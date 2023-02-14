80 лет Сталинградской битве и война в Украине
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В России недавно отмечали 80 лет Сталинградской битвы, которая стала поворотным моментом во Второй мировой войне. В контексте сегодняшней войны в Украине невольно напрашиваются аналогии этих двух конфликтов на Европейском континенте. Прежде всего, это политический дискурс, сопровождающий сегодняшний конфликт: 24 февраля Владимир Путин объявил о «денацификации Украины». Мы также знаем, что главным разочарованием Путина стал развал СССР и Кремлю понадобилось двадцать лет, чтобы подготовиться к расширению новой империи.
Правомочно ли здесь вспоминать Германию, которая, проиграв в Первой мировой войне, просуществовала с чувством унижения от своего поражения примерно столько же лет, прежде чем начать Вторую мировую войну? Какова роль государственной пропаганды в раздувании этого чувства? Конец Второй мировой войны ознаменовал начало холодной войны. Можно ли сказать, что сейчас новая холодная война началась с первого дня российского вторжения в Украину? Можно ли вообще проводить параллели между тем, что происходило 80 лет назад, и тем, что происходит сегодня? Эти вопросы мы задали историку, крупнейшему французскому специалисту-советологу Николя Верту.
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