Украина ждет от Израиля не только гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Эли Коэн прибыл в Украину утром 16 февраля для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Коэн является первым высшим израильским должностным лицом, посетившим Украину после полномасштабного вторжения в Россию почти год назад.На следующий день после однодневного визита в Турцию в среду, вечером того же дня Коэн приземлился в польском городе Жешув, а потом ночным поездом отправился вместе с израильской делегацией из Перемышля в Киев.

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Визит Коэна начался с посещения Бучи, небольшого города в Киевской области, ставшего печально известным в начале апреля прошлого года. Израильский министр подчеркнул, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Из соображений безопасности визит главы израильского МИДа держался в секрете до прибытия Эли Коэна в Бучу. Также Эли глава МИД Израиля посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста и Хоральную синагогу Бродского, главную синагогу Киева. Там он открыл центр предоставления во временное пользование медицинского оборудования для нужд еврейской общины.

Глава МИД Израиля принял участие в церемонии официального открытия посольства Израиля в Киеве на постоянной основе и встретился с членами еврейской общественности Киева.

Свою поездку в Киев Эли Коэн назвал «важным визитом солидарности с украинским народом, которому, несомненно, пришлось пережить очень трудное время за последний год», — сказал глава израильского МИДа

Тем не менее в Киеве разочарованы выступлением министра иностранных дел Израиля, который после посещения братских могил жителей Бучи ни словом не упомянул российское руководство, развязавшее войну против Украины. Об этом заявил корреспонденту Ynet высокопоставленный источник в украинском правительстве.

«Сегодня утром я посетил Бучу, — сказал Коэн на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. — Трагические картины никогда не изгладятся из моей памяти. Израиль осуждает убийство мирных граждан».

С 24 февраля 2022 года Израиль демонстрировал нейтралитет, не желая портить отношения с Москвой. Однако недавние заявления премьер-министра Биньямина Нетанияху давали надежду, что Израиль готов к изменению курса. В Киеве ожидали, что визит Эли Коэна станет реальным признаком перемен.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, по итогам полуторачасовой встречи со своим израильским коллегой сказал, что Украина ожидает от Израиля не только гуманитарной помощи, но и помощи оружием. По его словам, Иерусалиму «хорошо известен наш список военных потребностей», и Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба». Также Коэн и Кулеба поговорили об углубленном сотрудничестве двух стран, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Глава израильского внешнеполитического ведомства в Киеве заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира. Коэн добавил, что Израиль поддерживает народ Украины, а также украинский суверенитет и территориальную целостность.

О своей солидарности с Украиной израильский министр иностранных дел заявил и на встрече с Владимиром Зеленским, которая состоялась в четверг вечером. Известно, что украинский президент сказал главе внешнеполитического ведомства Израиля, что Иран «является общим врагом Украины и Израиля». Зеленский также попросил израильскую сторону о помощи в реабилитации украинских граждан, а также в строительстве школ. Еще одна просьба Украины — предоставление дополнительных рабочих виз для украинцев в Израиле, а также увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных.

В сфере безопасности Украина просила не наступательную военную помощь, а оборонительную. Было согласовано, что Израиль предоставит Украине систему оповещения о ракетном нападении уже в ближайшие месяцы.

Ожидается, что Эли Коэн вылетит в Израиль в пятницу утром после возвращения в Польшу из Киева ночным поездом.

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