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Триста пятьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Учения украинских военных в Польше
Учения украинских военных в Польше © Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej
RFI
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 Вторник, 14 февраля — 356-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.   

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08:00 «Проект»: для Владимира Путина построили семь секретных железных дорог и станций

Как стало известно изданию, в последние годы президент России Владимир Путин стал активнее пользоваться железными дорогами, а не самолетами, для передвижений по России. Накануне «Проект» сообщал, что у Путина есть бронепоезд. Сегодня же СМИ пишет, что недалеко от резиденции Путина в Валдае обустроена охраняемая железнодорожная станция с вертолетной площадкой —  ее используют только для передвижений президента.

Аналогичный объект существует недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево. 

 

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