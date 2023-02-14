Триста пятьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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08:00 «Проект»: для Владимира Путина построили семь секретных железных дорог и станций

Как стало известно изданию, в последние годы президент России Владимир Путин стал активнее пользоваться железными дорогами, а не самолетами, для передвижений по России. Накануне «Проект» сообщал, что у Путина есть бронепоезд. Сегодня же СМИ пишет, что недалеко от резиденции Путина в Валдае обустроена охраняемая железнодорожная станция с вертолетной площадкой — ее используют только для передвижений президента.

Аналогичный объект существует недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

«Проект» узнал о железной дороге и станциях Путина при подготовке заключительного сезона нашего цикла «Железные маски». Подробности читайте в ближайшее время. pic.twitter.com/76wO2EwH8n — «Проект» (@wwwproektmedia) February 14, 2023

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