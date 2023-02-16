Глава МИД Израиля впервые прибыл в Киев после начала войны в Украине

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча с представителями еврейской общины Украины.

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала войны.

«Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и Украины. Сегодня мы поднимем израильское знамя у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами», — заявил министр.

Коэн и сопровождающие его лица прибыли в Киев на поезде из Польши. Израильскую делегацию встречал в Киеве посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Согласно заявлению Коэна, израильское посольство в Украине, которое, как большинство дипломатических представительств других стран, переехало из украинской столицы из-за войны, вновь начинает работать в Киеве.

Сразу после приезда в Киев министр иностранных дел Израиля отправился в Бучу. Позже Коэн посетит Бабий Яр.

Израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источники в Израиле и в Украине ранее сообщал, что украинские власти намерены потребовать от Израиля публично осудить российское вторжение. Кроме этого, по данным Равида, Киев попросил Иерусалим о ссуде в размере 500 миллионов долларов. Посольство Украины в Израиле эти сообщения не комментировало, передает Newsru.co.il.

3 февраля СМИ сообщили, что действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна готова передавать Украине «военные средства», указывает Dsnews.ua.

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