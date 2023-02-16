Глава МИД Израиля впервые прибыл в Киев после начала войны в Украине
Опубликовано:
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл с официальным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Также запланирована встреча с представителями еврейской общины Украины.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала войны.
«Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и Украины. Сегодня мы поднимем израильское знамя у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами», — заявил министр.
Коэн и сопровождающие его лица прибыли в Киев на поезде из Польши. Израильскую делегацию встречал в Киеве посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
Согласно заявлению Коэна, израильское посольство в Украине, которое, как большинство дипломатических представительств других стран, переехало из украинской столицы из-за войны, вновь начинает работать в Киеве.
Сразу после приезда в Киев министр иностранных дел Израиля отправился в Бучу. Позже Коэн посетит Бабий Яр.
Израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источники в Израиле и в Украине ранее сообщал, что украинские власти намерены потребовать от Израиля публично осудить российское вторжение. Кроме этого, по данным Равида, Киев попросил Иерусалим о ссуде в размере 500 миллионов долларов. Посольство Украины в Израиле эти сообщения не комментировало, передает Newsru.co.il.
3 февраля СМИ сообщили, что действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна готова передавать Украине «военные средства», указывает Dsnews.ua.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться