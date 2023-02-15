На гуманитарную помощь украинцам в этом году ООН потребуется $5,6 млрд

В этом году гуманитарным агентствам ООН потребуется $3,9 млрд для оказания помощи 11,1 млн человек в самой Украине, а также $1,7 млрд — для поддержки беженцев за пределами страны.

Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и по делам беженцев совместно призвали международных доноров выделить 5,6 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи миллионам людей, которых затронуло российское вторжения в Украину.

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Согласно планам гуманитарного реагирования, в 2023 году структуры ООН намерены оказать помощь более чем 11 миллионам жителей Украины, а также 4,2 миллионам беженцев.

«Почти год спустя война по-прежнему ежедневно приводить к смерти, разрушениям и перемещению населения в ошеломляющих масштабах», — отметил 15 февраля заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы охватить самые труднодоступные населенные пункты, в том числе те, которые находятся недалеко от линии фронта. Страдания украинского народа далеки от завершения — люди продолжают нуждаться в международной поддержке», — подчеркнул Мартин Гриффитс.

В этом году гуманитарным агентствам ООН потребуется $3,9 млрд для оказания помощи 11,1 млн человек в самой Украине, а также $1,7 млрд — для поддержки беженцев за пределами страны.

Большая часть помощи, предназначенной для беженцев, будет направлена в Польшу, принявшую больше всего украинцев, получивших право на временную защиту в ЕС, а также в Молдову, которая стала транзитной страной для многих беженцев, направляющихся в другие страны Европы.

По данным ООН, по состоянию на январь около 4,9 миллионов украинцев официально зарегистрировались в рамках режима временной защиты в ЕС или сопоставимых с ним режимов в других европейских странах после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Около 86% беженцев — женщины и дети.

«Европа доказала, что способна на смелые совместные действия по оказанию помощи беженцам», — отметил в своем заявлении глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, указав на необходимость максимально широкой и «постоянной международной поддержки» в оказании помощи украинским беженцам.

В своем обращении о сборе средств ООН подчеркивает, что война в Украине «серьезно повлияла на доступ населения к средствам к существованию (…) особенно в южных и восточных областях Украины».

На пресс-конференции 15 февраля Филиппо Гранди назвал «ужасающими» последствия российского вторжения на украинскую территорию. Мартин Гриффитс напомнил, что — только лишь по подтвержденным данным ООН — в прошлом году в Украине было убито более 7000 мирных жителей. Не менее 12 000 получили ранения. И по словам заместителя генсека ООН, это низкие оценки числа жертв военной агрессии.

В ООН отмечают также, что продовольствие и другие товары первой необходимости «все еще широко доступны» в большинстве районов, находящихся под контролем Киева, но многие жители испытывают значительные финансовые трудности и нуждаются в помощи для приобретения или получения этих товаров. В районах же, подвергающихся постоянным обстрелам, ситуация с продовольствием и предметами первой необходимости гораздо тяжелее.

Агентство France-Presse напоминает, что в 2022 году ООН получила от международных доноров 80% от 4,3 млрд долларов, запрошенных на оказание гуманитарной помощи населению Украины. На помощь беженцам агентства организации запрашивали $1,8 млрд, получив 70% от необходимой суммы.

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