Триста пятьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI
Опубликовано: Отредактировано:
Украина подверглась очередной ночной атаке ракетами и дронами. Пострадали Львовская, Днепропетровская и Кировоградская области. В Крыму заявили об атаке беспилотников по Севастополю. 16 февраля начался 358-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).
Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.
11:12 Минобороны Великобритании: Россия с начала войны в Украине потеряла 130 самолетов
Разведка министерства обороны Великобритании в своей ежедневной сводке пишет, что российские войска с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряли около 130 самолетов.
Как отмечают британские эксперты, российская авиация по-прежнему демонстрирует низкую эффективность и летает, в основном, над оккупированными территориями. В небе над Украиной российским самолетам успешно противостоит украинская ПВО.
А на земле из-за угрозы взрывов на российских аэродромах командование было вынуждено рассредоточить самолеты. В декабре прошлого года атакам подверглись российские военные авиадромы Дягилево в Рязанской области, Энгельс в Саратовской области и аэродром в Курской области, ранее взрывы происходили на авиадроме в аннексированном Крыму.
Тем не менее у России, по состоянию на февраль 2023 года, остается еще около 1500 военных самолетов с экипажами. Однако Минобороны Великобритании считает, что Россия не будет расширять использование авиации, так как это приведет к неприемлемым потерям.
10:27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- В течение суток противник нанес три ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
- Высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
- Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов.
- Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет-Ка-52.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два железнодорожных состава с боеприпасами.
09:55 В Киев прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн
«Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр. Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал Коэн в твиттере.
הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.
באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun
Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
09:41 Власти Севастополя заявили об атаке украинских беспилотников
Об этом заявил глава российской администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», — написал он в телеграме.
Накануне Развожаев также сообщал об атаке украинских беспилотников. Утром 15 февраля губернатор Севастополя сообщал, что над морем были сбиты семь БПЛА.
09:24 Украина подверглась новым российским ударам ракетами и дронами. Пострадали Львовская, Днепропетровская и Кировоградская области
Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.
В ночь на 16 февраля российские войска запустили восемь ракет «Калибр». По данным украинских властей, все ракеты удалось сбить над Николаевской и Херсонской областями. «К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения — это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации», — сказала она.
Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет.
«Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях», — сообщил, в свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться