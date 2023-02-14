Глава Пентагона: союзники ожидают контрнаступление ВСУ весной. Об истребителях решений нет

«Рамштайн-9»

Главы министерств обороны США и Украины на встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, 14 февраля 2023 г.

Союзники Украины ожидают, что украинские войска начнут собственное наступление в течение весны. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции по итогам девятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Что касается вопроса о поставке Киеву боевых самолетов, глава Пентагона сказал, что пока ему нечего сообщить.

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«Мы ожидаем, что весной они (войска Украины) начнут наступление», — сказал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам девятой встречи Контактной группы по обороне Украины.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Army Gen. Mark A. Milley, Chairman of @TheJointStaff, brief the media following the Ukraine Defense Contact Group meeting in Brussels. https://t.co/2KaXgG5AkI — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 14, 2023

«Мы думаем, что у них (украинских войск) будет окно возможности для проявления инициативы» на поле боя, — продолжил Остин, подчеркнув, что союзники усердно работают над тем, чтобы обеспечить украинскую армию бронетехникой, огневой мощью и техподдержкой.

Министр обороны США упомянул о том, что в Европе идет обучение украинских солдат, и упор делается на войсковых маневрах.

Чуть ранее, на открытии встречи Остин тоже упомянул о предполагаемом весеннем наступлении ВСУ. Он заявил, что союзники будут поддерживать «борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе, помогать Украине удерживать позиции и продвигаться вперед во время весеннего контрнаступления».

На вопрос, обсуждали ли союзники Украины вопрос об отправке истребителей Украине, Остин сказал, что пока ему нечего сообщить.

Он отметил, что союзники сделают все возможное для снабжения украинских сил обороны как можно большим количеством артиллерийских снарядов — как можно скорее и как можно дольше. Он напомнил, что Франция и Австралия договорились о производстве снарядов калибра 155 мм и их поставке Украине.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что текущие темпы расхода боеприпасов в Украине «во много раз превышают темпы производства» в странах-членах НАТО, и что российско-украинская война превратилась в «логистическую гонку».

14 февраля в Брюсселе состоялось девятое заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн». Свое неформальное название группа получила от одноименной базы ВВС США в Германии, где в апреле 2022 года прошла первая встреча в таком формате. Во встрече 14 февраля приняли участие представители 54 стран — все страны блока НАТО и два десятка их союзников. 14-15 февраля в Брюсселе также проходит саммит министров обороны Североатлантического альянса.

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