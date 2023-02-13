Триста пятьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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Понедельник, 13 февраля — 355-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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13:25 Что войдет в 10-й станционный пакет ЕС против России?
Агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали первые подробности ограничительных мер, которые, скорее всего, станут частью нового, десятого по счету санкционного пакета Евросоюза в отношении Москвы.
Среди названных ограничений:
- санкции против еще четырех российских банков, включая Альфа-банк, владельцем которого является гражданин Великобритании Михаил Фридман;
- запрет для гражданам России состоять в советах директоров «критически важных инфраструктурных компаний» Евросоюза — в том числе в области добычи, производства и поставки энергоносителей;
- еще 130 россиян могут попасть в санкционный список Евросоюза. В их числе — представители российского военного командования, а также компании и лица в других странах, имеющие отношения к вооруженным действиям России или связанные с «ЧВК Вагнера». Чиновники, которые были назначены Москвой на оккупированных Россией украинских территориях. А также сотрудники пропагандистских СМИ, в частности RT;
- дополнительный запрет на импорт в ЕС российского каучука, а также асфальта или битума (или других продуктов переработки нефти);
- запрет на ввоз в РФ грузовых автомобилей и других тяжелых транспортных средств, а также запрет на ввоз строительной техники;
- дополнительный запрет на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.
По словам чиновников, пока неясно, войдут ли в пакет алмазы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти». В первую очередь, речь идет о товарах и оборудовании, в котором нуждается российский ВПК.
13:00 The Moscow Times: В больницах по всей России разрешили устанавливать «пиратские» запчасти на медтехнику
12:30 Глава МИД Украины спрогнозировал новые санкции против РФ к 24 февраля
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального марафона о ряде мероприятий, которые готовятся во всем мире по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину. В том числе, по его словам, к 24 февраля будут приняты новые санкции против Москвы.
«В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем только растет, и в этой войне ты непременно проиграешь», — подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы, новые санкции «будут объявлены в разных странах, в разных институтах». «Это тоже будет частью сигнала единства ради победы», — уверен министр.
Кулеба также прокомментировал планы президента США Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля.
«Безусловно, это также составной элемент чествования этой трагической годовщины и составной элемент того сигнала Путину, о котором я объявил. Поэтому очень важно, что президент Байден будет именно в Европе. Тем более, в Польше — стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины», — отметил глава украинской дипломатии.
12:10 В результате обстрела Херсона погиб человек
В результате обстрела Херсона российскими войсками погиб работник одного из городских предприятий, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА.
Российские военные обстреляли город из артиллерии. Снаряды разрушили здание производственной базы одного из предприятий Херсона.
«Спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами находился мужчина — охранник базы. К сожалению, врачам пришлось лишь констатировать смерть», — отметили в администрации.
11:55 США призвали своих граждан не ездить в Россию из-за непредсказуемых последствий войны
Такое распоряжение было опубликовано в воскресенье на сайте посольства США в России. Гражданам США, проживающим или путешествующим по России, следует немедленно покинуть страну, говорится в этом тексте.
Проявляйте повышенную осторожность в связи с риском неправомерного задержания,
— призывают власти США.
«Возможности правительства США по оказанию плановых или экстренных услуг гражданам США в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, в связи с ограничениями российского правительства на поездки сотрудников посольства и персонала, а также продолжающейся приостановкой работы, включая консульские услуги, в консульствах США», — предупреждают в дипмиссии.
В посольстве также напоминают об объявленной в сентябре российскими властями мобилизации: «Россия может отказаться признать американское гражданство двойных граждан, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их в армию».
Кроме того, посольство США указывает, что серьезно ограничено в возможностях оказания помощь своим гражданам для выезда из страны.
11:30 Президент Молдовы подтвердила слова Зеленского о планах Кремля по дестабилизации страны
Как заявила на брифинге президент Молдовы Майя Санду украинская сторона передала им документы с подробным описанием логистики для организации диверсии в стране.
Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий,
— сказала она.
Кроме того, по ее словам, под видом мирных протестов может готовиться попытка захвата власти в Кишиневе.
«Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти с Кишинева на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС», — заявила Санду.
Президент Молдовы дала государственным органам, в первую очередь службам безопасности, распоряжение проявлять максимальную бдительность, а также поручила парламенту усилить роль прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдовы.
На саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего передал всю информацию своей молдавской коллеге, напоминает издание «Европейская правда».
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10:15 Берлускони заявил о негативном отношении к Зеленскому. Итальянский премьер-министр в ответ напомнила о «твердой» поддержке Украины
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что, если бы он по-прежнему был главой правительства, то не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание il Messaggero.
«Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал 86-летний политик 12 февраля, отвечая на вопрос журналистов после голосования на региональных выборах в Ломбардии (цитата по «Коммерсанту»).
Так Берлускони прокомментировал встречу действующего премьер-министра Италии Джорджии Мелони с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Спустя час после скандальной реплики экс-премьер-министра, известного своей близостью к Кремлю, администрация Джорджии Мелони заявила, что итальянское правительство «твердо» поддерживает Украину.
10:00 Дания передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar
Дания передала Украине все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. Об этом сообщило в твиттере министерство обороны Украины.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
09:15 Eще одно убийство кувалдой? «ЧВК Вагнера» показала видео казни заключенного, обменянного 1 декабря
Телеграм-канал Grey Zone, близкий к «ЧВК Вагнера», опубликовал видео с предположительной казнью заключенного, сдавшегося в плен ВСУ. Подлинность видеозаписи подтвердить невозможно.
В Grey Zone утверждают, что на видео запечатлен бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, 1978 года рождения, который заключил контракт с «ЧВК Вагнера», но через четыре дня сдался в плен ВСУ. «Как ранее и его коллега Евгений Нужин, заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.
«Отправился на фронт в рядах ЧВК Вагнер. Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — говорит мужчина на видео. После этих слов его начинают бить по голове кувалдой. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель предполагает, что видео — скорее всего, фейк.
Новое видео с кувалдой скорее всего фейк. Все заблюрено, но тело после удара кувалдой не реагирует вообще, как будто ничего не произошло, а затем через доли секунды после звука удара ровно заваливается назад, как будто это катана, а не кувалда. Так физические объекты не делают— Dave Frenkel (@merr1k) February 13, 2023
Как отмечает «Агентство», Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря и в репортаже RT за тот же день. В этот день сообщалось об обмене пленными по формуле «50 на 50».
12 ноября в телеграм-канале Grey Zone было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлена казнь бывшего заключенного Евгения Нужина. Он отбывал срок в одной из колоний Рязанской области, затем был завербован на войну также в составе «ЧВК Вагнера». Нужин сдался в плен, дал интервью украинским журналистам. В нем он говорил, что пошел на войну с планам сдаться ВСУ.
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