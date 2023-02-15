видео

«Поехать в Украину было моим долгом». Интервью с французским стрит-арт художником С215

03:09 Художник Кристиан Геми (С215) на выставке своих работ в Национальном собрании Франции © RFI

RFI

В Нацсобрании Франции до 25 февраля проходит выставка «Slava Ukraini» стрит-арт художника Кристиана Геми (C215), который в марте, апреле и мае 2022 года создавал свои рисунки на улицах украинских городов, пострадавших от российских обстрелов. «Работая в Украине, я хотел как можно сильнее подчеркнуть эфемерность моих произведений. Я рисовал на поверхностях, которые были повреждены в результате бомбардировок. Чтобы, как только начнется восстановление Украины, мои работы исчезли, чтобы это стало знаком возвращения к жизни», – рассказал Кристиан Геми в интервью английской редакции RFI.