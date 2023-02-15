Триста пятьдесят седьмой день войны РФ против Украины

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15 февраля — 357-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:44 Решение Украины удерживать Бахмут стратегически обосновано в перспективе грядущего контранступления ВСУ — ISW

На Западе, по данным СМИ, обеспокоены решимостью Украины удерживать Бахмут. Звучат опасения, что усилия по обороне Бахмута несовместимы с украинским контрнаступлением.

Но аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что решение защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным именно в перспективе контраступления, несмотря на издержки для Украины.

Защита украинскими силами Бахмута вынудила Кремль задействовать там большую часть группировки «Вагнер» и направить туда ценные силы ВДВ. «Украинская оборона Бахмута ухудшила состоние значительной части российских сил и, вероятно, создать благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления», — считают в ISW.

Если бы российские силы захватили Бахмут без значительного сопротивления со стороны Украины, они могли бы рассчитывать на расширение своих операций таким образом, чтобы заставить украинцев поспешно строить оборонительные сооружения на менее выгодной местности, отмечают аналитики.

«Оборона Украиной Бахмута и попытка создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы наступление за пределами Бахмута, если бы Украина уступила город раньше», — заключают эксперты ISW.

09:52 Минобороны РФ заявляет о прорыве украинской обороны в Луганской области

Минобороны РФ в ночь на 15 февраля заявило, что российские войска в Луганской области прорвали украинскую оборону, а украинские войска «беспорядочно отступили» на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. О каком участке фронта идет речь — в сообщении минобороны РФ не уточняется.

В утренней сводке генштаба ВСУ не упоминается о каком-либо прорыве российской армии. Там говорится, что украинские силы в Луганской области отразили атаки российских войск в районе Невского, Кременной и Белогоровки.

09:32 Пентагон заказал 155-мм снаряды для Украины на полмиллиарда долларов, первые поставки ожидаются в марте

Министерство обороны США в конце января присудило двум компаниям контракты на производство 155-мм снарядов для ВСУ, сообщает AFP. Общая сумма контрактов составляет 552 млн долларов. Производством займутся компании Northrop Grumman и Global Military Products. Первые поставки ожидаются в марте.

Об этом объявили в Вашингтоне в то время, когда растут опасения по поводу истощения запасов снарядов у США и других партнеров Украины. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин напомнил, что Франция и Австралия тоже договорились совместно производить снаряды калибра 155 мм для ВСУ. Он подчеркнул, что союзники сделают все возможное для снабжения украинских сил обороны как можно большим количеством артиллерийских снарядов — как можно скорее и как можно дольше.

Перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что текущие темпы расхода боеприпасов Украиной «во много раз превышают темпы производства» в странах-членах НАТО, и что российско-украинская война превратилась в «логистическую гонку».

09:09 Британская разведка: российское руководство обеспокоено слабостью военной промышленности РФ

«Российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство становится критической слабостью, усугубляемой стратегическим и оперативным просчетами вторжения в Украину», — говорится в новой сводке британской разведки.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, за последнее время Владимир Путин несколько раз требовал от руководителей военной промышленности прилагать больше усилий для поддержания российского вторжения в Украину.

Производство почти наверняка не соответствует требованиям минобороны России по обеспечению как потребностей украинской кампании, так долгосрочных нужд в сфере обороны, полагают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XILK9JDeqM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KKcT027LpV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 15, 2023

08:56 Резников поблагодарил союзников и сообщил, что в среду в Брюсселе больше времени будет посвящено обсуждению танковых поставок

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил представителей более полусотни стран, принявших участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе во вторник. По его словам, расписание второго дня встречи союзников Украины будет плотным. «Мы посвятим больше времени обсуждению танков», — сообщил он.

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

08:39 В Барнауле журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии по делу о «военных фейках»

Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к 6 годам лишения свободы по цензурной статье о «фейках» об армии РФ. Суд также на пять лет запретил ей заниматься журналистикой. Об этом сообщает RusNews.

Гособвинение просило для Пономаренко 9 лет лишения свободы.

Марию Пономаренко отправили под стражу в апреле 2022 года. Поводом к ее преследованию стал пост в телеграме об обстреле театра в Мариуполе и гибели укрывавшихся там людей. В своем последнем слове Пономаренко сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей.

08:28 «РИА Новости»: Совет федерации соберется на внеплановое заседание 22 февраля

Российский государственный портал «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете федерации пишет, что верхняя палата парламента РФ соберется на внеплановое заседание 22 февраля. В этот же день запланировано и заседание Госдумы.

Вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев уточнил, что на 22 февраля перенесли заседание, которое ранее планировалось 1 марта. По его словам, это вызвано необходимостью оперативно рассмотреть два закона, важных для бюджета. По словам сенатора Вячеслава Тимченко, заседание будет посвящено принятию законо об интеграции «в правовое поле России» украинских территорий, на аннексию которых претендует Москва. По его словам, документы должны быть приняты до 1 марта.

Как ранее заявляли в Кремле, 21 февраля президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, которое он пропустил в прошлом году. На следующий день запланировал пропагандисткий митинг-концерт в Лужниках, писали российские СМИ со ссылкой на источники. По их данным, в этом действе примет участие Путин.

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