайна», как обычно, будут министр обороны США Ллойд Остин и украинское военное руководство, начиная с министра обороны Резникова. На фото: «Рамштайн-8». 20.01.2023

На вторник, 14 февраля, запланирована очередная встреча в формате «Рамштайн», на которой союзники Украины обсудят с украинскими военными новые поставки оружия, необходимого ВСУ для отражения российской агрессии. На этот раз встреча, 9-я по счету, пройдет не на одноименной натовской военной базе «Рамштайн» в Германии, а в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса. Там же 14 и 15 февраля состоится саммит министров обороны НАТО. О том, чего ждать от этих двух связанных между собой мероприятий — в материале RFI.

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На заседании контактной группы «Рамштайн», как обычно, будут присутствовать представители около полусотни стран мира.

Накануне, утром 13 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников выражал оптимизм, говоря об ожиданиях от саммита:

«Отбыл на очередную встречу в формате „Рамштайн“. Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп чрезвычайно высокий.

Главные вопросы повестки дня:

— защита украинского неба, в том числе — через привлечение авиационной платформы,

— развитие „танковой коалиции“,

— формирование запаса прочности по боеприпасам,

— тренинговые программы для наших воинов,

— стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация „Военного шенгена“».

«Накануне имел ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм. Все будет Украина!» — написал министр в завершение.

Как видно, первым пунктом в повестке, озвученной Резниковым, стоят вопросы ПВО и авиации.

11 февраля он сообщал о разговоре «со своим большим другом и другом Украины» министром обороны США Ллойдом Остином. «Обсудили текущую ситуацию на фронте, насущные потребности Сил обороны Украины и приоритеты на следующей встрече в формате „Рамштайн". (…) Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке Украины», — заявил глава украинского оборонительного ведомства, подчеркивая что

«все это возможно благодаря доверительным и прозрачным отношениям и общей уверенности в победе Украины над армией убийц, мародеров и насильников».

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о приоритетах Контактной группы по вопросам обороны Украины, (...) включая противовоздушную оборону и артиллерию», — говорилось в заявлении Пентагона.

Представитель минобороны США генерал Патрик Райдер заявил 9 февраля, что усилия союзников по «Рамштайну» «будут сосредоточены на насущных потребностях Украины в сфере безопасности, особенно с учетом приближения годовщины незаконного вторжения России». Как сообщало агентство UNN, Райдер добавил, что ожидается анализ достигнутого прогресса, а также «очень предметные» обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем.

При этом он отметил, что по вопросу возможных поставок американских самолетов в Украину у него нет официальных анонсов, но, по его словам, США будут продолжать тесные консультации с украинцами, другими союзниками и партнерами, чтобы «определить актуальные потребности».

Алексей Резников, говоря об «общей уверенности», не стал уточнять, что для ее сохранения необходима постоянная подпитка ВСУ со стороны союзников — новым оружием и боеприпасами. Это понятно и так. Об этом говорил и президент Зеленский во время своего европейского турне на минувшей неделе (Лондон-Париж-Брюссель).

«Сейчас у нас всех не много времени. И это не о сегодняшнем дне. Это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит, это об оружии, которое нам нужно. Нужно для укрепления наших общих позиций — Украины и всех европейцев», — сказал Зеленский на встрече с Макроном и Шольцем в Елисейском дворце.

Во время вояжа в Европу украинский лидер в первую очередь настаивал на поставках ВСУ боевых самолетов.

«У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить», — говорил президент Украины, выступая перед британским парламентом. В тот же день, 8 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Лондон рассмотрит возможность передачи Украине истребителей. При этом, по словам британского министра обороны Бена Уоллеса, поставки самолетов могут «занять месяцы».

9 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать истребители украинцам, но не сможет сделать это первой из стран НАТО. При этом

президент Польши Анджей Дуда в вышедшем 10 февраля интервью Le Figaro сказал, отвечая на вопрос «Могут ли русские все еще выиграть войну?»: «Да, могут, если Украине не будет оказана срочная помощь.

У них (у россиян — Прим. RFI) нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, на чем он остановится».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона пообещал соотечественникам: на ближайшем заседании «Рамштайна» «увидим очень много интересных вещей».

Данилов не уточнил, о поставках какого оружия будет идти речь. Но пообещал, что это «будет прорывом в отношениях с западными партнерами».

Возможно, речь пойдет о поставках боевой авиации Украине, отмечает украинская редакция RFI.

При этом неназванные источники испанского агентства EUROPA PRESS «в союзных странах» говорят, что скорое решение о предоставлении истребителей Украине «не рассматривается», и что этот шаг «зарезервирован для более поздней фазы войны», напоминая, что Россия на данный момент практически не использует свои военно-воздушные силы и что предоставление Украине самолетов со стороны союзников НАТО может привести к «эскалации конфликта».

Впрочем,

многие военные эксперты полагают, что поставки танков и БМП (о которых уже было заявлено ранее) вряд ли имеют большой смысл без поставок самолетов — в противном случае танкисты останутся без прикрытия с воздуха, что сделает их очень уязвимыми.

«Все, что есть в наступлении „на земле“, является целью для авиации противника. Поэтому передавать тяжелые танки и новые БМП без прикрытия их с воздуха авиацией — все равно, что затопить их в Тихом океане. То есть, не было бы смысла их сюда везти. Поэтому обязательно нужна триада (танк-БМП-самолет/вертолет)», — в частности, заявил украинский военный эксперт Роман Свитан в интервью «Главреду».

Генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции 13 февраля (она была посвящена заседанию министров обороны стран НАТО, которое тоже пройдет с участием украинского военного руководства) заявил: вопрос о поставке самолетов будет обсуждаться, но он не является первостепенным.

Столтенберг в очередной раз сказал, что страны Альянса будут обеспечивать Украину «тем, что ей нужно для победы и для достижения справедливого и прочного мира». Похожие слова повторяют вот уже много месяцев почти все союзники Украины, и вопрос — тоже как обычно — только в скорости этого обеспечения и объемах поставок.

«Мы участвуем в логистической гонке», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что «ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя; скорость спасает жизни».

Йенс Столтенберг пока достаточно туманно высказывается о перспективах поставок самолетов Украине. 13.02.2023 AP - Olivier Matthys

Столтенберг не исключил возможности предоставления истребителей Украине в будущем, но сказал, что любое решение по этому вопросу «займет время», и что приоритетом сейчас должна быть отправка боеприпасов и танков (а также топлива и запасных частей) для остановки российского наступления в Донбассе.

«Мой главный приоритет заключается в том, чтобы обязательства союзников по поставкам вооружений, машин пехоты и танков были выполнены как можно скорее, потому что каждый день имеет значение», — сказал он.

(«Прежде чем говорить о самолетах и танках, давайте постараемся обеспечить наилучшее послепродажное обслуживание уже поставленной нами техники» в плане боеприпасов и поддержания ее в рабочем состоянии, отметил источник AFP во французском правительстве).

Столтенберг, тем не менее, подчеркнул, что даже предоставление Украине самолетов (вероятно, «не сейчас») не будет означать, что НАТО принимает участие в конфликте.

При этом он отметил, что у союзников Украины «есть проблема» со снабжением ВСУ достаточным количеством боеприпасов.

(Например, в июле российские войска выпускали до 50 000 снарядов в день, украинцы — до 6 000, согласно французскому военному источнику, на который ссылается AFP. Украинское потребление резко возросло после контрнаступления в конце августа. И ВСУ потребуется огромная огневая мощь, чтобы противостоять российскому наступлению, которое ожидается в ближайшие недели, также подчеркивает France-Presse).

«Да, у нас есть проблема, да, это вызов», — признал Столтенберг, подчеркнув при этом, что Альянс начал действовать, упомянув как увеличение мощностей «ВПК» в краткосрочной перспективе — например, за счет работы в выходные дни, — так и в среднесрочной перспективе: инвестиции в производственные мощности.

Йенс Столтенберг уточнил расписание на вторник, 14 февраля: тема инвестиций в производственные мощности и вопрос предоставления Украине самолетов сначала будет обсуждаться на заседании «Рамштайна», а затем окажется в центре внимания встречи министров обороны стран Альянса.

Глава минобороны Украины Алексей Резников примет участие в обеих встречах и расскажет союзникам о потребностях украинских войск.

Вечером накануне саммита «Рамштайн-9» главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

«Обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий», — сообщил Залужный через телеграм-канал.

Залужный, как и Резников ранее, поблагодарил американского коллегу «за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей Победы», «видением которой поделился» со своим собеседником.

Валерий Залужный. 28.12.2022 AFP - HANDOUT

«Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не дадут россиянам возможности когда-либо в будущем напасть на наше государство», — подчеркнул Валерий Залужный.

Какие-то подробности о том, как именно приближению этих времен будут способствовать «Рамштайн-9» и саммит министров обороны стран НАТО, мы узнаем 14 и 15 февраля. И как обычно, далеко не все будет открыто «широкой общественности».

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