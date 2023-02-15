Conflict Observatory: в России действует сеть «лагерей перевоспитания» для украинских детей

Иллюстративное фото. Дети на советском танке Т-54 во время военно-исторического фестиваля в семейном историческом танковом парке под Санкт-Петербургом. Россия, 4 февраля 2023 года.

В детских оздоровительных лагерях в России занимаются «перевоспитанием» украинских детей. Через подобные учреждения прошло не менее шести тысяч детей, вывезенных с оккупированных территорий Украины. Об этом говорится в опубликованном 14 февраля расследовании проекта Conflict Observatory Лаборатории гуманитарных исследований при институте здравоохранения Йельского университета в США.

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Авторы исследования объясняют, что объединили и провели перекрестную проверку нескольких источников для понимания системы переселения детей, их перевоспитания и усыновления. Учреждения, в которых предположительно размещаются дети из Украины, были установлены по сообщениям в социальных сетях, заявлениям и публикациям правительства, а также сообщениям в новостях. Эта информация собиралась, анализировалась и проверялась несколькими исследователями.

В этой программе задействованы все уровни российской системы власти, отмечается в докладе. Операция централизованно координируется федеральным правительством. Исследователи определили несколько десятков федеральных, региональных и местных деятелей, непосредственно участвующих в реализации и политическом обосновании программы.

Всего исследователи насчитали 43 таких заведения. Большинство из них представляют собой оздоровительные лагеря, куда детей привозят якобы на отдых, а другие представляют собой учреждения, используемые для размещения детей, переданных на воспитание или усыновление в России. В основном они располагаются в аннексированном Крыму. Однако подобные лагеря нашли и рядом с Москвой, Екатеринбургом, Казанью, а также в Чечне, Сибири и на Дальнем Востоке.

«Основной целью лагерей является политическое перевоспитание», — говорится в докладе. По меньшей мере, в 32 из 43 идентифицированных лагерей под видом «интеграционных программ» проводится «систематическое переобучение, в ходе которого украинским детям насаждают российские идеи в академической, культурной, патриотической, военной сферах», — говорится в исследовании. В некоторых заведениях дети проходили также военную подготовку.

Исследователи установили личности детей самого разного возраста (от четырех месяцев и до 17 лет) находящихся или находившихся в подобных лагерях. Туда вывозили детей из оккупированных регионов Донбасса, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. По оценкам исследователей, с 24 февраля 2022 года в такие учреждения попали не менее шести тысяч украинских детей, но фактическая цифра может быть намного выше. Дети из двух лагерей отправились в последствии в приемные семьи в России.

В этих лагерях оказываются не только сироты, но и дети, у которых есть родители, согласие которых иногда получается путем принуждений и часто нарушается. Некоторые родители утверждают, что были нарушены, например, срок пребывания и порядок воссоединения с детьми. Другие говорят, что отказывались отпускать своих детей в лагеря, но это игнорировалось. «Во многих случаях способность родителей дать осмысленное согласие может быть сочтена сомнительной, поскольку условия войны и скрытая угроза со стороны оккупационных сил представляют собой условия принуждения», — отмечают авторы исследования.

Подобные практики — нарушение первоначального согласия, насильственная передача детей и отказ вернуть детей их родителям — противоречат международному гуманитарному праву, четвертой Женевской конвенции и Конвенции о правах ребенка, участницей которых является в том числе и Россия. В январе уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что за время войны в Россию вывезли около 14 тысяч украинских детей, вернуть на родину удалось только 125 из них.

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