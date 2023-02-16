Триста пятьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украина подверглась очередной ночной атаке ракетами и дронами. Пострадали Львовская, Днепропетровская и Кировоградская области. В Крыму заявили об атаке беспилотников по Севастополю. 16 февраля начался 358-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:12 Минобороны Великобритании: Россия с начала войны в Украине потеряла 130 самолетов

Разведка министерства обороны Великобритании в своей ежедневной сводке пишет, что российские войска с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины потеряли около 130 самолетов.

Как отмечают британские эксперты, российская авиация по-прежнему демонстрирует низкую эффективность и летает, в основном, над оккупированными территориями. В небе над Украиной российским самолетам успешно противостоит украинская ПВО.

А на земле из-за угрозы взрывов на российских аэродромах командование было вынуждено рассредоточить самолеты. В декабре прошлого года атакам подверглись российские военные авиадромы Дягилево в Рязанской области, Энгельс в Саратовской области и аэродром в Курской области, ранее взрывы происходили на авиадроме в аннексированном Крыму.

Тем не менее у России, по состоянию на февраль 2023 года, остается еще около 1500 военных самолетов с экипажами. Однако Минобороны Великобритании считает, что Россия не будет расширять использование авиации, так как это приведет к неприемлемым потерям.

10:27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

В течение суток противник нанес три ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Высокая вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет-Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, шесть районов сосредоточения живой силы и два железнодорожных состава с боеприпасами.

09:55 В Киев прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн

«Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр. Я прибыл сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал Коэн в твиттере.

הגעתי כעת לקייב, לביקור ראשון של שר ישראלי באוקראינה מאז תחילת המלחמה.

אפגש עם הנשיא זלנסקי ושר החוץ קולבה, אפתח מחדש את שגרירות ישראל בקייב, שתחזור לפעילות רציפה ומלאה, ואבקר בבוצ'ה ובבאבי יאר.

באתי כדי לומר: ישראל עומדת לצד אוקראינה ולצד העם האוקראיני בשעתו הקשה pic.twitter.com/KfD7hqjxun — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

09:41 Власти Севастополя заявили об атаке украинских беспилотников

Об этом заявил глава российской администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», — написал он в телеграме.

Накануне Развожаев также сообщал об атаке украинских беспилотников. Утром 15 февраля губернатор Севастополя сообщал, что над морем были сбиты семь БПЛА.

09:24 Украина подверглась новым российским ударам ракетами и дронами. Пострадали Львовская, Днепропетровская и Кировоградская области

Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

В ночь на 16 февраля российские войска запустили восемь ракет «Калибр». По данным украинских властей, все ракеты удалось сбить над Николаевской и Херсонской областями. «К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения — это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации», — сказала она.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

«Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях», — сообщил, в свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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