Триста пятьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Понедельник, 13 февраля — 355-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:25 Что войдет в 10-й станционный пакет ЕС против России?

Агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали первые подробности ограничительных мер, которые, скорее всего, станут частью нового, десятого по счету санкционного пакета Евросоюза в отношении Москвы.

Среди названных ограничений:

санкции против еще четырех российских банков, включая Альфа-банк, владельцем которого является гражданин Великобритании Михаил Фридман;

запрет для гражданам России состоять в советах директоров «критически важных инфраструктурных компаний» Евросоюза — в том числе в области добычи, производства и поставки энергоносителей;

еще 130 россиян могут попасть в санкционный список Евросоюза. В их числе — представители российского военного командования, а также компании и лица в других странах, имеющие отношения к вооруженным действиям России или связанные с «ЧВК Вагнера». Чиновники, которые были назначены Москвой на оккупированных Россией украинских территориях. А также сотрудники пропагандистских СМИ, в частности RT;

дополнительный запрет на импорт в ЕС российского каучука, а также асфальта или битума (или других продуктов переработки нефти);

запрет на ввоз в РФ грузовых автомобилей и других тяжелых транспортных средств, а также запрет на ввоз строительной техники;

дополнительный запрет на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

По словам чиновников, пока неясно, войдут ли в пакет алмазы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти». В первую очередь, речь идет о товарах и оборудовании, в котором нуждается российский ВПК.

13:00 The Moscow Times: В больницах по всей России разрешили устанавливать «пиратские» запчасти на медтехнику

12:30 Глава МИД Украины спрогнозировал новые санкции против РФ к 24 февраля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального марафона о ряде мероприятий, которые готовятся во всем мире по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину. В том числе, по его словам, к 24 февраля будут приняты новые санкции против Москвы.

«В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем только растет, и в этой войне ты непременно проиграешь», — подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, новые санкции «будут объявлены в разных странах, в разных институтах». «Это тоже будет частью сигнала единства ради победы», — уверен министр.

Кулеба также прокомментировал планы президента США Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля.

«Безусловно, это также составной элемент чествования этой трагической годовщины и составной элемент того сигнала Путину, о котором я объявил. Поэтому очень важно, что президент Байден будет именно в Европе. Тем более, в Польше — стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины», — отметил глава украинской дипломатии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба AP - Efrem Lukatsky

12:10 В результате обстрела Херсона погиб человек

В результате обстрела Херсона российскими войсками погиб работник одного из городских предприятий, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА.

Российские военные обстреляли город из артиллерии. Снаряды разрушили здание производственной базы одного из предприятий Херсона.

«Спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами находился мужчина — охранник базы. К сожалению, врачам пришлось лишь констатировать смерть», — отметили в администрации.

11:55 США призвали своих граждан не ездить в Россию из-за непредсказуемых последствий войны

Такое распоряжение было опубликовано в воскресенье на сайте посольства США в России. Гражданам США, проживающим или путешествующим по России, следует немедленно покинуть страну, говорится в этом тексте.

Проявляйте повышенную осторожность в связи с риском неправомерного задержания,

— призывают власти США.

«Возможности правительства США по оказанию плановых или экстренных услуг гражданам США в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от посольства США в Москве, в связи с ограничениями российского правительства на поездки сотрудников посольства и персонала, а также продолжающейся приостановкой работы, включая консульские услуги, в консульствах США», — предупреждают в дипмиссии.

В посольстве также напоминают об объявленной в сентябре российскими властями мобилизации: «Россия может отказаться признать американское гражданство двойных граждан, отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их в армию».

Кроме того, посольство США указывает, что серьезно ограничено в возможностях оказания помощь своим гражданам для выезда из страны.

11:30 Президент Молдовы подтвердила слова Зеленского о планах Кремля по дестабилизации страны

Как заявила на брифинге президент Молдовы Майя Санду украинская сторона передала им документы с подробным описанием логистики для организации диверсии в стране.

Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий,

— сказала она.

Кроме того, по ее словам, под видом мирных протестов может готовиться попытка захвата власти в Кишиневе.

«Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти с Кишинева на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС», — заявила Санду.

Президент Молдовы дала государственным органам, в первую очередь службам безопасности, распоряжение проявлять максимальную бдительность, а также поручила парламенту усилить роль прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдовы.

На саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего передал всю информацию своей молдавской коллеге, напоминает издание «Европейская правда».

Президент Молдовы Майя Санду со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе встречи в Киеве 12 января 2023 года. © AP

11:05 Чеченский бизнесмен и металлургический комбинат в Мариуполе: BBC рассказывает, как приближенные Рамзана Кадырова стали получать активы в захваченных украинских городах

10:15 Берлускони заявил о негативном отношении к Зеленскому. Итальянский премьер-министр в ответ напомнила о «твердой» поддержке Украины

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что, если бы он по-прежнему был главой правительства, то не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание il Messaggero.

«Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал 86-летний политик 12 февраля, отвечая на вопрос журналистов после голосования на региональных выборах в Ломбардии (цитата по «Коммерсанту»).

Так Берлускони прокомментировал встречу действующего премьер-министра Италии Джорджии Мелони с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Спустя час после скандальной реплики экс-премьер-министра, известного своей близостью к Кремлю, администрация Джорджии Мелони заявила, что итальянское правительство «твердо» поддерживает Украину.

10:00 Дания передала Украине самоходные артиллерийские установки Caesar

Дания передала Украине все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, имевшиеся в распоряжении Копенгагена. Об этом сообщило в твиттере министерство обороны Украины.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

09:15 Eще одно убийство кувалдой? «ЧВК Вагнера» показала видео казни заключенного, обменянного 1 декабря

Телеграм-канал Grey Zone, близкий к «ЧВК Вагнера», опубликовал видео с предположительной казнью заключенного, сдавшегося в плен ВСУ. Подлинность видеозаписи подтвердить невозможно.

В Grey Zone утверждают, что на видео запечатлен бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, 1978 года рождения, который заключил контракт с «ЧВК Вагнера», но через четыре дня сдался в плен ВСУ. «Как ранее и его коллега Евгений Нужин, заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.

«Отправился на фронт в рядах ЧВК Вагнер. Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — говорит мужчина на видео. После этих слов его начинают бить по голове кувалдой. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель предполагает, что видео — скорее всего, фейк.

Новое видео с кувалдой скорее всего фейк. Все заблюрено, но тело после удара кувалдой не реагирует вообще, как будто ничего не произошло, а затем через доли секунды после звука удара ровно заваливается назад, как будто это катана, а не кувалда. Так физические объекты не делают — Dave Frenkel (@merr1k) February 13, 2023

Как отмечает «Агентство», Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря и в репортаже RT за тот же день. В этот день сообщалось об обмене пленными по формуле «50 на 50».

12 ноября в телеграм-канале Grey Zone было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлена казнь бывшего заключенного Евгения Нужина. Он отбывал срок в одной из колоний Рязанской области, затем был завербован на войну также в составе «ЧВК Вагнера». Нужин сдался в плен, дал интервью украинским журналистам. В нем он говорил, что пошел на войну с планам сдаться ВСУ.

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