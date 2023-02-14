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80 лет Сталинградской битве и война в Украине

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде, февраль 1943 года. © Wikipédia

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В России недавно отмечали 80 лет Сталинградской битвы, которая стала поворотным моментом во Второй мировой войне. В контексте сегодняшней войны в Украине невольно напрашиваются аналогии этих двух конфликтов на Европейском континенте. Прежде всего, это политический дискурс, сопровождающий сегодняшний конфликт: 24 февраля Владимир Путин объявил о «денацификации Украины». Мы также знаем, что главным разочарованием Путина стал развал СССР и Кремлю понадобилось двадцать лет, чтобы подготовиться к расширению новой империи.